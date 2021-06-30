Грозные масштабы пожаров в Якутии

Как несколько часов назад сообщил Telegram-канал "Mash", в настоящий момент имеются 99 очагов возгорания, всего огонь уничтожил растительность на 118 626 га в 18 районах. Самый крупный очаг — в Томпонском районе, в 12 км от села Мегино-Алдан — там в деревне отключён свет и перекрыта дорога, люди прижаты к постройкам пылающей стеной.



За сутки верховой пожар преодолел 30 км. На тушении задействован 121 человек, работают 3 бульдозера, 2 водовозки, 2 пожарные автомашины, пробита просека и проведён встречный отжиг, вертолёт МЧС тоже в пути.