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Девушка обнаружила в своем носке громадную пиявку

Девушка обнаружила в своем носке громадную пиявку (4 фото + 1 видео)

Автор:
07 июля 2021 08:51
Сообщество : Истории из жизни
Метки: в мире   видео   история   люди   неожиданно   пиявка   пиявке в носке   фото   
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Этот момент, когда девушка нашла в своём носке массивную пиявку, может кого угодно легко пробрать до появления на коже мурашек.

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Метки: в мире   видео   история   люди   неожиданно   пиявка   пиявке в носке   фото   
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14  комментариев
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6k
Кружок 2 часа назад
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Chocolate Jesus 17 минут назад
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23k
Sergey Полчаса назад
Гирудотерапия
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217
Vadim Полчаса назад
Кроссовок как у бомжа выглядит. Странно, что там только одна пиявка оказалось.
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1k
Атомный Крот Полчаса назад
А-а, это опять Австралия.

Тогда неудивительно. Как они вообще там выживают?
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1k
zu4ara 58 минут назад
девки в озере купались...
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5k
Енот Потаскун Час назад
Ну ну, пиявка каким-то образом незаметно проползла в носок, но она её заметила только дома, когда хотела запилить в тикток как она носки снимает.
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544
сеньор Леонсио Час назад
Ну хоть не на клиторе обнаружила,и да,ноги надо чаще мыть!
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37k
dima423 2 часа назад
ХЗ мое поколение читало Буратино, знает про Дуримара, и про то что пиявки это вообще один из видов лечения)) я бы не испугался точно... и вообще постановой попахивает)
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996
Yus 2 часа назад
Гуляла около водопада и пиявка запрыгнула из воды в носок? Если вы увидите, что у вас что то в носке, вы первым делом камеру включите и начнете орать или все таки снимете носок и посмотрите что там? Тупая постановка ради лайков.
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1k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Если бы не фотография носка с достаточно плотной резинкой, то можно было бы поверить. Например, девушка долго сидела у подножия водопада, опустив ноги в воду, задремала и медлительная пиявка зачем-то залезла под носок и там присосалась. А так, не верю! Но задумка интересная. Судя из текста, девушка уже проделывала какой-то трюк с пауками.
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55k
pynh 2 часа назад
Дура! Кто-то за это деньги платит, а ей бесплатно.
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17k
Олег 2 часа назад
Капец, выросло поколение - все на телефон снимают... Инстинкт самосохранения напрочь отсутствует...
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26k
winergy2012 2 часа назад
один из комментаторов и вовсе в шутку сказал, что он, случись подобное с ним, отрезал бы себе ногу
-------------
Ничо так успокоил.
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