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Селфи во время грозы

Селфи во время грозы (4 фото)

Автор:
15 июля 2021 08:56
Сообщество : Истории
Метки: в мире   гроза   истории   люди   молния   селфи   фото   
492
4
Уникальное фото, засвеченное разрядом молнии.

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Метки: в мире   гроза   истории   люди   молния   селфи   фото   
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6  комментариев
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11k
Максим Час назад
Нам с детства в школе добили, что нельзя стоять в грозу под деревом, как себя вести и где прятаться от грозы. Сначала в начальной школе на уроках природоведения, потом на уроках ОБЖ. Неужели им это не говорили в их школах? И ни один не знал, что нельзя находиться под деревом?
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Показать 1 ответ
2k
PLT LDR 49 минут назад
В армии старшина рассказывал, что когда он был салагой они на учениях попали в грозу. Их ротный в итоге выгнал их всех в поле, посадил на расстоянии 10 метров друг от друга и заставил сидеть на корточках обхватив колени. Они сначала матерились, типа холодно, ливень как из ведра, сами в грязи по уши, а потом молния сначала шарахнула в дерево в 200 метрах, а потом в БТР в 100 метрах с другой стороны. А бойцы так и сидели в позе как посрать вышли. Наверно, кто-то и сходил по большому. В итоге все остались целы.
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49
Шурман Час назад
Не понимаю людей которые на кровати лежат в грязных красавках или ботинках , да я все понимаю что постели в больнице меняют 2 раза в день но не будь ты свиньей , мне допустим в прошлую среду сделали замечание только потому что я после себя заправлял постель а оказалось что это должен делать персонал а не я :)
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729
Fiverknot Час назад
Одна босиком на полу, другая в обуви на кровати. Л - логика.
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