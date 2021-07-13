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В Тульской области мальчишки три часа тушили пожар и надеялись на подмогу

В Тульской области мальчишки три часа тушили пожар и надеялись на подмогу (6 фото + 2 видео)

Автор:
13 июля 2021 21:40
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   Россия   видео   дети   мчс   пожары   тула   тушение   
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Увидев, как фронт горящей травы вплотную подступает к лесу, дети поняли, что звать на помощь взрослых времени уже нет. Они бросили свои велосипеды, вооружились палками и приступили к тушению...

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Метки: ynews   Россия   видео   дети   мчс   пожары   тула   тушение   
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10  комментариев
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Александр Час назад
Не затронутые «Тик-током» и прочими инстаграмами умы.
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7k
Позитив Минуту назад
красавцы!!!!!!
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546
Сергей Ковалев 21 минуту назад
А снимал то кто?
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Александр Задорожный Полчаса назад
Получат награду от пожарных и конкретно по жопе от родителей:-) Но я думаю при этом родители будут горды, что из детей настоящие люди растут.
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14k
vikklu Полчаса назад
"Всё это время дети самоотверженно сдерживали наступление огня"...
Ага, и как минимум две хари снимали, а остальные засекли время, когда ж это пожарная машина приедет.
Не засранные тиктоком мозги, говорите? Вконтакте не лучше.
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49k
smakido Час назад
Настоящие три русских богатыря!
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