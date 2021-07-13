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30 любопытных фотографий, которые запечатлели кусочек истории

30 любопытных фотографий, которые запечатлели кусочек истории (31 фото)

Автор:
13 июля 2021 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   исторические кадры   исторические фото   история   события   факты   фото   фотографии   
1084
31
Иногда фотографии способны рассказать целую историю - например, о каком-нибудь историческом событии, человеке или месте. Некоторые подобные снимки заставляют взглянуть на мир и события прошлого с другой стороны. Посмотрим на коллекцию таких исторических фото разных времен.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в мире   исторические кадры   исторические фото   история   события   факты   фото   фотографии   
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1  комментарий
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19k
Виталий Касандров 23 минуты назад
Последнее фото смело можно назвать студенческий стройотряд перестраивает бывшую усадьбу князей Юсюповых под коровник .
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