Фильму "Чужие" 35 лет!

Ровно 35 лет назад 18 июля 1986 года вышел сиквел культового фильма Ридли Скотта - не менее культовые "Чужие"
Несмотря на огромный финансовый успех и всеобщее признание фильма "Чужой", продолжение увидело свет только спустя семь лет после выхода первого фильма. Некоторое время студия считала, что им не получится достичь такого же результата с сиквелом, а потом продюсеры долго не могли решить, делать ли им прямой сиквел "Чужого", продолжающий историю Рипли или сделать фильм с абсолютно другой историей и новыми персонажами.
В итоге они занялись поиском сценариста. В 1983 году одному из продюсеров попал в руки сценарий "Терминатора" Джеймса Кэмерона. Сценарий ему понравился и было решено пригласить Кэмерона на переговоры.
Джеймс Кэмерон на съёмочной площадке с актёрами фильма
Кэмерон предоставил продюсерам свой черновой набросок сценария, а также именно он настоял на том, чтобы сиквел был продолжением истории Рипли. Режиссёр хотел отойти от хоррорной тематики первого фильма и создать космический боевик, где уже вооружённый и подготовленный отряд космического десанта борется с менее технологичным, но хорошо адаптированным к местности противником. На это решение его вдохновил собственный же сценарий ко второй части "Рэмбо" и любовь к книге "Звёздный десант" Роберта Хайнлайна. Смешение этих двух тем (Вьетнам + Звёздная пехота) породило концепцию колониальных морских пехотинцев, которые в фильме по своему поведению очень похожи на американских солдат в период войны во Вьетнаме.
Съёмки стартовали в сентябре 1985 года и закончились в феврале 1986го. Во время съёмочного процесса не обошлось и без скандалов. Джеймс конфликтовал с некоторыми членами съёмочной группы, поэтому сначала пришлось сменить оператора, а затем и первого помощника режиссёра. Также процесс производства усложнял тот факт, что Кэмерон работал над сценариями ещё нескольких фильмов, из-за чего ему постоянно приходилось переходить от проекта к проекту. Сценарий же "Чужих" несколько раз переписывался и дорабатывался, во время съёмок какие-то сцены переснимались либо вырезались, а что-то попало в расширенную версию, которая вышла гораздо позже и сразу на носителях.
В конце концов "Чужие" вышли в прокат США и Канады 18 июля 1986 года. Фильм не шёл в прокате СССР и вышел вне оного уже в российских кинотеатрах в 1990х в дубляже от студии "Хлопушка". Бюджет по сравнению с первым фильмом вырос с 11 до 18.5 миллионов долларов. Но и сборы заметно увеличились, составив ~131.6 миллионов.
Фильм понравился как зрителям, так и критикам, а также удостоился множества наград и номинаций, включая 5 номинаций на премию Оскар, победив в 2 из них(лучшие звуковые и лучшие визуальные эффекты).
Источник:
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Понравилось47
За это время успеваешь подзабыть и еще иногда монитор меняется.
Прибавляются дюймы, растет PPi, яркость следующий уже наверняка олед будет.
И каждый раз смотрится как в первый раз ВАААААУ.