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Грозные масштабы пожаров в Якутии

Грозные масштабы пожаров в Якутии (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 июня 2021 22:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   возгорание   очаги   площадь   пожары   тушение   якутия   
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Горит богатство страны и лёгкие планеты - якутские леса. Подразделения МЧС и местное население героически противостоят огню, но площадь возгораний продолжает увеличиваться.

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Метки: Россия   видео   возгорание   очаги   площадь   пожары   тушение   якутия   
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10k
Taximaxi 13 минут назад
Такими новостями только палату N-6 на ночь глядя перевозбуждать. Сейчас полезет пена как из огнетушителей ;-лес продали,следы сожгли,Путин сдал,Путин принял,китайцы заполонили,от Навального внимание отвлекают поджигая. Один особо буйный ,наевшись редьки с хреном ,уже вырвался из цепких лап санитаров и успел таки судорожно накорябать и даже отправить ,кусая попутно санитаров,про лазеры,шмазеры и внутриземельных то ли чертей то ли ли червей,хрен поймёшь. Бедным санитарам теперь всю смену засрали. Бегать им теперь до утра с галоперидолом за психами.
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−155
Лучший Друг Час назад
Горящая тайга в этом сезоне не модно!
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1k
a_komolow Час назад
Чиновники скрывают китайские вырубки!
Не уже ли не понятно!
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995
azuver 2 часа назад
Каждый год в одном краю России горят,в другом тонут.Не ужели нельзя к этому как то заранее подготовиться соответствующим службам ? Людей жалко.
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137k
Редька с хреном Автор поста 2 часа назад (изменен)
Ещё несколько лет назад в Калифорнии, глядя на расплавленные лужи алюминия автомобильных колёсных дисков и зеленеющие кусты рядом, население предположило, что это работа лазерных установок установленных на самолётах и орбитальных станциях. В нашем случае, должно быть, бьют по площадям.
Который год дружными темпами идёт терраформирование климата планеты. Пока ребята из ЦЕРНа подбирают ключики к воротам преисподней, их подельники увеличивают количество углекислоты в атмосфере, чтобы их рогатое начальство - внутрипланетяне чувствовали себя комфортней. А в конце трудов "праведных", чтобы как-то объяснить народу появление подземных упырей, как говорил перед смертью один из отцов космонавтики, изобретатель ФАУ - Браун фон Вернер, нам покажут бл...й цирк, под названием "Объединение наций для отражения инопланетной агрессии". А вся правда в том, что нет никаких инопланетян - есть внутрепланетяне и они - бесы.
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−2
juri 2 часа назад
Интересно, каждый год Россия рапортует о готовности всяческой техники, о каких то там новинках. Блин, полнимите всю подарную авиацию и за сутки-двое все потушите. Министр мчс плохой. Мистеру пу ваще похер.
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Редька с хреном

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