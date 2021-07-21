FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 861 пост • 204 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Зачем американцы строили пирамиды из бочек и сжигали их

Зачем американцы строили пирамиды из бочек и сжигали их (7 фото)

Автор:
21 июля 2021 08:34
Сообщество : Исторические факты
Метки: бочка   в мире   люди   пирамиды   сша   факты   фото   
316
7

Увлечение фейерверками и праздничными кострами в своё время стало настоящей бедой в США - там особо популярной стала традиция отмечать таким образом День независимости.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: бочка   в мире   люди   пирамиды   сша   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
С.В. Час назад
а сколько нигеров могло туда поместится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
ROC это по-нашему: русские так просто не сдаются ROC это по-нашему: русские так просто не сдаются Почему чукчи меняются женами? Почему чукчи меняются женами? Интересные факты про Канаду Интересные факты про Канаду Почему мужчины племени Кагаба прячутся от женщин в бункере? Почему мужчины племени Кагаба прячутся от женщин в бункере? Куда исчезли сомалийские пираты? Куда исчезли сомалийские пираты? 4 традиции, которые кажутся странными, а для китайцев норма 4 традиции, которые кажутся странными, а для китайцев норма
BuzzSumo

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1073040



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Москве толпа мигрантов избила охранников торгового центра
1
250
В Москве толпа мигрантов избила охранников торгового центра
Загадка истории — сооружения есть, а следов используемых инструментов нет
0
231
Загадка истории — сооружения есть, а следов используемых инструментов нет
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В Москве впервые пройдёт Международный Курдский Кинофестиваль
0
5
В Москве впервые пройдёт Международный Курдский Кинофестиваль
Все долги на козла отпущения!
1
45
Все долги на козла отпущения!
Древнегреческие скульптуры выглядели не так, как показано в учебниках (3 фото)
Древнегреческие скульптуры выглядели не так, как показано в учебниках (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
2
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#дтп#аварии#автомир#в мире#спорт#прикольные#знаменитости#сша
#фото#Россия#картинки#автомобили#подборка#люди#приколы#Москва#кино#ynews
#интересно#животные#прикол#авто аварии#история#фотографии#СССР#авария дня#собаки#познавательно

На что жалуетесь?

Вернуться