Грозные масштабы пожаров в Якутии

Горит богатство страны и лёгкие планеты - якутские леса. Подразделения МЧС и местное население героически противостоят огню, но площадь возгораний продолжает увеличиваться.
Как несколько часов назад сообщил Telegram-канал "Mash", в настоящий момент имеются 99 очагов возгорания, всего огонь уничтожил растительность на 118 626 га в 18 районах. Самый крупный очаг — в Томпонском районе, в 12 км от села Мегино-Алдан — там в деревне отключён свет и перекрыта дорога, люди прижаты к постройкам пылающей стеной.
За сутки верховой пожар преодолел 30 км. На тушении задействован 121 человек, работают 3 бульдозера, 2 водовозки, 2 пожарные автомашины, пробита просека и проведён встречный отжиг, вертолёт МЧС тоже в пути.
А два часа назад, на видеохостинге YouTube появился следующий материал:
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"За сутки количество природных пожаров увеличилось на 46 очагов", - отметили в пресс-службе регионального главного управления МЧС России , добавив, что на территории 19 районов сохраняются четвёртый-пятый классы пожарной опасности.
На особом контроле главного управления находятся четыре природных пожара у населённых пунктов Ударник, Уолба, Эльдикан и Телиги, уточнили специалисты. Сообщается, что для борьбы со стихией планируются работы по искусственному вызыванию осадков, говорится в аннотации к видеосюжету.
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Не уже ли не понятно!
Который год дружными темпами идёт терраформирование климата планеты. Пока ребята из ЦЕРНа подбирают ключики к воротам преисподней, их подельники увеличивают количество углекислоты в атмосфере, чтобы их рогатое начальство - внутрипланетяне чувствовали себя комфортней. А в конце трудов "праведных", чтобы как-то объяснить народу появление подземных упырей, как говорил перед смертью один из отцов космонавтики, изобретатель ФАУ - Браун фон Вернер, нам покажут бл...й цирк, под названием "Объединение наций для отражения инопланетной агрессии". А вся правда в том, что нет никаких инопланетян - есть внутрепланетяне и они - бесы.