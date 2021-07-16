Японский остров, попасть на который можно только с помощью подъемного крана

Именно такой уникальный «аттракцион» ждет всех гостей японского острова Минамидайто: попасть можно сюда только с помощью промышленной техники, которую обычно мы привыкли видеть на стройках.

Иногда подъемные краны превращают в отели, а иногда они ― единственный удобный способ попасть домой. Именно такова история у Минамидайто, который находится на юго-востоке от Окинавы. У острова нет пляжей и оборудованной гавани, куда бы мог пришвартоваться корабль.

У Минами-Дайто очень крутой берег

Остров окружен коралловыми рифами, которые выступают из воды, и подплыть к нему близко невозможно: корабли вынуждены останавливаться примерно в шести метрах от берега, иначе можно сесть на мель. Поэтому тут придумали самый неординарный способ попасть на остров: пассажиров пересаживают на лодки или в специальные клетки, которые затем поднимают с помощью подъемного крана на один из отвесных берегов. Так на остров попадают люди уже больше пятидесяти лет.

Кран ― единственный удобный способ попасть на остров

На Минамидайто проживают чуть больше двух тысяч человек, и они привыкли к такому способу добираться домой с соседних островов.

Есть два варианта попасть на остров с помощью строительной техники: люди пристегиваются ремнями в лодках, которые прикрепляют цепями к крану и поднимают на берег. Второй способ немного иной: пассажиры садятся в клетку с дверью, напоминающую лифт, и уже ее поднимают краном и выгружают на острове.

Такая клетка служит лифтом

Местная компания, которая обслуживает необычный лифт, говорит, что этот способ попасть на остров гораздо дешевле и проще, чем строительство и оборудование гавани. Тем более остров достаточно отдаленный, да и население небольшое. И что таить, у гостей острова определенно кран вызывает бурю эмоций: многие считают его местным аттракционом.

На Минамидайто живет чуть больше двух тысяч человек, и все они привыкли к такому способу попасть домой

Кстати, клеток тут два типа: открытые и закрытые, последние используют в случае плохой погоды. Ну а для тех, кто все-таки боится подъемных кранов, есть аэропорт. Правда, самолеты летают всего лишь один раз в неделю, а корабли к Минамидайто приплывают гораздо чаще, так что кран ― удобнее. А вот и видео с такого подъема: