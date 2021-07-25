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10 интересных фактов о фильме «Маленькая Вера»

10 интересных фактов о фильме «Маленькая Вера» (10 фото)

Автор:
25 июля 2021 10:00
Сообщество : Кино
Метки: Маленькая Вера   актриса   кино   роль   факты   фильм   фото   
537
10

Кто мог бы сыграть главную роль, кого режиссёру пришлось уговаривать и как снимали самую скандальную сцену.

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Метки: Маленькая Вера   актриса   кино   роль   факты   фильм   фото   
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4  комментария
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Сибирячка Полчаса назад
Информация интересная. Но, вы хоть видели что и как вы вкладываете? Если копируете из сети, то уж подчищайте текст от всяких ненужных знаков.
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11k
Енот Полиграфович 21 минуту назад
Актеры хорошие, фильм -гавно.
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15k
Fat boy slim is * in a heaven Полчаса назад
Странный фильм. И "герои" еще страннее: вечный студент-бездельник, его подружка - малолетняя шалава, нежелающая ни учиться ни работать, родители-работяги, показанные дебилами, и старший брат, хороший врач в Москве, но все равно нехороший двуличный человек. И кругом чернуха, ржавые корабли, и менты на дискотеке бьют всех подряд. Ппц какой-то
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Olxi

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