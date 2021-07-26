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"Я отвечу на понятном тебе языке": Лебедева, пошутившего о пожарах в Якутии, послали на три буквы

"Я отвечу на понятном тебе языке": Лебедева, пошутившего о пожарах в Якутии, послали на три буквы (6 фото + 2 видео)

Автор:
26 июля 2021 07:00
Метки: Артемий Лебедев   видео   ди каприо   ответочка   пожары   шоу бизнес   якутия   
1991
6
2
Скандальный дизайнер уверен, что просить о помощи Ди Каприо было абсурдом, а если случился лесной пожар, то надо взять ведро и пойти тушить. Циничный ответ Лебедева не остался без внимания.

Источник:

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Метки: Артемий Лебедев   видео   ди каприо   ответочка   пожары   шоу бизнес   якутия   
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−176
Dmitry Dmitry Час назад
ну из Лебедева (с трудом вспомнил кто это думал что генерал погибший) дизайнер такой же как и советчик.
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538
korney Минуту назад
Не тому написала, Розалия.
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24k
seka64 15 минут назад
Не люблю Лебедева, но в данном случае он выглядит умнее...
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132
Чумной Доктор 24 минуты назад
лебедев презерватив. и с этим сложно поспорить. но позор в том что ситуация в принципе случилась. ну что скрывать все мы понимаем что лесные пожары нужны только чтоб скрывать незаконные вырубки леса и сокрытия преступлений наших чиновников. надо не Де Каприо писать а вздрючивать чиновников почему костер еще не потушен .
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26k
Aqueronte Полчаса назад
А Шойгу мы нахренв кормим??
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1k
AGold Полчаса назад
унылый артемий...
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17k
KOSTELLO 36 минут назад
Мне вообще непонятно, что это за мода обращаться к ДиКаприо и иже с ним.
Это как собирать лайки, для пострадавших от наводнения.
По-моему барышня просто пиарится.
Ну а то, что лебедев - редкостное дерьмо, для меня не секрет
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−1
orys shoshka 38 минут назад
Если бы ведром было бы легко. Еще предложи ссать на пожар
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36
Zlaja ptica 52 минуты назад
Что вы тут панику разводите!?

Вы посмотрите, что в Европе творится? ! А в Америке? Там вообще блм, пожары, геи и прочие беды! А мы все врай попадём! Кроме тех, кто не верит в то, что тайгу тушить экономически не выгодно ©

И вообще - чо там у хохлов?
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−176
Dmitry Dmitry Час назад
Америку саму всем миром тушат. Нашли у кого просить.

Америка сама справляется. Меньше смотрите Соловьева
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8k
Павел Час назад
Проблема не в помощи от Ди. А в том, что ее не получтся рас...дить. Там каждая копейка пойдет в дело. Иначе как после, объяснить куда делись деньги от актера.
А зачем чиновникам деньги, которые украсть нельзя?
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7k
vitenok Час назад
Тут даже не знаешь, кого поддерживать. Клоуны для пе.дер.астов сцепились с пе.дер.астами для клоунов. Им бы всем вместе держаться, одной весёлой радужной кучкой говна.
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9k
Шурум-бурум Час назад
якут абсолютно прав!
а вот пархатая бездарность лебедев еще раз всем продемонстрировал циничную и бесполезную сущность своего племени!кстати, продвинутые люди давно уже придумали, как использовать хорошее средство от паразитов на земле!
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13k
куджо Час назад
Чёт Лебедев в коем то веке мудро ответил)
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20k
pssst 2 часа назад
Америку саму всем миром тушат. Нашли у кого просить.
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