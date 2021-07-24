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Самый малочисленный народ России - всего 24 человека

Самый малочисленный народ России - всего 24 человека (4 фото)

Автор:
24 июля 2021 07:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   люди   народ России   население   фото   
393
4

На территории России проживает около 47 народов, численность которых чрезвычайно мала.

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Метки: в мире   люди   народ России   население   фото   
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106
alexander maksuta 24 минуты назад
Подумал сначала, что на первом фото Натали Портман!
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11k
Кархародон 23 минуты назад
«Известно, что вплоть до революции народ считался довольно малограмотным.»
До революции все народы России «считались довольно малограмотными».
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