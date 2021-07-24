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Цветные фотопортреты русских солдат и офицеров в Первую мировую войну

Цветные фотопортреты русских солдат и офицеров в Первую мировую войну (27 фото)

Автор:
24 июля 2021 20:39
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
690
27
Цвет может переносить прошлое в настоящее, придавая черно-белым образам жизненную силу.
Благодаря Ольге Ширниной мы получаем превосходные работы..
Она раскрашивает черно-белые изображения. Сегодня мы увидим русских солдат Царской России.
К сожалению подписи есть не у всех фото.
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Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
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1k
Lana Krasnovska 3 часа назад
Автор, а можно фото НАШИХ, красноармецев? Ваши фото как-то гнильём попахивают...
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Андрей Савченко 2 часа назад
Вижу это дерьмо и охреневаю. Докатились...
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856
Sigrllin Jalini 2 часа назад
Белопузая сволота. Мой прапрадед прекрасно её уничтожал...
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kolobok263 3 часа назад
автор, фото №7, звание "подпрапорщик"
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