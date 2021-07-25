Семь актеров из сериала «Ликвидация», которые больше никогда не снимутся в кино

Съемочная группа работала в Одессе около года. В первые месяцы понесла первую потерю. На роль Фимы Полужида режиссер пригласил Андрея Краско. Актер начал сниматься. Говорили, что слишком плохо переносил жару. Сплетничали, что злоупотреблял. Как бы там ни было, Краско умер от сердечного приступа в машине скорой помощи, увозившей его прямо со съемочной площадки. Пришлось Урсуляку срочно искать замену и приглашать на эту роль Сергея Маковецкого.



За 14 лет, прошедшие с премьеры сериала, наш бренный мир покинули еще несколько актеров, воплотивших образы бандитов и стражей порядка.

Игорь Арташонов. 51 год

Выпускника Школы-студии МХАТ приглашали в театральные спектакли именитые режиссеры — Александр Калягин, Олег Ефремов, Дмитрий Брусникин. А вот в кино ему все больше доставались роли нарушителей закона: вероятно, сказывалась нестандартная внешность актера. Вот и в «Ликвидации» он воплотил образ бандита Эвы Радзакиса. Жизнь Игоря Арташонова оборвалась в 51 год — оторвался тромб.