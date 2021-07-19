Американский полицейский спас жизнь человека с колотой раной груди с помощью пачки чипсов и скотча

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Это первое, что офицер полиции нашел под рукой и, не долго думая, залатал зияющую рану, чтобы пострадавший продержался до приезда врачей.
7 июля Родни Кеннеди был вызван на место происшествия в Гарлеме. Сообщалось о ножовом ранении.
По прибытии он обнаружил сгорбившегося на тротуаре мужчину, который сказал, что его ранили в грудь. В самом деле - ранения были очень серьезны и, чтобы пострадавший не умер до приезда врачей, пришлось действовать быстро и нестандартно.
Офицер приказал одному из зевак быстро притащить пакет чипсов и скотч из ближайшего винного погреба, а двух других мужчин попросил помочь уложить бедолагу на землю. После этого он быстро закрыл рану пачкой чипсов и замотал ее на груди скотчем.
После того, как парамедики заменили нестандартную повязку на медицинскую, сказав, что смекалка офицера спасла пострадавшему жизнь, тот заметил, что просто под рукой у него больше ничего не было. Да и временем на раздумья он не располагал.
глава департамента полиции Нью-Йорка Родни Харрисон, сделав публикацию в своем Твиттере, сказал, что это "всего лишь один пример героической работы, которую сотрудники полиции Нью-Йорка выполняют каждый день". Между тем, в последние месяцы в Нью-Йорке наблюдается всплеск преступности. Так, согласно данным СМИ, в 2021 году было убито 225 жителей Нью-Йорка, что почти на 5 процентов больше, чем за тот же период прошлого года. Из этих 225 убийств, 69 произошли в Бронксе, что составляет колоссальный 31 процент от всех преступлений, совершенных в городе. Чаще всего жертвы нападений умирают от огнестрельных ранений. Кроме этого, возрос процент изнасилований и других тяжких преступлений.
This is just one example of the heroic work that your NYPD officers do every day. @NYPDShea @NYPDChiefPatrol @NYPDnews @NYPD28Pct pic.twitter.com/DAcF5e2i67— Chief Rodney Harrison (@NYPDChiefOfDept) July 16, 2021
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Нужно толкать её дальше.
Рано или поздно выйдет навылет.
Заодно и дренаж улучшится.