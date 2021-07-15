Селфи во время грозы

Во время их поездки началась сильная гроза и сестры с братом решили остановиться и переждать ливень под большим деревом недалеко от замка Молси в Суррее. Находясь под деревом, Джобсоны решили сделать пару снимков на память. Первое селфи получилось отлично, зато второе запомнится им на всю жизнь. В момент, когда щелкнула камера — в них ударила молния.



По словам 23-летней Исобель, которая и снимала всех на смартфон, камера щелкнула одновременно с ударом молнии и попала в кадр, сделав засвет.