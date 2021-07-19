Американский полицейский спас жизнь человека с колотой раной груди с помощью пачки чипсов и скотча

глава департамента полиции Нью-Йорка Родни Харрисон, сделав публикацию в своем Твиттере, сказал, что это "всего лишь один пример героической работы, которую сотрудники полиции Нью-Йорка выполняют каждый день". Между тем, в последние месяцы в Нью-Йорке наблюдается всплеск преступности. Так, согласно данным СМИ, в 2021 году было убито 225 жителей Нью-Йорка, что почти на 5 процентов больше, чем за тот же период прошлого года. Из этих 225 убийств, 69 произошли в Бронксе, что составляет колоссальный 31 процент от всех преступлений, совершенных в городе. Чаще всего жертвы нападений умирают от огнестрельных ранений. Кроме этого, возрос процент изнасилований и других тяжких преступлений.

2021-07-19T07:19:22+03:00