10 актёров, которые совершили впечатляющее возвращение с новыми проектами

Давайте вспомним некоторые громкие возвращения знаменитых актёров, которые, казалось бы, уже не поднимутся на былые высоты, но участие в удачных проектах снова заставило нас вспомнить их добрым словом.
Даже самые именитые знаменитости могут оказаться позабытыми, если некоторое время не будут напоминать о себе. А киноиндустрия, в частности, это такое место, где незаменимых не бывает — если ты не снимаешься в хороших фильмах или вовсе не снимаешься, то можешь быстро превратиться из звезды первой величины в пыльный экспонат музея. Даже если речь идёт о паре-тройке лет.
1. Джим Керри (59 лет)
Снимался в малопопулярных или негативно принятых фильмах со времён «Всегда говори да» (2008). Вернулся с мощнейшим трагикомедийным сериалом «Шучу» в 2018 году.
2. Дженнифер Энистон (52 года)
Не снималась в громких проектах со времён фильма «Мы — Миллеры» (2013). Вернулась с драматическим сериалом «Утреннее шоу» (2019), который получил наиболее высокие оценки зрителей и критиков в карьере актрисы после «Друзей» (1994-2004).
3. Джон Красински (41 год)
Пропал с радаров массового зрителя после окончания сериала «Офис» (2005-2013). Вернулся с прорывным хоррором «Тихое место» (2018) в должности режиссёра, сценариста и исполнителя одной из главных ролей. А в 2021 году вышла и вторая часть.
4. Вайнона Райдер (49 лет)
После множества успешных фильмов 1990-х годов в 21 веке актриса не играла в сильно заметных проектах до триумфального возвращения в сериале «Очень странные дела» (2016-…).
5. Рене Зеллвегер (52 года)
С середины нулевых играла в проходных картинах, оставаясь для всех лишь своей главной героиней, Бриджет Джонс, пока не сыграла в фильме «Джуди» (2019), за который получила «Оскар».
6. Джоди Фостер (58 лет)
Не снималась в большом кино с 2013 года. Вернулась в 2018 году с неважно принятым фильмом «Отель «Артемида»», а в 2020 году вышел фильм «Мавританец», за который Фостер получила «Золотой глобус». Это первая награда подобного уровня у актрисы с 90-х годов.
7. Майкл Китон (69 лет)
Не играл в успешных фильмах со времён сотрудничества с Тимом Бёртоном в фильмах про Бэтмена (1989/1992) и «Битлджусе» (1988). Вернулся с фильмом «Бёрдман» (2014), который стал триумфатором «Оскара».
8. Кэтрин О’Хара (67 лет)
Была известна лишь по роли мамы Кевина Маккалистера в первых двух фильмах из серии «Один дома», пока не снялась в ситкоме «Шиттс Крик» (2015-2020) — одном из самых высоко оценённых комедийных сериалов последнего времени. Сама Кэтрин в 2021 году также получила «Золотой глобус» за свою роль.
9. Антонио Бандерас (60 лет)
Не участвовал в успешных и популярных проектах со времён фильма «Кожа, в которой я живу» (2011). В 2019 году вернулся с мощной ролью в фильме «Боль и слава», за которую впервые в карьере получил номинацию на «Оскар».
10. Джо Пеши (78 лет)
Не снимался в кино с 2010 года. Вернулся на большой экран в фильме Мартина Скорсезе «Ирландец» (2019), за который разу получил номинацию на «Оскар».
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