30 любопытных фотографий, которые запечатлели кусочек истории

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Иногда фотографии способны рассказать целую историю - например, о каком-нибудь историческом событии, человеке или месте. Некоторые подобные снимки заставляют взглянуть на мир и события прошлого с другой стороны. Посмотрим на коллекцию таких исторических фото разных времен.
"Грустный клоун" Эммет Келли пытается помочь потушить пожар в цирке Хартфорд 6 июля 1944 года, унесший жизни 167 человек
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Мэрилин Монро с Эллой Фитцджеральд в "Мокамбо", популярным в свое время голливудском ночном клубе, 1955 год
Американский эсминец USS Shaw во время налёта японской авиации в Пёрл-Харбор, 7 декабря 1941 года
Посольство Германии в Швеции с приспущенным флагом Рейха, 30 апреля 1945 года, в день смерти Гитлера
Собака генерала американского штаба Второй мировой войны, Джорджа Смита Паттона, в день его смерти 21 декабря 1945 года
Британский лайнер "Куин Элизабет" с демобилизованными американскими военнослужащими входит в гавань Нью-Йорка, 1945 год
Источник: — переведено специально для fishki.net
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