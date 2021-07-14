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Постройки древности, существование которых сложно объяснить с логической точки зрения

Постройки древности, существование которых сложно объяснить с логической точки зрения (7 фото)

Автор:
14 июля 2021 10:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   познавательно   постройка   удивительно   факты   фото   
1891
7


Сегодня я расскажу вам про некоторые древние постройки, существование которых сложно объяснить.

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Метки: интересно   познавательно   постройка   удивительно   факты   фото   
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13  комментариев
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64
Улыбака 2 часа назад
Постройки , существование которых сложно объяснить с логической точки зрения

Культовые сооружения
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2k
OLDer Час назад
смотрите РенТВ - там вам все разъяснят )))
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8k
Vacony 2 часа назад
маловато будет
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6k
Sterling Malory Archer 2 часа назад
Ссылка coub.com
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46k
parallax 2 часа назад
Какая логика может быть в жертвоприношениях?
Тут похоже обычные культовые сооружения для таких приношений.
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