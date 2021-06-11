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Человек старается максимально обезопасить мир вокруг себя, и всегда жить в равновесии и комфорте. Но иногда неожиданные события надолго выбивают нас из колеи. В этом посте вы увидите кадры, которые могут легко нарушить устоявшийся жизненный баланс.
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