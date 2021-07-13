В Тульской области мальчишки три часа тушили пожар и надеялись на подмогу

Мама одного из юных пожарных - четырнадцатилетнего Никиты рассказала, что проблемы с пожарными не впервые — машины старые и ломаются буквально по дороге на вызов.





Кстати, Никита Федосов, был самый старший, из огнеборцев: Кириллу Царуку исполнилось одиннадцать, а Андрею Виноградову - девять лет.