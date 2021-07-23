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Женщина два часа наблюдала за водолазами, которые искали её в реке

Женщина два часа наблюдала за водолазами, которые искали её в реке (5 фото)

Автор:
23 июля 2021 08:40
Сообщество : Истории
Метки: в мире   водолазы   забавно   люди   поиски   умора   фото   
2408
5
В итоге она помогла им отыскать саму себя.
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Метки: в мире   водолазы   забавно   люди   поиски   умора   фото   
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15  комментариев
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3k
Maikie 2 часа назад
Молодцы охранники , спец службы , все действовали по инструкции и уверен старались найти пропажу. К людям которые пытались найти человека вопросов нет ! А хорошие и интересные вопросы надо спросить их руководство...
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25k
Григорий 12 минут назад
Молодцы хохлы. Лучше ошибиться и потом посмеяться, чем наоборот.
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10k
El Niño 12 минут назад
Меня родители так в детстве искали: мы с другими детьми засели в «штабе» на дереве, а родители меня искали. Они не кричали, так как двор был пуст, просто методично искали в соседних дворах. Там, возможно, звали меня, но в «штабе» не было слышно. Мы ещё с интересом сверху наблюдали за происходящим внизу, но и в голову не приходило, что это - поисковая операция! Потом сам позвал отца, когда увидел очередной раз в поле зрения, хотел узнать, куда они собираются.
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28k
Aleks 14 минут назад
Напомнило...
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237
Nаnе First NameLаst 43 минуты назад
На первой фотке Лукашенко с дубиналом?
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81k
Taras Kozalupko 45 минут назад
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−21
Андрей Час назад
Рассказывал знакомый, как отдыхал на тех озерах. Лет 10 назад. Много людей на пляже и в воде. Все довольны, все отдыхают. Тут на середине озера всплывает "жмур". Все, естественно, по выходили, вызвали полицию. Подождали пару часов, пока все оформят и тело вытащат. Как только уехали, все опять купаться полезли)
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6k
Ivan Час назад
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3k
ride Час назад
"В пресс-релизе службы «Муниципальной охраны» Киева говорится, что за несколько часов хозяйка вещей не объявилась, а потому они забили тревогу и вызвали на место водолазов."

Несколько часов - самое время бить тревогу и вызывать водолазов!
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11k
Вася Час назад
странно, что в мегафон не объявили о найденых вещах с просьбой подойти хозяину
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