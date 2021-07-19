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Американский полицейский спас жизнь человека с колотой раной груди с помощью пачки чипсов и скотча

Американский полицейский спас жизнь человека с колотой раной груди с помощью пачки чипсов и скотча (5 фото + 1 видео)

Автор:
19 июля 2021 07:19
Метки: видео   полиция   раненый   скотч   сша   чипсы   
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Это первое, что офицер полиции нашел под рукой и, не долго думая, залатал зияющую рану, чтобы пострадавший продержался до приезда врачей.

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Метки: видео   полиция   раненый   скотч   сша   чипсы   
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Хью́берт Час назад
Дурдом, аптечек будто в машинах нет, следующий шаг вытаскивать пулю вантузом.
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67k
Пётровыч 15 минут назад
Что за хрень? В каждом патруле есть аптечка первой помощи, это раз. Во вторых, видно что ранение в лёгкое и определённо потеря крови небольшая. Помочь то он помог, вот только спас жизнь вряд ли.
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