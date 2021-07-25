10 интересных фактов о фильме «Маленькая Вера»

С премьеры зрители уходили с криками «Позор!», киностудию заваливали требованиями «расстрелять съёмочную группу», но тем не менее драму посмотрел каждый пятый житель СССР, и эротическая сцена внесла свой вклад в повышенный интерес.



Несмотря на волну гнева, а, скорее всего, благодаря ей, фильм стал сенсацией, собравшей у киноэкранов 56 млн зрителей. На «Маленькую Веру» было невозможно попасть — билеты на все сеансы раскупали моментально, а кинотеатры во время показа брали штурмом. Драму продали в 12 стран мира, она собрала внушительную кассу и получила награды на кинофестивалях в Монреале, Чикаго, Женеве, Анже, а также приз кинокритиков на Венецианском фестивале. Наталья Негода стала первым советским секс-символом — фильм с успехом шёл в США, и актрису пригласили сняться для журнала Playboy. Какое-то время она жила в Америке, снялась там в четырёх фильмах и даже была соведущей на вручении премии «Оскар». Сейчас она живёт в России, изредка снимается в кино, но Вера Маринина так и осталась её самой яркой ролью.