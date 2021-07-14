Постройки древности, существование которых сложно объяснить с логической точки зрения

Сегодня я расскажу вам про некоторые древние постройки, существование которых сложно объяснить.
Все постройки в данной статье будут из Перу потому что там сохранилось самое большое количество загадочных сооружений древности.
Начнем пожалуй с сооружения, расположенного на фотографии выше.
Оно носит гордое названием Наупа Иглесия и представляет собой объект странной формы, выполненный из твердой горной породы с отличным качеством обработки поверхностей. Верхняя поверхность объекта имеет четкие следы сильного повреждения, но очень сложно сказать, что могло отколоть кусок твердой породы таким образом в древние времена.
Способ создания и точное назначение объекта остается загадкой.
Объект расположен в Ольянтайтамбо и открыт для посещения.
Далее у нас по списку идет Юрак-Руми.
Если меня не подводит память, то он расположен в месте под названием Нююоста-Эспанья и находится примерно в 30 километрах от Мачу-Пикчу.
Сам по себе Юрак-Руми представляет собой объект совершенно странной формы и неизвестного предназначения. Историки могут только делать предположения, что он может иметь некое культовое предназначение.
Если говорить честно, то никто не может однозначно сказать, кто его построил, когда, при помощи каких методов и с какой целью. На данный момент существования Юрак-Руми можно считать большой загадкой.
В Перу также можно встретить менее известные постройки, но от этого они не перестают быть загадочными и вызывать меньше вопросов.
К таким постройкам можно отнести объект на фотографии ниже.
Расположен он в Ольянтайтамбо и представляет собой странную постройку, которая может задать серьезные вопросы вашей логике.
Вырезана она прямиком из цельной скалы, а отверстия, похожие на окна, на самом деле представляют собой лишь не очень большие углубления. Это можно заметить на снимке ниже, если внимательно присмотреться.
Какой был смысл обрабатывать скалу вокруг отверстий — совершенно непонятно. С таким успехом можно было просто вырезать отверстия прямиком в цельной скале, зачем делать лишнюю работу? Тем более, судя по фотографиям, скала это явно сделана из твердой горной породы.
Кратко говоря, ситуация здесь, как и с предыдущими объектами. Существование данной постройки можно считать загадкой истории.
Источник:
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Культовые сооружения
Тут похоже обычные культовые сооружения для таких приношений.
Вот и не понятно - как такое случилось...
Остальное можно только предпологать.