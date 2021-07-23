Фильмы с мощным подбором актёров, которые не спасли ситуацию

Итак, перед вами 14 случаев, когда постеры и вступительные титры с указанием актёров фильма были гораздо круче, чем он сам.
Созвездия первоклассных актёров далеко не всегда образуют шедевры, этими людьми ведь нужно уметь руководить, а ещё не помешал бы хороший сценарий. Громкими именами можно лишь привлечь зрителей, но не удовлетворить их, и это опасная игра. Ведь несоответствие мощи каста и общего качества проекта может задеть людей ещё больше, чем просто плохой фильм с ноунеймами в титрах.
Мы вспомнили несколько фильмов, где было не протолкнуться от столпотворения первоклассных актёров в кадре, но которые никому особо не понравились или даже оказались настоящим провалом. Чтобы зафиксировать контраст между звёздностью и успешностью фильмов, мы перечислим самых известных актёров каждого проекта и укажем зрительские оценки.
1. Советник (2013)
Актёры: Майкл Фассбендер, Пенелопа Крус, Кэмерон Диаз, Хавьер Бардем, Брэд Питт. Режиссёр фильма — Ридли Скотт.
Оценки: КиноПоиск: 5.6; IMDb: 5.3.
2. Охотники за сокровищами (2014)
Актёры: Джордж Клуни, Мэтт Дэймон, Билл Мюррей, Джон Гудман, Кейт Бланшетт. Режиссёр фильма — сам Джордж Клуни.
Оценки: КиноПоиск: 5.2; IMDb: 6.1.
3. День святого Валентина (2010)
Актёры: Эштон Кутчер, Дженнифер Гарнер, Энн Хэтэуэй, Джейми Фокс, Джессика Бил, Джулия Робертс, Брэдли Купер, Джессика Альба, Кэти Бэйтс, Эмма Робертс.
Оценки: КиноПоиск: 6.7; IMDb: 5.7.
4. Вся королевская рать (2006)
Актёры: Шон Пенн, Джуд Лоу, Энтони Хопкинс, Кейт Уинслет, Марк Руффало.
Оценки: КиноПоиск: 6.5; IMDb: 6.2.
5. Отряд самоубийц (2016)
Актёры: Марго Робби, Уилл Смит, Джаред Лето, Кара Делевинь, Виола Дэвис, Скотт Иствуд, Дэвид Харбор.
Оценки: КиноПоиск: 6.1; IMDb: 5.9.
6. Мордекай (2015)
Актёры: Джонни Депп, Гвинет Пэлтроу, Пол Беттани, Юэн Макгрегор, Джефф Голдблюм, Оливия Манн.
Оценки: КиноПоиск: 5.8; IMDb: 5.5.
7. Девять (2009)
Актёры: Дэниэл Дэй-Льюис, Николь Кидман, Марион Котийяр, Пенелопа Крус, Кейт Хадсон, Софи Лорен, Джуди Денч.
Оценки: КиноПоиск: 6.5; IMDb: 5.8.
8. Бэтмен и Робин (1997)
Актёры: Джордж Клуни, Ума Турман, Арнольд Шварценеггер, Алисия Сильверстоун.
Оценки: КиноПоиск: 5.7; IMDb: 3.8.
9. Кошки (2019)
Актёры: Идрис Эльба, Иэн Маккеллен, Тейлор Свифт, Джуди Денч.
Оценки: КиноПоиск: 4.8; IMDb: 2.8.
10. Алоха (2015)
Актёры: Брэдли Купер, Эмма Стоун, Рэйчел МакАдамс, Билл Мюррей, Джон Красински, Алек Болдуин.
Оценки: КиноПоиск: 6.0; IMDb: 5.4.
11. Неудержимые 3 (2014)
Актёры: Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем, Мэл Гибсон, Харрисон Форд, Антонио Бандерас, Уэсли Снайпс, Дольф Лундгрен, Арнольд Шварценеггер, Джет Ли.
Оценки: КиноПоиск: 6.0; IMDb: 6.1.
Первые две части «Неудержимых» получили не самые низкие оценки, а вот именно триквел уже как следует провалился.
12. Люди Икс: Тёмный Феникс (2019)
Актёры: Джеймс МакЭвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс, Софи Тёрнер, Джессика Честейн.
Оценки: КиноПоиск: 5.9; IMDb: 5.7.
13. Будь круче! (2005)
Актёры: Джон Траволта, Ума Турман, Винс Вон, Дуэйн Джонсон, Харви Кейтель, Дэнни Де Вито.
Оценки: КиноПоиск: 6.2; IMDb: 5.6.
14. Муви 43 (2014)
Актёры: Хью Джекман, Кейт Уинслет, Наоми Уоттс, Крис Прэтт, Эмма Стоун, Ричард Гир, Ума Турман, Джерард Батлер, Хэлли Берри, Элизабет Бэнкс.
Оценки: КиноПоиск: 4.9; IMDb: 4.3.
Источник:
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Фильм изначально стеб, если не изменяет память, то большинство известных актеров там вообще за символическую палату снимались. Там никто и не планировал кассу срубить, имхо.
Это как с Кин-дза-дзой, кто-то считает его лютым дрежом, а кто-то видит смысл, так и здесь для кого-то это тупая комедия, а для кого-то острая сатира. И как раз касса этого фильма лишнее тому доказателство
И ещё.
Если режиссёр пытается понимать что-то "не своё" - зачастую тоже получается говно.
Рязанов, к примеру, не пытался снимать "Пираты 20 века"