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Фильму "Чужие" 35 лет!

Фильму "Чужие" 35 лет! (9 фото)

Автор:
19 июля 2021 08:32
Сообщество : Кино
Метки: 35 лет   актеры   кино   роль   фильм   чужие   
987
9

Ровно 35 лет назад 18 июля 1986 года вышел сиквел культового фильма Ридли Скотта - не менее культовые "Чужие"

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Метки: 35 лет   актеры   кино   роль   фильм   чужие   
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12k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Лучший фильм из всей франшизы.
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Показать 1 ответ
676
Лимонадный Джо 8 минут назад
Кассету с фильмом на прокат выдавали,если видак был только импортного производства. Очень боялись ,что может ВМ12 может испортить плёнку.
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41k
6opbka 14 минут назад
на первое комсомольское собрание приьащили видик и талек и эту кассету все явилмсь 89-й год
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10k
Типа граф 18 минут назад
По телику вчера все части показывали , я и глянул :)
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24k
Владимир Полчаса назад
Стараюсь пересматривать не чаще чем раз в пять лет.
За это время успеваешь подзабыть и еще иногда монитор меняется.
Прибавляются дюймы, растет PPi, яркость следующий уже наверняка олед будет.
И каждый раз смотрится как в первый раз ВАААААУ.
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200
Vadim 36 минут назад
Афигеть время летит, помню ночью с видео салона после чужого, шли по сторонам смотрели и всего боялись)))
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11k
Lynx Час назад
Ацтой. Чужой против хищника - гут.
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635
tiran 2 часа назад
Обожаю этот фильм.
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