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Японский остров, попасть на который можно только с помощью подъемного крана

Японский остров, попасть на который можно только с помощью подъемного крана (5 фото)

Автор:
16 июля 2021 09:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: Япония   в мире   кран   люди   остров   путешествие   фото   
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Есть различные способы попасть на острова: с помощью лодок, самолетов, кораблей и даже… подъемных кранов.

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Метки: Япония   в мире   кран   люди   остров   путешествие   фото   
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1  комментарий
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Alex Trahtenberg 6 минут назад
Японцы и не сделали нормальной гавани? этому же крану это на пару дней работы - просто они там чтото очень секретное и важное прячут и в случае чего - вы кто такие? крана нет - идите нах
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