Цветные фотопортреты русских солдат и офицеров в Первую мировую войну

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Цвет может переносить прошлое в настоящее, придавая черно-белым образам жизненную силу.
Благодаря Ольге Ширниной мы получаем превосходные работы..
Она раскрашивает черно-белые изображения. Сегодня мы увидим русских солдат Царской России.
К сожалению подписи есть не у всех фото.
Благодаря Ольге Ширниной мы получаем превосходные работы..
Она раскрашивает черно-белые изображения. Сегодня мы увидим русских солдат Царской России.
К сожалению подписи есть не у всех фото.
1.
На первой фотографии мы видим Марию Леонтьевну Бочкареву (1889-1920), русского солдата, воевавшего в Первую мировую войну и сформировавшей Женский батальон Смерти.
Она была первой русской женщиной, командовавшей воинским подразделением. Ее расстреляли большевики.
“Проходя мимо нее по улице, нужно было трижды оглянуться, чтобы убедиться, что это не мужчина”, – писала в "Красном сердце России" Бесси Битти (27 января 1886-6 апреля 1947), американская журналистка, редактор, драматург и радиоведущая . После первых нескольких дней ворчливого протеста ее товарищи редко вспоминали, что она женщина.”
“Иногда фотография может сказать больше, чем слова, - говорит Ольга, - и я буду рада, если через мои работы люди узнают больше о России и ее народе, особенно о наших храбрых женщинах … Самая захватывающая часть процесса окрашивания, - добавляет она, - это когда человек вдруг оглядывается на вас, как будто он живой.”
Она была первой русской женщиной, командовавшей воинским подразделением. Ее расстреляли большевики.
“Проходя мимо нее по улице, нужно было трижды оглянуться, чтобы убедиться, что это не мужчина”, – писала в "Красном сердце России" Бесси Битти (27 января 1886-6 апреля 1947), американская журналистка, редактор, драматург и радиоведущая . После первых нескольких дней ворчливого протеста ее товарищи редко вспоминали, что она женщина.”
“Иногда фотография может сказать больше, чем слова, - говорит Ольга, - и я буду рада, если через мои работы люди узнают больше о России и ее народе, особенно о наших храбрых женщинах … Самая захватывающая часть процесса окрашивания, - добавляет она, - это когда человек вдруг оглядывается на вас, как будто он живой.”
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10.
Крейсер "Кагул" (переименован в Очаков, позже Генерал Корнилов) был построен Севастопольской верфью. Заложен в 1900 году, спущен на воду в октябре 1902 года, достроен в 1905 году, захвачен белыми войсками во время Гражданской войны в России и интернирован в Бизерте в 1920 году в составе флота Врангеля, продан на металлолом в 1933 году.
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Метки: Россия история люди страна фотографии
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Фамилии Жуков, Рокоссовский, Тухачевский, Малиновский ничего не говорят?
А они ведь тоже среди них были, и не простыми солдатами.
Вы жалкие малообразованные фанатики