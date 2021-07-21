Зачем американцы строили пирамиды из бочек и сжигали их

Событие рекламировали местные газеты, где сообщалось в том числе о том, что сумели вытворить соседние города. Так появилось негласное соревнование на самый большой костёр в честь Дня независимости. Легендой в итоге стал город Салем штата Массачусетс, где горожане собрали пирамиду из 40 ярусов бочек и подожгли её.

Это случилось в 1930-м году, а рекорд был зафиксирован путём фото и киносъёмки. Высоту сооружения, которое в итоге сгорело ночью на виду у толпы радостных горожан, оценили в 145 футов, то есть более 41 метра. Плюс высота пламени - зрелище наверняка было впечатляющим. И главное - никто не пострадал.

Правда, говорят, впервые кадры оттуда были опубликованы в журнале Life только в 1949-м году и именно эта публикация прославила "Салемский костёр" на всю Америку, да и на весь мир. Вряд ли такие пожары после Второй мировой могли впечатлить сами по себе - можно предположить, что радовало то, что что-то может гореть так сильно без того, чтобы приносить страх и смерть.

Впрочем, американская традиция жечь большие костры из бочек и запускать фейерверки на День независимости была жива ещё долго. Считается, что она сошла на нет примерно в 60-х годах прошлого века.