15 пугающих изображений для настоящих гидрофобов

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Наверняка вы знаете, что люди исследовали только около пяти процентов мирового океана, а его невероятно огромная часть остаётся для человечества пугающей тайной. В то время как многие из нас любят ездить на пляж и купаться в теплой воде летом, для некоторых людей это является худшим кошмаром. В этом посте вы увидите фотографии водных объектов и океанских глубин, которые могут напугать до дрожи.
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4. Франция "Ла-Фосс-Дионн" - это бездонная яма. Несмотря на многие попытки, дайверы не смогли определить ее глубину
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