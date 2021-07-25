Семь актеров из сериала «Ликвидация», которые больше никогда не снимутся в кино

Сериал Сергея Урсуляка «Ликвидация» о послевоенных событиях в Одессе зрители обожают за воссозданную атмосферу города, захватывающий сюжет и органично вписавшихся в него актеров — будь то главная или эпизодическая роль.
Съемочная группа работала в Одессе около года. В первые месяцы понесла первую потерю. На роль Фимы Полужида режиссер пригласил Андрея Краско. Актер начал сниматься. Говорили, что слишком плохо переносил жару. Сплетничали, что злоупотреблял. Как бы там ни было, Краско умер от сердечного приступа в машине скорой помощи, увозившей его прямо со съемочной площадки. Пришлось Урсуляку срочно искать замену и приглашать на эту роль Сергея Маковецкого.
За 14 лет, прошедшие с премьеры сериала, наш бренный мир покинули еще несколько актеров, воплотивших образы бандитов и стражей порядка.
Игорь Арташонов. 51 год
Выпускника Школы-студии МХАТ приглашали в театральные спектакли именитые режиссеры — Александр Калягин, Олег Ефремов, Дмитрий Брусникин. А вот в кино ему все больше доставались роли нарушителей закона: вероятно, сказывалась нестандартная внешность актера. Вот и в «Ликвидации» он воплотил образ бандита Эвы Радзакиса. Жизнь Игоря Арташонова оборвалась в 51 год — оторвался тромб.
Вячеслав Молоков. 55 лет
Сыгравший первого секретаря Одесского горкома партии Вячеслав Молоков окончил ГИТИС. Уже в 19 он получил свою первую кинороль — в фильме «Последнее лето детства», который стал продолжением картин «Кортик» и «Бронзовая птица». На сцену Театра им. Ермоловой тоже вышел рано, еще студентом. В 1990-х актер не появлялся на киноэкране, а с начала 2000-х его стали часто приглашать на роли второго плана.
В марте 2010 года Вячеславу Молокову внезапно стало плохо прямо во время спектакля. Пришлось отменять второй акт, скорая увезла актера в больницу. Он жаловался на боли в спине, и врачи решили, что это воспаление седалищного нерва. Назначили соответствующее лечение. Через несколько дней выяснилось, что проблема в сердце, и Вячеслав перенес обширный инфаркт. В клинике ему поставили стент, операция прошла успешно, но на следующий день после хирургического вмешательства он неожиданно скончался.
Юрий Лахин. 68 лет
Юрий Лахин родился в Запорожье, детство провел на Урале. Там и окончил Свердловское театральное училище. Работал в местном академическом театре драмы, затем перебрался в Москву, в Театр на Покровке, позже поступил в труппу «Сатирикона».
Его кинокарьера началась с роли Василия Кружилина в сериале «Вечный зов». Снявшись в семи картинах, он надолго пропал с киноэкрана. А начиная с 2001 года стал сниматься гораздо чаще. В «Ликвидации» ему досталась роль начальника контрразведки полковника Чусова.
Не стало Юрия Лахина зимой текущего года. Он скончался в конце января от последствий перенесенного коронавируса.
Виктор Смирнов. 72 года
Актер сыграл начальника одесского угро Андрея Омельянчука — бравого полковника с роскошными усами. Несмотря на то, что в фильмографии Виктора Смирнова около пятидесяти картин, гораздо больше он проявил себя на театральной сцене. Более тридцати лет актер отдал Александринскому театру Санкт-Петербурга, где успел появиться во всех постановках из репертуара. Умер в августе 2017 года после тяжелой болезни.
Юрий Авшаров. 72 года
Уроженец Баку приехал в Москву поступать в театральный еще в конце 1950-х. Окончил Щукинское училище, уже через шесть лет стал в нем сам преподавать. Работал в московском Театре сатиры. В кино снимался не часто: был занят всего в 12 проектах. Озвучивал несколько мультфильмов. В «Ликвидации» ему досталась роль контрабандиста Седого Грека, которого бандиты убивают, чтобы тот не выдал их милиционерам. Юрий Авшаров умер в 2010 году, урна с его прахом покоится в колумбарии Ваганьковского кладбища.
Валентин Козачков. 78 лет
Сыгравший председателя комиссии по усыновлению актер — уроженец Одессы. Первое высшее образование он получил в Оренбургском педуниверситете, затем окончил режиссерский факультет ВГИКа. Всю жизнь Козачков проработал на Одесской киностудии — и в качестве актера, и как режиссер. Умер Валентин Козачков за неделю до нового, 2013 года.
Геннадий Чулков. 80 лет
Москвич Геннадий Чулков окончил Щепкинское училище, поработал в нескольких столичных театрах, несколько лет провел в ГДР, работая в театре, находившемся в расположении Группы советских войск в Германии. С 1991 года служил в Театре на Покровке. Снимался не слишком много: около 30 картин, где актер был занят во вторых ролях. Урсуляк доверил Чулкову воплотить образ директора интерната, куда главный герой определяет приемного сына. Не стало Геннадия Чулкова в 2018 году: он скончался после операции по поводу рака желудка.
Владимир Меньшов. 81 год
До роли в «Ликвидации» Владимир Меньшов уже играл маршала Жукова — в картине «Генерал». Мало того, за актерскую карьеру ему довелось воплощать образы еще двух маршалов: Ивана Конева в ленте «Если враг не сдается» и Дмитрия Устинова в сериале «Брежнев». Впрочем, «Ликвидация» стала чуть ли не единственным российским кинофильмов, где затронули не военный период, а так называемую опалу Георгия Жукова, когда маршала Победы сняли с должности замминистра обороны и послали руководить Одесским военным округом.
Владимир Меньшов ушел из жизни 5 июля 2021 года. Он был госпитализирован с коронавирусом, диагностированным еще 26 июня, но врачи не смогли ему помочь.
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