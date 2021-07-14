Постройки древности, существование которых сложно объяснить с логической точки зрения

Если говорить честно, то никто не может однозначно сказать, кто его построил, когда, при помощи каких методов и с какой целью. На данный момент существования Юрак-Руми можно считать большой загадкой.

В Перу также можно встретить менее известные постройки, но от этого они не перестают быть загадочными и вызывать меньше вопросов.

К таким постройкам можно отнести объект на фотографии ниже.