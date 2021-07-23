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Фильмы с мощным подбором актёров, которые не спасли ситуацию

Фильмы с мощным подбором актёров, которые не спасли ситуацию (15 фото)

Автор:
23 июля 2021 08:23
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   провал   роль   фильм   фото   
1732
15

Итак, перед вами 14 случаев, когда постеры и вступительные титры с указанием актёров фильма были гораздо круче, чем он сам.

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Метки: актеры   кино   провал   роль   фильм   фото   
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16  комментариев
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1k
Ивлар 57 минут назад
Ну да,ну да.."Отряд самоубийц" настолько плохой фильм,что образ Харли Квин стал мемом и в год выхода этого фильма был самым популярным костюмом на хэлоуин... Может автор спутал с "Хищными птицами"?
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719
Алексей 3 минуты назад
Такое ощущение, что "Советник" это сборник из нескольких клипов. Снят прекрасно, актёры играют здорово, но в целую картину так и не складывается. (((
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9k
Majul 12 минут назад
Муви 43 тут вообще не в тему.
Фильм изначально стеб, если не изменяет память, то большинство известных актеров там вообще за символическую палату снимались. Там никто и не планировал кассу срубить, имхо.
Это как с Кин-дза-дзой, кто-то считает его лютым дрежом, а кто-то видит смысл, так и здесь для кого-то это тупая комедия, а для кого-то острая сатира. И как раз касса этого фильма лишнее тому доказателство
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28k
LEPA Полчаса назад
Зря сюда Муви 43 приплели. Отличный фильм. Сплошной угар. Правда с похабенью немного перебрали,но быстро начинаешь этого не замечать.
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80
RNahalem 41 минуту назад
Ну ребят, "Муви 43" это же ироничный стёб звёзд над самими собой)))...
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5k
Sergey Час назад
Муви 43 мне нормально зашел, угарный фильмец...как будто актеры просто пришли поугарать над друг другом ))
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11k
Вася 2 часа назад
муви 43 ржачный

Ссылка coub.com
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78k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Если сценарий - говно, свежих идей - нет, а кинокомпания тупо пытается "качнуть бабло на отшибись" - это не всегда работает.
И ещё.
Если режиссёр пытается понимать что-то "не своё" - зачастую тоже получается говно.
Рязанов, к примеру, не пытался снимать "Пираты 20 века"
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