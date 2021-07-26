"Я отвечу на понятном тебе языке": Лебедева, пошутившего о пожарах в Якутии, послали на три буквы

Напомним, что урожденная якутянка Роза Дьячковская обратилась к голливудскому актеру в Инстаграм с просьбой о помощи, а после этого ему стали писать и другие люди. И настойчивость якутян была вознаграждена: актер услышал их и написал, что разберется с этим.

"Я и мои менеджеры разберемся в этом. А затем мы поговорим с ответственными властями, чтобы понять, чем мы можем помочь.

— Сибирь сейчас умирает. Вся Сибирь надеется на вашу помощь! Не могли бы вы опубликовать на своей официальной странице информацию о пожарах в Сибири, пожалуйста?

— Хорошо, я договорюсь об этом со своими менеджерами." - этот диалог с актером Роза выложила на странице своего Инстаграм.