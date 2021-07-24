15 угрожающих фотографий, которые могут напугать до дрожи

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Учёные доказали, что чувство страха стимулирует выработку дофамина и адреналина, что заставляет человека чувствовать себя удовлетворенным и счастливым. Поэтому многие люди любят пощекотать себе нервишки: экстремальными видами спорта, фильмами ужасов и страшными историями. В этом посте вы увидите снимки, от которых по спине поползут мурашки...
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