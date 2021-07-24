24 июля 1990 года в СССР отменили "сухой закон"

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31 год назад, в июле 1990 года, в СССР закончилась очередная и последняя советская антиалкогольная кампания, которая считается как одна из самых больших ошибок горбачевской эпохи.
24 июля 1990 года ушел в прошлое так называемый "сухой закон" - антиалкогольная кампания, начатая за пять лет до этой даты.
24 июля 1990 года ушел в прошлое так называемый "сухой закон" - антиалкогольная кампания, начатая за пять лет до этой даты.
В СССР раз за разом начинали бороться с пьянством, вводили всевозможные запреты и разворачивали пропаганду, но каждый раз за разом терпели неудачу в борьбе с зеленым змием.
Почему пили советские люди? По стопочке, по рюмашечке, да по маленькой... Да и что оставалось делать трудовому народу – своё бизнес на откроешь, за границу не пускают (оставалось вариант: раз в год в Крым или в Ессентуки), больше 200 рублей не заработаешь как не старайся.
Если вспомнить историю то Россия и СССР пережили немало подобных запретов, но справедливости ради надо отметить, что ни один нельзя назвать полным и всеобъемлющим. По-настоящему "сухого закона" в России, такого как в США, никогда не было: ограничивались или запрещались отдельные напитки, но не весь алкоголь в целом.
Захватившие власть большевики продлили вето на водку ( указ начала Первой мировой войны запрещал лишь торговлю водкой) до конца Гражданской войны, однако вино разрешалось к продаже.
Почему пили советские люди? По стопочке, по рюмашечке, да по маленькой... Да и что оставалось делать трудовому народу – своё бизнес на откроешь, за границу не пускают (оставалось вариант: раз в год в Крым или в Ессентуки), больше 200 рублей не заработаешь как не старайся.
Если вспомнить историю то Россия и СССР пережили немало подобных запретов, но справедливости ради надо отметить, что ни один нельзя назвать полным и всеобъемлющим. По-настоящему "сухого закона" в России, такого как в США, никогда не было: ограничивались или запрещались отдельные напитки, но не весь алкоголь в целом.
Захватившие власть большевики продлили вето на водку ( указ начала Первой мировой войны запрещал лишь торговлю водкой) до конца Гражданской войны, однако вино разрешалось к продаже.
В середине 20-х годов водка вернулась на прилавки.
Следующая попытка предпринята в начале 70-х, уже при товарище Брежневе. Вместо водки планировалось "пересадить' трудящихся на пиво и вино. Были запрещены напитки крепостью более 40 градусов,
Из производства исключили водку крепостью 50 и 56 градусов, а продажу крепкого (свыше 30 градусов) алкоголя разрешили только с 11 утра до 7 вечера. Но ни эти меры, ни появление и широкое распространение лечебно-трудовых профилакториев, в которые по решению суда отправлялись закоренелые нарушители антиалкогольного законодательства, не привело к улучшению ситуации.
Следующая попытка предпринята в начале 70-х, уже при товарище Брежневе. Вместо водки планировалось "пересадить' трудящихся на пиво и вино. Были запрещены напитки крепостью более 40 градусов,
Из производства исключили водку крепостью 50 и 56 градусов, а продажу крепкого (свыше 30 градусов) алкоголя разрешили только с 11 утра до 7 вечера. Но ни эти меры, ни появление и широкое распространение лечебно-трудовых профилакториев, в которые по решению суда отправлялись закоренелые нарушители антиалкогольного законодательства, не привело к улучшению ситуации.
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Потребление алкоголя в стране продолжало расти: к 1984 году оно достигло отметки в 10,5 л зарегистрированного алкоголя, а с учетом подпольного самогоноварения могло превышать 14 л на человека в год. И, хотя госмонополия на торговлю спиртным давала бюджету СССР от 15 до 30% доходов, другие экономические и социальные потери, в том числе косвенные, перевешивали эту пользу. В целом эта компания была не очень заметным явлением.
Зато горбачевская антиалкогольная кампания оставила в душе советского человека самый большой отклик. Не исключено, что особой ненавистью у советских выпивох Горбачев или как его еще называли "Меченый" пользовался именно из-за его борьбы с алкоголем.
В 1985 году была объявлена масштабная антиалкогольная кампания. По всей стране резко сокращено количество алкогольных магазинов, оставшимся ограничили время работы с 14 до 19 часов. Цены на водку подняли в два раза. Милиционеры патрулировали парки, скверы, рынки, дворы и улицы и гоняли распивавших запрещенные напитки.
Кампания имела как плюсы, так и минусы: увеличение продолжительности жизни (за счет сокращения пьяных смертей), а также увеличение рождаемости с одной стороны.
Зато горбачевская антиалкогольная кампания оставила в душе советского человека самый большой отклик. Не исключено, что особой ненавистью у советских выпивох Горбачев или как его еще называли "Меченый" пользовался именно из-за его борьбы с алкоголем.
В 1985 году была объявлена масштабная антиалкогольная кампания. По всей стране резко сокращено количество алкогольных магазинов, оставшимся ограничили время работы с 14 до 19 часов. Цены на водку подняли в два раза. Милиционеры патрулировали парки, скверы, рынки, дворы и улицы и гоняли распивавших запрещенные напитки.
Кампания имела как плюсы, так и минусы: увеличение продолжительности жизни (за счет сокращения пьяных смертей), а также увеличение рождаемости с одной стороны.
Как свидетельствовала госстатистика, в стране заметно выросла рождаемость – на 500 тысяч младенцев каждый год, на 2,6 года подросла продолжительность жизни мужчин, достигнув максимального показателя за всю историю России, одновременно снизилась смертность – в общей сложности на 1 млн человек. Поползла вниз кривая преступности, поскольку в то время существенная часть уголовных преступлений – 64%, почти две трети – совершалась в состоянии алкогольного опьянения.
C другой — тотальный коллапс советского бюджета и лютый дефицит, а также распространение адского пойла взамен алкоголя. Многие алкоголики, потерявшие возможность достигать измененного сознания привычным путем, начали пополнять ряды наркоманов и токсикоманов: за первые два года борьбы с пьянством их число вырословдвое!
Советская экономика к середине 80-х и без того буксовала в связи с низкой производительностью труда, а также затянувшимся падением цен на нефть.
Резкое сокращение доходов от алкоголя, которые составляли четверть всех поступлений от торговли, зарядило мощнейший апперкот советскому бюджету.
Кроме того, из-за чрезвычайно развившегося самогоноварения начался сильнейший дефицит сахара, ведь в плановую экономику не закладывалось подпольное производство самогона.
C другой — тотальный коллапс советского бюджета и лютый дефицит, а также распространение адского пойла взамен алкоголя. Многие алкоголики, потерявшие возможность достигать измененного сознания привычным путем, начали пополнять ряды наркоманов и токсикоманов: за первые два года борьбы с пьянством их число вырословдвое!
Советская экономика к середине 80-х и без того буксовала в связи с низкой производительностью труда, а также затянувшимся падением цен на нефть.
Резкое сокращение доходов от алкоголя, которые составляли четверть всех поступлений от торговли, зарядило мощнейший апперкот советскому бюджету.
Кроме того, из-за чрезвычайно развившегося самогоноварения начался сильнейший дефицит сахара, ведь в плановую экономику не закладывалось подпольное производство самогона.
В поисках дурмана предприимчивые граждане не только варили самогон, но и употребляли то, что не положено. Например, существовала технология добычи спирта из клея БФ. Еще пили жидкость для очистки стекол. "Тройной" одеколон — это для аристократов алкоголизма.
В Сибири сливали "зеленку" по рельсе — в 40-градусный мороз внизу оказывался почти чистый спирт.
Усложнение доступа к алкоголю в и без того печальном и унылом СССР 80-х годов вызвало неистовое озлобление населения. "Cовки" восприняли Горбачева как своего личного врага и толпами стали валить на митинги "близкого по употреблению алкоголя" Ельцина.
В Сибири сливали "зеленку" по рельсе — в 40-градусный мороз внизу оказывался почти чистый спирт.
Усложнение доступа к алкоголю в и без того печальном и унылом СССР 80-х годов вызвало неистовое озлобление населения. "Cовки" восприняли Горбачева как своего личного врага и толпами стали валить на митинги "близкого по употреблению алкоголя" Ельцина.
Поэтому уже через два года после начала кампании борьбу с алкоголем стали понемногу сворачивать.
Сначала отменили антиалкогольную пропаганду, потом подкорректировали остальные элементы.
Официальным окончанием войны СССР против спиртного стало 24 июля 1990 года, когда отменили суровые ограничения на время работы алкогольных магазинов.
Сначала отменили антиалкогольную пропаганду, потом подкорректировали остальные элементы.
Официальным окончанием войны СССР против спиртного стало 24 июля 1990 года, когда отменили суровые ограничения на время работы алкогольных магазинов.
Источник:
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Горбачев был вообще никем, просто обкомовский холуй типа "подай-принеси", жизненно нуждающийся в указаниях сверху. И когда стараниями Андропова судьба вынесла его на Олимп, он тут же попал под влияние старших товарищей, которые стали реализовывать через него свои идиотские идеи, вроде гласности, ускорения и "сухого закона". Ибо у него самого никаких идей не было, он был просто тщеславный дурак. Ну а потом шефство над ним перехватили америкосы и в итоге мы получили то, что получили.
Я не оправдываю Горбачева. Он в любом случае виноват уже в том, что из-за своих личных амбиций взялся совершенно не за свое дело, вроде того идиота, который, не умея управлять автомобилем, садится за руль и гробит всех окружающих. Просто все эти события нужно рассматривать объективно и не пытаться взваливать всю вину на одного самонадеянного придурка, чтобы не допускать повторения подобных вещей в будущем.
Это не ошибка. Это часть программы Горбачева и его кураторов по развалу СССР.
1. А может Ваня сам пишет свои посты?
2. А может Ваня по крайней мере перечитывает копипасту перед отправкой?
3. А может Ваня жертва антиалкогольной компании, которая никак не может надышаться свежим воздухом после отмены сухого закона?
Алкаши прокляли КПСС, стали симпатизировать Ельцину, пересели с синевы на героин и подорвали советскую экономику.
Других причин не было.
А если и было, то это главная.
Да.
Ну и батин самогон!
Вот Черчилль, который Уинстон - алкоголик. А быдло ли?
Х. З. может быть...
Мой дед, прошедший войну, просил меня (слава богу, у меня ребята знакомые в милиции были и могли достать) бутылочку, чтоб в День победы помянуть погибших и отметить праздник с оставшимися в живых фронтовиками...И слал проклятия этому козлу горбачеву.
Горбатому иуде не простят не только предательство и продажу страны западу, но и эту проклятую реформу.
За пост жирный минусище!
Увеличение продолжительности жизни (за счет сокращения пьяных смертей), увеличение рождаемости, снижение преступности.
То есть говорить исключительно только о минусах нельзя.
Да, некоторые моменты были смешными и курьезными, например, безалкогольные свадьбы. Но при всех проблемах с продажей алкоголя, всегда находили спиртное, чтобы разлить его в чайники и графины для сока.
Лично меня, в 90-м мне было 28 лет, мою семью, моих друзей и знакомых, эта антиалкогольная компания никак не затронула.
А вот распад страны - этого Горбачеву действительно никто и никогда не простит.
Извини, но "пикироваться" нам долго.
Средняя заработная плата в Советском Союзе составляла примерно 115–145 р.
Поклонники СССР любят рассказывать о з/п в 500–1 000 р., но такие деньги получала довольно ограниченная группа партийных чиновников.
Минимальная заработная плата в СССР была равна 70 рублям. Такую сумму получали за свой труд уборщицы и прочие неквалифицированные работники
Строительство 148–253.
Транспорт 188–223
Сельское хозяйство 139–268
Промышленность 146–240
Данные по средней з/п (в советских рублях) по остальным отраслям:
финансовый сектор: 111-180;
наука: 141-211;
культура: 113-119;
искусство: 133-149;
образование: 136-155;
информационно-вычислительный сектор:129-158;
здравоохранение: 127-136;
ЖКХ: 134-150;
торговля и общепит: 139-151;
связь: 147-165.
Зарплата рабочих, шахтёров и колхозников
Среднемесячная зарплата рабочих в промышленности равнялась 130 р./мес. Средняя з/п шахтёра составляла 121–125 р./мес. Шахтёры-проходчики могли получать до 700 р./мес.
Конечная сумма складывалась из следующих показателей:
норма выработки;
стаж;
партийность;
награды за ударный труд.
Среднемесячная оплата труда колхозников в 60-е годы была в 2 раза меньше з/п рабочих совхозов (55 р./мес.), а в 80-е годы – она была ниже на 10%.
Считалось, что представители рабочего класса получали высокую заработную плату. Самые хорошие з/п были у:
токарей;
слесарей;
строителей.
Конечно, для этого нужно было стать настоящим специалистом своего дела. Такие специалисты получали добавку за квалификацию и премию.
Однако это не составляло труда для большинства мастеров своего дела, которые нередко имели зарплаты выше, чем их же начальники.
Зарплаты врачей
В среднем врач получал 100–150 р., а медсестра – 80–120 р./мес.
Одновременно нагрузка на участковых врачей была очень большой: иногда до нескольких десятков вызовов в сутки.
Особенно часто вызывали врачей на новые участки с большим количеством многоквартирных домов, которые массово строились в 70–80-е годы.
Зарплаты учителей
Средняя заработная плата учителей в 70-е годы составляла 116–117 рублей. Этого хватало, чтобы обеспечить себя и свою семью всем необходимым.
Во 2 половине 80-х годов учителя получали около 166 р. В столице заработные платы были немного выше, чем в регионах.
Средняя зарплата инженера
Молодые специалисты имели оклады от 110–130 р. Квалифицированные инженеры могли зарабатывать до 170–180 р. Плюс к этому почти всегда имелась премия, размер которой зависел от выполнения плана.
Дополнительно в конце года работник получал так называемую 13-ю зарплату в размере месячного оклада.
Зарплата директора
Уровень з/п был примерно таким:
директор предприятия стройматериалов 1 группы: 351 р., 4 группы: 261 р.;
гендиректор производственного объединения стройматериалов 1 группы: 381 р., остальные группы: 351 р.;
директор предприятия нефтехимической промышленности 1 группы: 402 р.; 4 группы: 281–311 р.;
гендиректор производственного объединения нефтехимической промышленности 1 группы: 431 р.; 4 группы: 341 р.
Сколько получали военные
Размер среднемесячной з/п:
лейтенант: 121 р.;
капитан: 141 р.;
майор: 151 р.;
подполковник: 161 р.;
полковник: 181 р.;
командир взвода: 111 р.;
командир роты (батареи): 121 р.;
командир батальона (дивизиона): 141 р.;
командир полка: 161 р.
Надбавка за выслугу лет:
первые 2 года службы: 10%;
каждые последующие 5 лет: 5%.
Всего надбавка не могла превышать 25%.
Сколько получал президент СССР, министры и депутаты
В 70-е гг заработная плата союзного министра составляла 1,0-1,5 тыс. рублей.
Во времена Советского Союза руководящую и направляющую роль играла компартия. Совмин был только исполнителем воли Политбюро и ЦК КПСС. По этой причине более высокий уровень привилегий был у партийных управленцев, нежели у госслужащих.
По неофициальным данным, генсек ЦК КПСС получал до 1,5 тыс. р. в месяц. Именно такой была заработная плата у Л.И. Брежнева и М.С. Горбачева.
Сколько зарабатывали чиновники
Н.Рыжков и Е.Лигачёв признавались, что в позднем СССР высшие чиновники получали до 1,2 тыс. р. Примерно такие же зарплаты были у дипломатов, которые могли позволить себе привозить дефицитные товары и автомобили из-за границы.
Средние зарплаты в СССР по годам
Средние заработные платы менялись от десятилетия к десятилетию.
20-30-е годы
Государство остро нуждалось в специалистах. Поэтому оно активно поддерживало образование. Учащиеся сельскохозяйственных техникумов получали на руки 250 рублей.
По окончании военного училища выпускники получали премию в размере 500 р. Лица, окончившие училище по 1 разряду, получали премию в размере 350 р.
Средняя заработная плата в 20–30-е гг составляла 350 р. На рабочих специальностях доход зависел от выполнения плана: некоторые «ударники» зарабатывали до 1 000 р. Заработная плата руководящего звена составляла 1,5 тыс. рублей.
Годовой доход по специальностям:
прачка: 2 тыс.–5 тыс. р.;
бытовое обслуживание: 6 тыс.-20 тыс. р.;
портновское дело: 5 тыс.–15 тыс. р.;
ремонт и пошив обуви: от 20 тыс. р.
«Кустари» должны были платить подоходный налог. Если сумма годового дохода не превышала 600 р., то налог разрешалось не платить.
40-е годы
В течение первых послевоенных лет жизнь была крайне тяжёлой. Экономика пришла в упадок, а цены на дефицитные товары постепенно росли.
Средний уровень заработных плат в 1 половине 40-х годов:
народное хозяйство: 340 р.;
промышленность: 359 р.;
строительство: 338 р.;
общепит: 222 р.;
образование: 338 р.
Когда экономика восстановилась и отменили карточки, жизнь населения постепенно стала налаживаться. Потихоньку повышалась оплата труда, а стоимость продукции начала падать.
Оплата труда в 1947 г выглядела так:
рабочий: 800–3,0 тыс. р.;
шахтер-стахановец: до 8,0 тыс. р;
инженер: 900–1,3 тыс. р.;
секретарь райкома КПСС: до 1,5 тыс. р.;
министр: до 5,0 тыс. р.;
профессор/академик: до 10,0 тыс. р.
50-е годы
В это время были внедрены изменения относительно з/п граждан. Выросла роль женского труда, были изменены возрастные рамки для представителей тяжёлого физического труда. Разрешалось работать после 60 лет.
Была введена прогрессивная повременно-премиальная система: по мнению властей, это должно было помочь преодолеть кризис послевоенных годов. Появились денежные поощрения, стали выплачиваться премиальные за перевыполнение планов.
В оплату труда стали включаться:
матпомощь многодетным семьям;
содержание детсадов;
оплачиваемая медпомощь;
поощрительные выплаты;
отпускные;
больничные.
Уровень средней з/п в 1950–1955 гг составлял 601–711 р. З/п по отраслям выглядела так:
образование: 743 р.;
железная дорога: 769 р.;
сельское хозяйство: 459 р.;
строительство: 743 р.;
промышленность: 808 р.;
народное хозяйство: 712 р.
60-е годы
Средняя заработная плата в этот период составляла 783–850 рублей.
В 1960 г в Наркомфине СССР подписали постановление Совмина об изменениях ценовой политики и о замене денег. Проведение реформы было обусловлено увеличением курса доллара относительно рубля.
Последствия для населения были довольно печальными:
качество продуктов в магазинах заметно снизилось;
рыночные цены стали гораздо выше магазинных;
расценки в госторговле были изменены в 10 раз;
импортные товары стали дефицитными.
Уровень заработных плат увеличивался на десятки процентов, а рост цен – на сотни. На этом фоне грянул продовольственный кризис 1963–1964 гг.
70-е годы
Средняя заработная плата в это время составляла 180 р. (около 40 тыс. р. на сегодняшние деньги)
Зарплаты в 1980-1985 году
Среднемесячная зарплата рабочих и служащих СССР в 1985 г. составляла 190,1 р.
Размер з/п (средний) выглядел так:
рабочий (наряд): 90-110 р., квалифицированный: до 350 р.;
педагог: 110-120 р.;
медицинский работник: 110-120 р.;
технический работник: 130-140 р.;
инженер: 170-180 р.;
руководство предприятий: 200-250 р.
Зарплаты в 1985-1991 году
Размер заработной платы:
1985 г – 174 р.;
1986 г – 180 р.;
1987 г – 186 р.;
1988 г – 200 р.;
1989 г – 218 р.;
1990 г – 249 р.;
1991 (декабрь) – 549 р
Подоходный налог с зарплаты в Советском Союзе
В 20-е годы подоходный налог с физлиц взимался по прогрессивным ставкам.
Начиная с 1924 г его дифференцировали по следующим группам:
работник искусства;
госслужащие;
рабочие.
Отдельно стояли «частники» и «кустари».
В 1926 г была введена единая система прогрессивного обложения для всех категорий плательщиков.
Ставки:
для рабочих: 2,2%;
для кустарей: 9,1%;
для нетрудовых элементов: 10,9%.
Если нетрудовой доход увеличивался, ставка возрастала до 41%.
В 40-е годы подоходный налог стал взиматься с кустарей, работников культуры, литераторов, рабочих, ремесленников, и лиц, имеющих на территории Советского Союза любые источники дохода.
Налогом в СССР облагались люди, ежемесячный доход которых превышал 70 р. Налоговая ставка была прогрессивной.
В 60-е годы, по инициативе Н. Хрущева, была попытка отмены взимания подоходного налога с физлиц. К сожалению, закон об отмене налогов так и не заработал. Согласно Указу от 22.09.1962, сроки дальнейшего освобождения «честных тружеников» от налогового бремени были перенесены на неопределённое время.
В 80-х гг ставка подоходного налога для госслужащих составила 0,36–13%. Для предпринимателей и бизнесменов (при годовом доходе более 5 тыс.–7 тыс. р.) ставка была 13–66%.
В средине 80-х установили необлагаемый минимум: 70 рублей. При этом действовала прогрессивная ставка НДФЛ. Сумма налога была: от 25 копеек до 10,6 рублей.
В 1991 г была проведена реформа розничных цен. После этого ставка была снижена с 13% до 12%.
Источник: https://visasam.ru/emigration/sovetskiysoyuz/zarplaty-v-sssr.htmlhttps://visasam.ru/emigration/sovetskiysoyuz/zarplaty-v-sssr.html