Девушка обнаружила в своем носке громадную пиявку

Ранее ей приходилось иметь дело с разными существами, в том числе с пауками, но пиявка её особенно напугала.



«Она застала меня врасплох и напугала», — сказала она news.com.au.

Но, к счастью, укус не был слишком болезненным, всё, что она ощутила, — это зуд.



«Это было совсем не больно, — сказала она. — У меня действительно была аллергическая реакция, поэтому моя нога распухла, и на несколько дней под раной была твердая шишка размером с монету в 50 центов, плюс это действительно зудело.»