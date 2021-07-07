Девушка обнаружила в своем носке громадную пиявку

528
4
1
Этот момент, когда девушка нашла в своём носке массивную пиявку, может кого угодно легко пробрать до появления на коже мурашек.
19-летняя Зои Несич (Zoe Nesic) почувствовала, что в районе её ноги «что-то шипит», прежде чем сделать ужасающее открытие и испустить леденящий кровь крик.
Девушка поделилась видео, в котором она показала, что же было у неё под носком.
Девушка поделилась видео, в котором она показала, что же было у неё под носком.
В клипе взволнованная Зоя кричит: «Посмотри на мою лодыжку, там огромная шишка», прежде чем издать длительное и громкое «Нееет».
Затем она кричит: «Я не хочу поднимать свой носок», прежде чем его отдёрнуть и выставить на всеобщее обозрение огромную пиявку.
После этого австралийка издаёт действительно очень сильный крик, от которого у любого услышавшего его легко могут стать дыбом волосы, чтобы затем задать вопрос: «Что мне делать?».
Оттопырив носок повторно, молодые люди вытаскивают из-под него липучее существо и бросают «зверюгу» на ковёр.
Затем она кричит: «Я не хочу поднимать свой носок», прежде чем его отдёрнуть и выставить на всеобщее обозрение огромную пиявку.
После этого австралийка издаёт действительно очень сильный крик, от которого у любого услышавшего его легко могут стать дыбом волосы, чтобы затем задать вопрос: «Что мне делать?».
Оттопырив носок повторно, молодые люди вытаскивают из-под него липучее существо и бросают «зверюгу» на ковёр.
Данный ролик смог собрать более 15 миллионов просмотров, при этом многие пользователи согласились с необычной реакцией девушки, тогда как один из комментаторов и вовсе в шутку сказал, что он, случись подобное с ним, отрезал бы себе ногу.
Известно, что Зои, сама которая из Джелонга, штат Виктория, Австралия, гуляла у водопада Стивенсон, и только по возвращении домой, она заметила, что с её ногой что-то не так.
Она отметила, что её сердце в миг ушло в пятки, когда она заметила комок под носком.
Известно, что Зои, сама которая из Джелонга, штат Виктория, Австралия, гуляла у водопада Стивенсон, и только по возвращении домой, она заметила, что с её ногой что-то не так.
Она отметила, что её сердце в миг ушло в пятки, когда она заметила комок под носком.
Ранее ей приходилось иметь дело с разными существами, в том числе с пауками, но пиявка её особенно напугала.
«Она застала меня врасплох и напугала», — сказала она news.com.au.
Но, к счастью, укус не был слишком болезненным, всё, что она ощутила, — это зуд.
«Это было совсем не больно, — сказала она. — У меня действительно была аллергическая реакция, поэтому моя нога распухла, и на несколько дней под раной была твердая шишка размером с монету в 50 центов, плюс это действительно зудело.»
«Она застала меня врасплох и напугала», — сказала она news.com.au.
Но, к счастью, укус не был слишком болезненным, всё, что она ощутила, — это зуд.
«Это было совсем не больно, — сказала она. — У меня действительно была аллергическая реакция, поэтому моя нога распухла, и на несколько дней под раной была твердая шишка размером с монету в 50 центов, плюс это действительно зудело.»
Пиявки водятся в реках, озёрах, ручьях и лагунах.
Специалисты советуют не снимать пиявку с кожи напрямую, а прикладывать к месту её «укуса» что-то тёплое или соль, чтобы облегчить удаление существа.
Затем повреждённое место следует обработать, как и любую другую кровоточащую рану, с последующим наложением на него чистой тугой повязки для создания давления.
Если же область воспалилась или появилась язва, в таком случае эксперты советуют обратиться за медицинской помощью.
Специалисты советуют не снимать пиявку с кожи напрямую, а прикладывать к месту её «укуса» что-то тёплое или соль, чтобы облегчить удаление существа.
Затем повреждённое место следует обработать, как и любую другую кровоточащую рану, с последующим наложением на него чистой тугой повязки для создания давления.
Если же область воспалилась или появилась язва, в таком случае эксперты советуют обратиться за медицинской помощью.
Источник:
Еще крутые истории!
- Уилл и Уильям: близнецы, из-за которых в тюрьмах снимают отпечатки пальцев
- Подросток из Москвы без денег смог купить квартиру, прописаться в ней и выставить на продажу
- Рукалицо: случаи, когда американцы выпалили то, за что должно быть стыдно
- 30 людей, которые случайно встретили знаменитостей
- 18 человек, которым жизнь неожиданно подкинула приятные сюрпризы
Метки: в мире видео история люди неожиданно пиявка пиявке в носке фото
16
Понравилось16
Новости партнёров
Тогда неудивительно. Как они вообще там выживают?
-------------
Ничо так успокоил.