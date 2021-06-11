ФСБ хуесосы. Слабо меня арестовать?Не стыдно быть русским Стыдно когда пенсия €130 считается большой и детям на лечение в гейропе деньги смсками по копейке собирают
Призываю российскую молодеж выходить на протесты!
Призываю...