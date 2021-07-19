Фильму "Чужие" 35 лет!

Несмотря на огромный финансовый успех и всеобщее признание фильма "Чужой", продолжение увидело свет только спустя семь лет после выхода первого фильма. Некоторое время студия считала, что им не получится достичь такого же результата с сиквелом, а потом продюсеры долго не могли решить, делать ли им прямой сиквел "Чужого", продолжающий историю Рипли или сделать фильм с абсолютно другой историей и новыми персонажами.

В итоге они занялись поиском сценариста. В 1983 году одному из продюсеров попал в руки сценарий "Терминатора" Джеймса Кэмерона. Сценарий ему понравился и было решено пригласить Кэмерона на переговоры.