10 актёров, которые совершили впечатляющее возвращение с новыми проектами

Даже самые именитые знаменитости могут оказаться позабытыми, если некоторое время не будут напоминать о себе. А киноиндустрия, в частности, это такое место, где незаменимых не бывает — если ты не снимаешься в хороших фильмах или вовсе не снимаешься, то можешь быстро превратиться из звезды первой величины в пыльный экспонат музея. Даже если речь идёт о паре-тройке лет.

1. Джим Керри (59 лет)