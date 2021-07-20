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10 актёров, которые совершили впечатляющее возвращение с новыми проектами

10 актёров, которые совершили впечатляющее возвращение с новыми проектами (11 фото)

Автор:
20 июля 2021 08:25
Сообщество : Кино
Метки: актеры   интеерсно   кино   проекты   роль   фильм   
2010
11

Давайте вспомним некоторые громкие возвращения знаменитых актёров, которые, казалось бы, уже не поднимутся на былые высоты, но участие в удачных проектах снова заставило нас вспомнить их добрым словом.

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Метки: актеры   интеерсно   кино   проекты   роль   фильм   
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30k
Григорий 21 минуту назад
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20k
Андрей Иванов 50 минут назад
У большинства перерыв в 5-6 лет. Вернулся?
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−65
Улыбака Час назад
А где же Траволта, который вернулся в криминальном чтиве?
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