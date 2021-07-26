"Я отвечу на понятном тебе языке": Лебедева, пошутившего о пожарах в Якутии, послали на три буквы

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Скандальный дизайнер уверен, что просить о помощи Ди Каприо было абсурдом, а если случился лесной пожар, то надо взять ведро и пойти тушить. Циничный ответ Лебедева не остался без внимания.
Якутяне, обеспокоенные ситуацией с пожарами, готовы были просить кого угодно, чтобы ситуация, наконец, стала эффективно решаться. Экоактивисты обратились даже к Леонардо Ли Каприо, чем рассмешили известного дизайнера Тему Лебедева.
"Собрались какие-то якутские экоактивисты и стали до*****ть ди Каприо в его соцсетях. И написали ему такое количество сообщений типа "Спаси Якутию!", "Горим!". Что делать? Бери ведро с водой и иди туши или просто не п****ди!" - посоветовал Лебедев.
Якуты не смогли оставить этот спич без внимания и пояснили за Леонардо и пожары. На доступном Теме языке мата.
Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику!
Напомним, что урожденная якутянка Роза Дьячковская обратилась к голливудскому актеру в Инстаграм с просьбой о помощи, а после этого ему стали писать и другие люди. И настойчивость якутян была вознаграждена: актер услышал их и написал, что разберется с этим.
"Я и мои менеджеры разберемся в этом. А затем мы поговорим с ответственными властями, чтобы понять, чем мы можем помочь.
— Сибирь сейчас умирает. Вся Сибирь надеется на вашу помощь! Не могли бы вы опубликовать на своей официальной странице информацию о пожарах в Сибири, пожалуйста?
— Хорошо, я договорюсь об этом со своими менеджерами." - этот диалог с актером Роза выложила на странице своего Инстаграм.
"Я и мои менеджеры разберемся в этом. А затем мы поговорим с ответственными властями, чтобы понять, чем мы можем помочь.
— Сибирь сейчас умирает. Вся Сибирь надеется на вашу помощь! Не могли бы вы опубликовать на своей официальной странице информацию о пожарах в Сибири, пожалуйста?
— Хорошо, я договорюсь об этом со своими менеджерами." - этот диалог с актером Роза выложила на странице своего Инстаграм.
Ди Каприо является посланником ООН по вопросам изменения климата. Его фонд пожертвовал несколько миллионов долларов на брьбу с лесными пожарами в Австралии, поэтому помощь Якутии могла бы тоже быть весьма солидной. Однако якутские власти сообщили, что справятся с пожарами сами.
Кстати, после этого Розу затравили в соцсетях, назвав ее популисткой. В директ к девушке писали и о "выносе сора из избы". После такого внимания Дьячковская решила, что с нее хватит. "Еще неделю назад я была невидимкой и решила как-то помочь родной республике. Привлечь мировую общественность, чтобы все обратили на это внимание. Чтобы приняли меры и пожары все были потушены. Но моя помощь не требуется. Я решила больше не заниматься этой темой и вернуться к своей нормальной, обычной жизни, — заявила она.
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Буууууу!
Страшно?))
Это как собирать лайки, для пострадавших от наводнения.
По-моему барышня просто пиарится.
Ну а то, что лебедев - редкостное дерьмо, для меня не секрет
Ну вот что хотите говорите, но в искренность этой девушки не верю ни на йоту.
Далее, ну, даже, если выделит Лео им деньги, они пожары баблом тушить будут?
Техники у них все равно нет, или они у МЧС ее перекупать собрались?
Ну и как вишенка на торте, это разговор об отъеме лесов.
Мне искренне жаль Якутян и сделай они сбор средств по России, думаю многие бы помогли, но то, что описывается в посте, более похоже на обычный фарс и пиар
Вы посмотрите, что в Европе творится? ! А в Америке? Там вообще блм, пожары, геи и прочие беды! А мы все врай попадём! Кроме тех, кто не верит в то, что тайгу тушить экономически не выгодно ©
И вообще - чо там у хохлов?
Америка сама справляется. Меньше смотрите Соловьева
А зачем чиновникам деньги, которые украсть нельзя?
а вот пархатая бездарность лебедев еще раз всем продемонстрировал циничную и бесполезную сущность своего племени!кстати, продвинутые люди давно уже придумали, как использовать хорошее средство от паразитов на земле!
Лесные пожары за миллионы лет эволюции лесов вошли в необходимый и неотъемлемый атрибут существования лесов. Если без зауми - без пожаров леса умрут. Что у нас, что в Австралии, что в Америке. Вторая неприятная для нас грань реальности - человек ещё не дорос до того, что бы что-то противопоставить такой стихии, как лесные пожары и наводнения.
Есть один хитрый способ - это мониторить леса, и при определённых маркерах жечь эти леса самим, создавая более- менее управляемые пожары. И строить человеческие жилища там, где их проще защитить.