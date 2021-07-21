Зачем американцы строили пирамиды из бочек и сжигали их

Увлечение фейерверками и праздничными кострами в своё время стало настоящей бедой в США - там особо популярной стала традиция отмечать таким образом День независимости.
Результатом стало несколько крупных пожаров, в которых сгорали практические целые города.
Так в 1866-м году случилось событие, получившее название Великий Портлендский пожар - соответственно это было первое празднование Дня независимости после окончания Гражданской войны. Фейерверки и костры жгли по всем Штатам, но не повезло именно Портленду.
Тогда сгорело 1800 домов - город выгорел почти полностью и 10 тысяч человек остались без крыши над головой, были и погибшие, удивительно, что всего 2 человека. Более мелкие пожары вспыхивали в этом день во многих американски населённых пунктах, особую тревогу вызывало то, что страдали дети, которые часто и были инициаторами таких развлечений.
Изначально традиция касалась в основном Новой Англии, то есть Северо-Востока США, где находятся штаты, в которых собственно и начались протесты против британских властей. Как известно, именно эти протесты и привели в итоге к принятию Декларации независимости и появлению праздника, о котором мы рассказываем.
Однако традиция становилась только популярней и распространялась по всей стране - как следствие, Трагедии случались всё чаще. Власти начали предпринимать специальные меры. Так была запущена кампания, в ходе которой пропагандировалось "безопасное и разумное" празднования 4 июля.
Скажем, согласно официальному отчёту в 1910-м году удалось снизить количество травм и смертей в этот день на 40 процентов: 24 против 44-х смертельных случаев и 1294 против 2361 зафиксированных в этот день травм. Надо думать, до запуска кампании эти цифры были заметно больше.
В итоге местные власти во многих городах пошли по известному пути: не можешь победить - возглавь. Стали организовываться централизованные празднования, что подразумевало главным образом разжигание в этот день большого костра на какой-нибудь площади, где могли собраться все желающие горожане.
Задача понятна - всё это в итоге происходило под присмотром полиции и пожарных, что позволяло в случае чего экстренно среагировать и не допустить распространения пожара. Но это полдела. К организации "главного костра года" привлекались все граждане, в том числе дети. Их задачей было собрать максимально много горючего материала.
В некоторых городах подготовка начиналась за несколько месяцев до самой июльской даты. Со всех свалок стаскивались ненужные деревянные предметы, бочки, любого рода дрова - всё, что горит. Появление "самостоятельных" костров теряло смысл - все старались работать, так сказать, на общее благо.
Событие рекламировали местные газеты, где сообщалось в том числе о том, что сумели вытворить соседние города. Так появилось негласное соревнование на самый большой костёр в честь Дня независимости. Легендой в итоге стал город Салем штата Массачусетс, где горожане собрали пирамиду из 40 ярусов бочек и подожгли её.
Это случилось в 1930-м году, а рекорд был зафиксирован путём фото и киносъёмки. Высоту сооружения, которое в итоге сгорело ночью на виду у толпы радостных горожан, оценили в 145 футов, то есть более 41 метра. Плюс высота пламени - зрелище наверняка было впечатляющим. И главное - никто не пострадал.
Правда, говорят, впервые кадры оттуда были опубликованы в журнале Life только в 1949-м году и именно эта публикация прославила "Салемский костёр" на всю Америку, да и на весь мир. Вряд ли такие пожары после Второй мировой могли впечатлить сами по себе - можно предположить, что радовало то, что что-то может гореть так сильно без того, чтобы приносить страх и смерть.
Впрочем, американская традиция жечь большие костры из бочек и запускать фейерверки на День независимости была жива ещё долго. Считается, что она сошла на нет примерно в 60-х годах прошлого века.
Видимо тогда же традицию жечь костры на городской площади заменили большие салюты, которые и сейчас в ночь на 4 июля собирают вместе жителей американских городов. Но самые "традиционные" американцы продолжают устраивать и свои "поджоги", о чём можно найти много свидетельств в тех же американских соцсетях.
Источник:
- 10 фактов про цыган, которых вам лучше не знать
- Куда исчезли сомалийские пираты?
- Почему чукчи меняются женами?
- Почему мужчины племени Кагаба прячутся от женщин в бункере?
- Интересные факты про Канаду
Понравилось11