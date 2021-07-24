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24 июля 1990 года в СССР отменили "сухой закон"

24 июля 1990 года в СССР отменили "сухой закон" (7 фото)

Автор:
24 июля 2021 09:57
Метки: СССР   Сухой   закон   
747
7
31 год назад, в июле 1990 года, в СССР закончилась очередная и последняя советская антиалкогольная кампания, которая считается как одна из самых больших ошибок горбачевской эпохи.
24 июля 1990 года ушел в прошлое так называемый "сухой закон" - антиалкогольная кампания, начатая за пять лет до этой даты.
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Метки: СССР   Сухой   закон   
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2k
lekha-fil 2 часа назад
Дефицита сахара не было. Не звезди.
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1k
Дмитрий Круглов 13 минут назад
А Вы говорите - ковид! Сколько народу мрет от алкоголя? А ведь обычные маски позволяют защитить от алкоголизма намного эффективнее, чем от ковида! Ну, если конечно их носить правильно, а не на подбородке.
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4k
Барт Симпсон Полчаса назад
пля, давят друг друга в очереди за свинячьим пойлом! что с людьми твориться...
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9k
K7OO 38 минут назад
Отцом и вдохновителем антиалкогольной кампании являлся Егор Лигачев, который страдал недугом индейцев и народов Севера - отсутствием в организме фермента алкогольдегидрогеназа, ответственного за расщепление этилового спирта. Сам он, естественно, не пил ни капли по этой причине, ну и заодно всегда мечтал осчастливить всю страну таким же образом. Так что эта идея изначально принадлежала не Горбачеву.
Горбачев был вообще никем, просто обкомовский холуй типа "подай-принеси", жизненно нуждающийся в указаниях сверху. И когда стараниями Андропова судьба вынесла его на Олимп, он тут же попал под влияние старших товарищей, которые стали реализовывать через него свои идиотские идеи, вроде гласности, ускорения и "сухого закона". Ибо у него самого никаких идей не было, он был просто тщеславный дурак. Ну а потом шефство над ним перехватили америкосы и в итоге мы получили то, что получили.
Я не оправдываю Горбачева. Он в любом случае виноват уже в том, что из-за своих личных амбиций взялся совершенно не за свое дело, вроде того идиота, который, не умея управлять автомобилем, садится за руль и гробит всех окружающих. Просто все эти события нужно рассматривать объективно и не пытаться взваливать всю вину на одного самонадеянного придурка, чтобы не допускать повторения подобных вещей в будущем.
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4k
Дмитрий Григорьев Час назад
За водкой ломились не только алкаши - это было универсальное средство платежа в Горбачевскую эпоху. Бутылкой можно было расплатиться за любую работу по дому, на даче и т. д. Помню, как мой непьющий отец и 16-летний я брали штурмом Елисеевский, чтобы отоварить талоны на водку. Эх, Михал Сергеич, что ж ты маленьким не помер...
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6k
Владимир 2 часа назад
....31 год назад, в июле 1990 года, в СССР закончилась очередная и последняя советская антиалкогольная кампания, которая считается как одна из самых больших ошибок горбачевской эпохи.....
Это не ошибка. Это часть программы Горбачева и его кураторов по развалу СССР.

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3k
Джордж. Вашингтон. 2 часа назад
Стадии блин депрессии при прочтении этих высеров.
1. А может Ваня сам пишет свои посты?
2. А может Ваня по крайней мере перечитывает копипасту перед отправкой?
3. А может Ваня жертва антиалкогольной компании, которая никак не может надышаться свежим воздухом после отмены сухого закона?
Алкаши прокляли КПСС, стали симпатизировать Ельцину, пересели с синевы на героин и подорвали советскую экономику.
Других причин не было.
А если и было, то это главная.
Да.
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3k
Vladimir Yezhak 2 часа назад
Писал двоечник, родившийся не ранее нулевых) С орфографией беда) Со знанием материала тоже)
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44k
doker 3 часа назад
А мне нормально было - водка по талонам, а коньяк за 15р - без талонов!
Ну и батин самогон!
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−36
Sentinel 3 часа назад
Комментарий к фото
В магазин элитных вин на Елисейских полях завезли настоящее российское шампанское. Париж, Франция.
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9k
Шурум-бурум 3 часа назад
быдло не может жить без *допинга"... но страшнее всего, когда запойному быдлу доверяют править огромной страной
Ссылка youtu.be
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10k
Василенко Татьяна 4 часа назад
Почему автор пишет про каких-то алкоголиков и маргиналов? Они-то как раз пили все что горит, и плевать хотели на все горбачевские законы. А что же ничего не говорите про вырубленные под корень шикарные виноградники на юге? Некоторые сорта, кстати, до сих пор не восстановлены. А слезы (даже был случай суицида) владельцев этих виноградников?
Мой дед, прошедший войну, просил меня (слава богу, у меня ребята знакомые в милиции были и могли достать) бутылочку, чтоб в День победы помянуть погибших и отметить праздник с оставшимися в живых фронтовиками...И слал проклятия этому козлу горбачеву.
Горбатому иуде не простят не только предательство и продажу страны западу, но и эту проклятую реформу.
За пост жирный минусище!
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1k
Broscan 4 часа назад
Больше 200 рублей не заработаешь как не старайся. Чушь!
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406
_♛_ 7guest 59 минут назад
Сбербанк появился в 1990-м году, Считать ли это тем СССР? боольшой вопрос!
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2
VEM Мистер Фикс 51 минуту назад
Вот и здесь начали спор, что типа на производстве-это настоящая работа, в вся остальная работа - не настоящая.
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406
_♛_ Хью́берт 49 минут назад
Согласно специальному постановлению правительства, пионер в области покорения космического пространства Юрий Гагарин был обеспечен всем необходимым для комфортного существования в Советском Союзе. Размер его оклада составлял 515 рублей.
Средняя заработная плата в Советском Союзе составляла примерно 115–145 р.
Поклонники СССР любят рассказывать о з/п в 500–1 000 р., но такие деньги получала довольно ограниченная группа партийных чиновников.
Минимальная заработная плата в СССР была равна 70 рублям. Такую сумму получали за свой труд уборщицы и прочие неквалифицированные работники

Строительство 148–253.
Транспорт 188–223
Сельское хозяйство 139–268
Промышленность 146–240
Данные по средней з/п (в советских рублях) по остальным отраслям:
финансовый сектор: 111-180;
наука: 141-211;
культура: 113-119;
искусство: 133-149;
образование: 136-155;
информационно-вычислительный сектор:129-158;
здравоохранение: 127-136;
ЖКХ: 134-150;
торговля и общепит: 139-151;
связь: 147-165.
Зарплата рабочих, шахтёров и колхозников
Среднемесячная зарплата рабочих в промышленности равнялась 130 р./мес. Средняя з/п шахтёра составляла 121–125 р./мес. Шахтёры-проходчики могли получать до 700 р./мес.

Конечная сумма складывалась из следующих показателей:

норма выработки;
стаж;
партийность;
награды за ударный труд.
Среднемесячная оплата труда колхозников в 60-е годы была в 2 раза меньше з/п рабочих совхозов (55 р./мес.), а в 80-е годы – она была ниже на 10%.

Считалось, что представители рабочего класса получали высокую заработную плату. Самые хорошие з/п были у:

токарей;
слесарей;
строителей.
Конечно, для этого нужно было стать настоящим специалистом своего дела. Такие специалисты получали добавку за квалификацию и премию.

Однако это не составляло труда для большинства мастеров своего дела, которые нередко имели зарплаты выше, чем их же начальники.
Зарплаты врачей
В среднем врач получал 100–150 р., а медсестра – 80–120 р./мес.

Одновременно нагрузка на участковых врачей была очень большой: иногда до нескольких десятков вызовов в сутки.

Особенно часто вызывали врачей на новые участки с большим количеством многоквартирных домов, которые массово строились в 70–80-е годы.

Зарплаты учителей
Средняя заработная плата учителей в 70-е годы составляла 116–117 рублей. Этого хватало, чтобы обеспечить себя и свою семью всем необходимым.

Во 2 половине 80-х годов учителя получали около 166 р. В столице заработные платы были немного выше, чем в регионах.

Средняя зарплата инженера
Молодые специалисты имели оклады от 110–130 р. Квалифицированные инженеры могли зарабатывать до 170–180 р. Плюс к этому почти всегда имелась премия, размер которой зависел от выполнения плана.

Дополнительно в конце года работник получал так называемую 13-ю зарплату в размере месячного оклада.
Зарплата директора
Уровень з/п был примерно таким:

директор предприятия стройматериалов 1 группы: 351 р., 4 группы: 261 р.;
гендиректор производственного объединения стройматериалов 1 группы: 381 р., остальные группы: 351 р.;
директор предприятия нефтехимической промышленности 1 группы: 402 р.; 4 группы: 281–311 р.;
гендиректор производственного объединения нефтехимической промышленности 1 группы: 431 р.; 4 группы: 341 р.
Сколько получали военные
Размер среднемесячной з/п:

лейтенант: 121 р.;
капитан: 141 р.;
майор: 151 р.;
подполковник: 161 р.;
полковник: 181 р.;
командир взвода: 111 р.;
командир роты (батареи): 121 р.;
командир батальона (дивизиона): 141 р.;
командир полка: 161 р.
Надбавка за выслугу лет:

первые 2 года службы: 10%;
каждые последующие 5 лет: 5%.
Всего надбавка не могла превышать 25%.
Сколько получал президент СССР, министры и депутаты
В 70-е гг заработная плата союзного министра составляла 1,0-1,5 тыс. рублей.

Во времена Советского Союза руководящую и направляющую роль играла компартия. Совмин был только исполнителем воли Политбюро и ЦК КПСС. По этой причине более высокий уровень привилегий был у партийных управленцев, нежели у госслужащих.

По неофициальным данным, генсек ЦК КПСС получал до 1,5 тыс. р. в месяц. Именно такой была заработная плата у Л.И. Брежнева и М.С. Горбачева.

Сколько зарабатывали чиновники
Н.Рыжков и Е.Лигачёв признавались, что в позднем СССР высшие чиновники получали до 1,2 тыс. р. Примерно такие же зарплаты были у дипломатов, которые могли позволить себе привозить дефицитные товары и автомобили из-за границы.

Средние зарплаты в СССР по годам
Средние заработные платы менялись от десятилетия к десятилетию.

20-30-е годы
Государство остро нуждалось в специалистах. Поэтому оно активно поддерживало образование. Учащиеся сельскохозяйственных техникумов получали на руки 250 рублей.

По окончании военного училища выпускники получали премию в размере 500 р. Лица, окончившие училище по 1 разряду, получали премию в размере 350 р.

Средняя заработная плата в 20–30-е гг составляла 350 р. На рабочих специальностях доход зависел от выполнения плана: некоторые «ударники» зарабатывали до 1 000 р. Заработная плата руководящего звена составляла 1,5 тыс. рублей.

Годовой доход по специальностям:

прачка: 2 тыс.–5 тыс. р.;
бытовое обслуживание: 6 тыс.-20 тыс. р.;
портновское дело: 5 тыс.–15 тыс. р.;
ремонт и пошив обуви: от 20 тыс. р.
«Кустари» должны были платить подоходный налог. Если сумма годового дохода не превышала 600 р., то налог разрешалось не платить.
40-е годы
В течение первых послевоенных лет жизнь была крайне тяжёлой. Экономика пришла в упадок, а цены на дефицитные товары постепенно росли.

Средний уровень заработных плат в 1 половине 40-х годов:

народное хозяйство: 340 р.;
промышленность: 359 р.;
строительство: 338 р.;
общепит: 222 р.;
образование: 338 р.
Когда экономика восстановилась и отменили карточки, жизнь населения постепенно стала налаживаться. Потихоньку повышалась оплата труда, а стоимость продукции начала падать.

Оплата труда в 1947 г выглядела так:

рабочий: 800–3,0 тыс. р.;
шахтер-стахановец: до 8,0 тыс. р;
инженер: 900–1,3 тыс. р.;
секретарь райкома КПСС: до 1,5 тыс. р.;
министр: до 5,0 тыс. р.;
профессор/академик: до 10,0 тыс. р.
50-е годы
В это время были внедрены изменения относительно з/п граждан. Выросла роль женского труда, были изменены возрастные рамки для представителей тяжёлого физического труда. Разрешалось работать после 60 лет.

Была введена прогрессивная повременно-премиальная система: по мнению властей, это должно было помочь преодолеть кризис послевоенных годов. Появились денежные поощрения, стали выплачиваться премиальные за перевыполнение планов.

В оплату труда стали включаться:

матпомощь многодетным семьям;
содержание детсадов;
оплачиваемая медпомощь;
поощрительные выплаты;
отпускные;
больничные.
Уровень средней з/п в 1950–1955 гг составлял 601–711 р. З/п по отраслям выглядела так:

образование: 743 р.;
железная дорога: 769 р.;
сельское хозяйство: 459 р.;
строительство: 743 р.;
промышленность: 808 р.;
народное хозяйство: 712 р.
60-е годы
Средняя заработная плата в этот период составляла 783–850 рублей.

В 1960 г в Наркомфине СССР подписали постановление Совмина об изменениях ценовой политики и о замене денег. Проведение реформы было обусловлено увеличением курса доллара относительно рубля.

Последствия для населения были довольно печальными:

качество продуктов в магазинах заметно снизилось;
рыночные цены стали гораздо выше магазинных;
расценки в госторговле были изменены в 10 раз;
импортные товары стали дефицитными.
Уровень заработных плат увеличивался на десятки процентов, а рост цен – на сотни. На этом фоне грянул продовольственный кризис 1963–1964 гг.

70-е годы
Средняя заработная плата в это время составляла 180 р. (около 40 тыс. р. на сегодняшние деньги)
Зарплаты в 1980-1985 году
Среднемесячная зарплата рабочих и служащих СССР в 1985 г. составляла 190,1 р.

Размер з/п (средний) выглядел так:

рабочий (наряд): 90-110 р., квалифицированный: до 350 р.;
педагог: 110-120 р.;
медицинский работник: 110-120 р.;
технический работник: 130-140 р.;
инженер: 170-180 р.;
руководство предприятий: 200-250 р.
Зарплаты в 1985-1991 году
Размер заработной платы:

1985 г – 174 р.;
1986 г – 180 р.;
1987 г – 186 р.;
1988 г – 200 р.;
1989 г – 218 р.;
1990 г – 249 р.;
1991 (декабрь) – 549 р
Подоходный налог с зарплаты в Советском Союзе
В 20-е годы подоходный налог с физлиц взимался по прогрессивным ставкам.

Начиная с 1924 г его дифференцировали по следующим группам:

работник искусства;
госслужащие;
рабочие.
Отдельно стояли «частники» и «кустари».

В 1926 г была введена единая система прогрессивного обложения для всех категорий плательщиков.

Ставки:

для рабочих: 2,2%;
для кустарей: 9,1%;
для нетрудовых элементов: 10,9%.
Если нетрудовой доход увеличивался, ставка возрастала до 41%.

В 40-е годы подоходный налог стал взиматься с кустарей, работников культуры, литераторов, рабочих, ремесленников, и лиц, имеющих на территории Советского Союза любые источники дохода.

Налогом в СССР облагались люди, ежемесячный доход которых превышал 70 р. Налоговая ставка была прогрессивной.

В 60-е годы, по инициативе Н. Хрущева, была попытка отмены взимания подоходного налога с физлиц. К сожалению, закон об отмене налогов так и не заработал. Согласно Указу от 22.09.1962, сроки дальнейшего освобождения «честных тружеников» от налогового бремени были перенесены на неопределённое время.

В 80-х гг ставка подоходного налога для госслужащих составила 0,36–13%. Для предпринимателей и бизнесменов (при годовом доходе более 5 тыс.–7 тыс. р.) ставка была 13–66%.

В средине 80-х установили необлагаемый минимум: 70 рублей. При этом действовала прогрессивная ставка НДФЛ. Сумма налога была: от 25 копеек до 10,6 рублей.
В 1991 г была проведена реформа розничных цен. После этого ставка была снижена с 13% до 12%.
Источник: https://visasam.ru/emigration/sovetskiysoyuz/zarplaty-v-sssr.htmlhttps://visasam.ru/emigration/sovetskiysoyuz/zarplaty-v-sssr.html
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