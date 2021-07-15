Селфи во время грозы

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Уникальное фото, засвеченное разрядом молнии.
Запоминающийся, но довольно пугающий опыт пришлось пережить Рэйчел, Изобель и Эндрю Джобсон из Мейденхеда, графство Беркшир, когда 12 июля они отправились кататься на велосипедах.
Во время их поездки началась сильная гроза и сестры с братом решили остановиться и переждать ливень под большим деревом недалеко от замка Молси в Суррее. Находясь под деревом, Джобсоны решили сделать пару снимков на память. Первое селфи получилось отлично, зато второе запомнится им на всю жизнь. В момент, когда щелкнула камера — в них ударила молния.
По словам 23-летней Исобель, которая и снимала всех на смартфон, камера щелкнула одновременно с ударом молнии и попала в кадр, сделав засвет.
По словам 23-летней Исобель, которая и снимала всех на смартфон, камера щелкнула одновременно с ударом молнии и попала в кадр, сделав засвет.
К счастью, все остались живы. Очнувшись от удара, молодые люди вызвали скорую. Прибывшие на место медики доставили их в больницу Святого Георгия в Тутинге, на юге Лондона, и уже через несколько часов везучих велосипедистов выписали с незначительными ожогами.
По словам медиков, причиной удара молнии мог послужить как сам телефон, так и титановая пластина, которая была установлена в руку Изобель несколько лет назад после велосипедной аварии.
По словам медиков, причиной удара молнии мог послужить как сам телефон, так и титановая пластина, которая была установлена в руку Изобель несколько лет назад после велосипедной аварии.
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