В Тульской области мальчишки три часа тушили пожар и надеялись на подмогу

Увидев, как фронт горящей травы вплотную подступает к лесу, дети поняли, что звать на помощь взрослых времени уже нет. Они бросили свои велосипеды, вооружились палками и приступили к тушению...
По сообщению Telegram-канала "Mash", 10 июля близ села Горшково Ясногорского района, местные ребята Никита, Андрей и Кирилл заметили, как возле леса за населённым пунктом поднимается дым. Схватили велики и отпросились у дедушки одного из парней, который за ними приглядывал, помчались на разведку.
Картина, которая им открылась, вызывала даже не тревогу, отчаяние - горящая трава в любой момент могла поджечь лес, а за ним и посёлок.
Понимая, что времени на раздумье нет, парни отважно бросились сбивать огонь — песком, палками и затаптыванием.
Видя дым, кто-то в посёлке вызвал МЧС, но спасатели добирались до места пожара три часа.
Источник:
Всё это время дети самоотверженно сдерживали наступление огня.
Мама одного из юных пожарных - четырнадцатилетнего Никиты рассказала, что проблемы с пожарными не впервые — машины старые и ломаются буквально по дороге на вызов.
Кстати, Никита Федосов, был самый старший, из огнеборцев: Кириллу Царуку исполнилось одиннадцать, а Андрею Виноградову - девять лет.
Как сообщает местный источник, в региональном Управлении МЧС пообещали, что за проявленную бдительность ребят будут награждены.
Источник:
- Католический священник ударил плачущего ребенка во время крещения
- Два брата-омича спасли из пожара маленьких детей и их маму
- Доигрались: в Самаре дети сожгли восемь домов
- Почему ребенка не стоит оставлять на улице одного
- Сбежавшая от водителя фура взорвала заправку под Новороссийском
Понравилось32
Ага, и как минимум две хари снимали, а остальные засекли время, когда ж это пожарная машина приедет. Не засранные тиктоком мозги, говорите? Вконтакте не лучше.