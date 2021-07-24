Самый малочисленный народ России - всего 24 человека

Однако среди всех них выделяются чамалалы, число которых является наименьшим среди всех народов. Так, их представителей насчитывается всего 24 человека, причем эти данные были приведены во время последней переписи населения, то есть в 2010 году. Ниже мы рассказываем об истории этого народа, а также о том, почему его представителей осталось так мало.





История народа

Представители коренного населения располагаются преимущественно в районе Дагестана и Чечни. Сами себя они называют чама ига, что в переводе на русский обозначает «сухую курагу». О происхождении этого народа мало что известно, а впервые упоминания о нем были найдены в письменах, относящихся к XVIII веку.

Чамалалы занимаются сбором урожая





Известно, что вплоть до революции народ считался довольно малограмотным. Читать умели только духовные наставники, а обычные рядовые жители не умели ни писать, ни читать. Ситуация изменилась уже в 20-х годах прошлого века, так что теперь малообразованным этот народ назвать нельзя.





Сегодня этот народ уже не относится к кочующим, так как его представители живут в основном в различных районах Дагестана и Чечни. У людей есть не только свои отдельные поселения и язык, но и ремесло. Зачастую они занимаются скотоводством и земледелием, с особенной любовью выращивают виноград.





Село Гимры, где проживают чамалалы





Почему их так мало

В разные годы численность этого народа становилась то больше, то меньше, однако столь маленького числа не было никогда. Так, известно, что несколько веков тому назад количество людей, которые относили себя к данной народности, составляло почти 4 000 человек. Уже в начале прошлого века стало понятно, что на советской территории проживало 3 438 представителей чамалалов, а к концу века их уже было больше 4 000 человек.

Чамалалов не всегда было так мало





Значительную роль в столь резком сокращении численности народа сыграла миграция. Все дело в том, что несколько десятков лет назад колхозы сменили системы хозяйствования. Благодаря этому многие представители народности были вынуждены оставить родную местность и оправиться искать работу в других краях.