24 июля 1990 года в СССР отменили "сухой закон"

В СССР раз за разом начинали бороться с пьянством, вводили всевозможные запреты и разворачивали пропаганду, но каждый раз за разом терпели неудачу в борьбе с зеленым змием.



Почему пили советские люди? По стопочке, по рюмашечке, да по маленькой... Да и что оставалось делать трудовому народу – своё бизнес на откроешь, за границу не пускают (оставалось вариант: раз в год в Крым или в Ессентуки), больше 200 рублей не заработаешь как не старайся.



Если вспомнить историю то Россия и СССР пережили немало подобных запретов, но справедливости ради надо отметить, что ни один нельзя назвать полным и всеобъемлющим. По-настоящему "сухого закона" в России, такого как в США, никогда не было: ограничивались или запрещались отдельные напитки, но не весь алкоголь в целом.



Захватившие власть большевики продлили вето на водку ( указ начала Первой мировой войны запрещал лишь торговлю водкой) до конца Гражданской войны, однако вино разрешалось к продаже.