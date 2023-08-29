15 пугающих изображений для настоящих гидрофобов

Наверняка вы знаете, что люди исследовали только около пяти процентов мирового океана, а его невероятно огромная часть остаётся для человечества пугающей тайной. В то время как многие из нас любят ездить на пляж и купаться в теплой воде летом, для некоторых людей это является худшим кошмаром. В этом посте вы увидите фотографии водных объектов и океанских глубин, которые могут напугать до дрожи.