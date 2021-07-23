Фильмы с мощным подбором актёров, которые не спасли ситуацию

Созвездия первоклассных актёров далеко не всегда образуют шедевры, этими людьми ведь нужно уметь руководить, а ещё не помешал бы хороший сценарий. Громкими именами можно лишь привлечь зрителей, но не удовлетворить их, и это опасная игра. Ведь несоответствие мощи каста и общего качества проекта может задеть людей ещё больше, чем просто плохой фильм с ноунеймами в титрах.

Мы вспомнили несколько фильмов, где было не протолкнуться от столпотворения первоклассных актёров в кадре, но которые никому особо не понравились или даже оказались настоящим провалом. Чтобы зафиксировать контраст между звёздностью и успешностью фильмов, мы перечислим самых известных актёров каждого проекта и укажем зрительские оценки.

1. Советник (2013)