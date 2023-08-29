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15 пугающих изображений для настоящих гидрофобов

15 пугающих изображений для настоящих гидрофобов

Автор:
29 августа 2023 21:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: Гидрофобы   Фотографии   глубина   дрожь   кошмары   напугать   океан   пугающие   
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Наверняка вы знаете, что люди исследовали только около пяти процентов мирового океана, а его невероятно огромная часть остаётся для человечества пугающей тайной. В то время как многие из нас любят ездить на пляж и купаться в теплой воде летом, для некоторых людей это является худшим кошмаром. В этом посте вы увидите фотографии водных объектов и океанских глубин, которые могут напугать до дрожи.

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Метки: Гидрофобы   Фотографии   глубина   дрожь   кошмары   напугать   океан   пугающие   
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1  комментарий
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Павел 20 минут назад
А чего бояться то??? Главное с умом подходить к погружениям и уважительно относиться к воде.
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