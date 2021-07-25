10 интересных фактов о фильме «Маленькая Вера»

Кто мог бы сыграть главную роль, кого режиссёру пришлось уговаривать и как снимали самую скандальную сцену.
Первый вариант сценария «Маленькой Веры» был дипломной работой Марии Хмелик — дочери детского писателя и одного из создателей «Ералаша» Александра Хмелика. В 80-х он занимал пост главного редактора киностудии им. М. Горького, где и сняли самый скандальный фильм советского кино о конфликте поколений и социальных слоёв…
Сценарий три года лежал на полке. Мария Хмелик за это время махнула на него рукой, завязала с кино и устроилась работать секретарём в народный суд. Этот опыт очень пригодился, так как сценарий «Маленькой Веры» опубликовали в одном киноальманахе, горячо обсудили и разрешили начать съёмки. От Марии потребовали доработать текст, и она дописала несколько линий по мотивам виденного в суде.
Ещё до запуска работы создателей фильма упрекали в семейственности — режиссёром «Маленькой Веры» стал муж сценаристки, 27-летний Василий Пичул. Для него это была первая большая работа в кино, а для неё — первый сценарий, и то, что фильм сняли молодые дебютанты, добавляло остроты в споры. Досталось всем, включая Хмелика-старшего и младшую сестру Пичула, которую, как считала пресса, опозорили этим фильмом.
Режиссёр очень хотел, чтобы Веру Маринину сыграла Яна Поплавская. Актрисе роль нравилась, она прошла пробы, но боялась «опорочить» образ Красной Шапочки. Худсовет её опасения подтвердил и забраковал кандидатуру, так как героиня детской сказки не должна сниматься в таком фильме. Тогда Пичул утвердил Ирину Апексимову, но актрисе уже предложили роль в драме Виктора Трегубовича «Башня». Она посоветовалась со своим учителем Олегом Табаковым, и он сказал, чтобы выбирала Трегубовича — Пичула никто не знает, а тот уже режиссёр с именем. Зато против участия дочери в съёмках «Маленькой Веры» Табаков ничего не имел, и она сыграла подружку главной героини.
Режиссёру порекомендовали попробовать актрису московского ТЮЗа Наталью Негоду за плечами которой была пара эпизодических ролей в кино. При первой встрече их ждало взаимное разочарование — актрисе не понравился сценарий, а Пичулу понравилась внешность девушки, но на пробах она играла совсем не то, что он хотел видеть. К тому же он знал, что у неё взрывной характер и плохо с дисциплиной, но точку в сомнениях режиссёра поставила Татьяна Лиознова, которая курировала съёмки и настояла на утверждении Негоды. А актриса согласилась ради съёмок на море и компании Александры Табаковой, с которой они дружили с института. Она сыграла роль Чистяковой вместо Алики Смеховой, которая отказалась от съёмок ради долгожданной путёвки на море.
На главную мужскую роль режиссёр пригласил тоже неизвестного актёра — Андрей Сколов был на тот момент студентом Щукинского училища и на тот момент сыграл одну небольшую роль в музыкальной сказке «Она с метлой, он в чёрной шляпе». После «Маленькой Веры» он сразу стал звездой, чьи поклонницы дежурили у тетра и у дома и забрасывали кумира страстными письмами. Сам относится к этой работе сдержанно, так как долго жил в тени своего героя — его воспринимали только «того самого Сергея из „Маленькой Веры“». Отношения с партнёршей у него не сложились: говорили, что Наталья Негода безуспешно добивалась взаимности от актёра, а на площадке периодически вспыхивали конфликты.
Роли родителей Веры сыграли Людмила Зайцева и Юрий Назаров — для обоих это был необычный опыт. Зайцева сначала отказалась, так как считала, что молодой режиссёр хочет очернить поколение советских рабочих. Пичул уговорил её встретиться и ему удалось убедить актрису, что это фильм о современном институте семьи и пропасти между поколениями, которую предпочитают не замечать. Роль отца Веры должен был играть Автандил Махарадзе, но актёр отказался по состоянию здоровья и режиссёр утвердил Юрия Назарова. Для непьющего интеллигентного человека, игравшего офицеров и милиционеров, роль Николая Семёновича стала испытанием.
Снимали фильм на родине режиссёра — в Мариуполе. Главной площадкой была арендованная квартира в обычной хрущёвке на окраине города, а реквизит набирали по соседям. Лето в Мариуполе актёры вспоминали с теплотой — море, лето, арбузы, домашнее вино и весёлая молодая съёмочная группа. Андрей Сколов говорил в интервью, что они отдыхали, а фильм снимался как-то сам собой…
«Маленькая Вера» была первым отечественным фильмом с интимной сценой, слишком откровенной даже для перестроечного кино. В сценарии её не было, но режиссёр хотел добавить что-то, что гарантированно зацепит зрителя и заставит пойти на фильм. Он собрал всех на пятиминутку и после семи часов обсуждений пришли к выводу, что это должна быть эротика… Снимали всей командой — из 25 человек на площадке нужны были только осветитель, оператор и гримёр, но всем было интересно! Недолюбливающие друг друга актёры нервничали, режиссёр всех выгнал, а потом Негода попросила убраться с глаз и режиссёра с оператором. Сцену они снимали, сидя в шкафу.
С премьеры зрители уходили с криками «Позор!», киностудию заваливали требованиями «расстрелять съёмочную группу», но тем не менее драму посмотрел каждый пятый житель СССР, и эротическая сцена внесла свой вклад в повышенный интерес.
Несмотря на волну гнева, а, скорее всего, благодаря ей, фильм стал сенсацией, собравшей у киноэкранов 56 млн зрителей. На «Маленькую Веру» было невозможно попасть — билеты на все сеансы раскупали моментально, а кинотеатры во время показа брали штурмом. Драму продали в 12 стран мира, она собрала внушительную кассу и получила награды на кинофестивалях в Монреале, Чикаго, Женеве, Анже, а также приз кинокритиков на Венецианском фестивале. Наталья Негода стала первым советским секс-символом — фильм с успехом шёл в США, и актрису пригласили сняться для журнала Playboy. Какое-то время она жила в Америке, снялась там в четырёх фильмах и даже была соведущей на вручении премии «Оскар». Сейчас она живёт в России, изредка снимается в кино, но Вера Маринина так и осталась её самой яркой ролью.
Источник:
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