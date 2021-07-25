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Семь актеров из сериала «Ликвидация», которые больше никогда не снимутся в кино

Семь актеров из сериала «Ликвидация», которые больше никогда не снимутся в кино (9 фото)

Автор:
25 июля 2021 23:53
Метки: кино   память   пктеры   
358
9

Сериал Сергея Урсуляка «Ликвидация» о послевоенных событиях в Одессе зрители обожают за воссозданную атмосферу города, захватывающий сюжет и органично вписавшихся в него актеров — будь то главная или эпизодическая роль.

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Метки: кино   память   пктеры   
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263
сергей 2 часа назад
Земля пухом, вечный покой.
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bobobo 21 минуту назад
Заголовок про 7 актёров, а в статье про 8 и плюс упомянутый Краско.
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9
Виталий Понаморев 2 часа назад
Меньшова очень жаль!
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431
_♛_ 2 часа назад
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_♛_ anton 58 минут назад
Дебило! Тебе о портрете и описании... кто так статьи пишет, чучело?
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431
_♛_ kappaneed 56 минут назад
После этого абзаца полагалась бы фотография и какое то внятное описание, просто потому чтт это был первый актер из коллектива ушедший еще даже до окончания съемок, к тому же популярный актер.
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1k
dranvlad 2 часа назад
Вымирают хорошие актеры, а новых и нет, не будет. Т.к. роли берут только или кто отсосал, или в жопу дал, или все вместе. Ну или типа бузовых с тик токерами, что не долекъо от предыдущего утверждения
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