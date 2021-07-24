Цветные фотопортреты русских солдат и офицеров в Первую мировую войну

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На первой фотографии мы видим Марию Леонтьевну Бочкареву (1889-1920), русского солдата, воевавшего в Первую мировую войну и сформировавшей Женский батальон Смерти.

Она была первой русской женщиной, командовавшей воинским подразделением. Ее расстреляли большевики.

“Проходя мимо нее по улице, нужно было трижды оглянуться, чтобы убедиться, что это не мужчина”, – писала в "Красном сердце России" Бесси Битти (27 января 1886-6 апреля 1947), американская журналистка, редактор, драматург и радиоведущая . После первых нескольких дней ворчливого протеста ее товарищи редко вспоминали, что она женщина.”



“Иногда фотография может сказать больше, чем слова, - говорит Ольга, - и я буду рада, если через мои работы люди узнают больше о России и ее народе, особенно о наших храбрых женщинах … Самая захватывающая часть процесса окрашивания, - добавляет она, - это когда человек вдруг оглядывается на вас, как будто он живой.”