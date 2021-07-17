За что на самом деле страну назвали Гондурасом

Все знают красноречивую фразу из народа, которая гласит, что Гондурасом назвали не ту страну, однако не всем понятно, почему название именно этого государства стало иметь столь негативные ассоциации у русскоязычного населения.

Открытие Колумба

Всем известно, что, благодаря своему путешествию в конце XV века Колумб открыл миру Америку. Однако это путешествие, будучи самым успешным в жизни первооткрывателя, затмило собой славу всех остальных его плаваний. Несмотря на это, известность о том, что случилось у берегов Гондураса во время одного из таких малоизвестных путешествий, дошла и до наших дней.

Колумб открывает Америку

Так, уже в начале XVI столетия, когда Колумб совершал последнее мореплавание, его судно попало в страшный шторм. Случилось это как раз неподалеку от берегов упомянутого государства, территорию которого в то время населяли только аборигены.

Находясь в очень неблагоприятных погодных условиях, мореплаватель решил повести судно вдоль мыса, который на сегодняшний день входит в территорию Гондураса. Когда моряки пересекли этот участок, то погода резко стала стабильной, а шторм прекратился. Прямо в этот момент Колумб был несказанно счастлив и выразил благодарность высшим силам за то, что они смогли выбраться из тамошних глубин. Кстати, «глубина» — так и переводится название государства.

Название страны обязано своим появлением Колумбу





Банановая республика

Конечно же, вряд ли Колумб вкладывал в слово именно этот конкретный смысл. Возможно, он также имел в виду нечто опасное и нехорошее, что и стало неофициальным значением названия данной страны.

Улица в Гондурасе

И неудивительно, что страна, получившая такое название, сегодня отличается довольно скромным уровнем жизни. Государство также называют «банановой республикой» в силу того, что оно является мировым экспортером бананов. Несмотря на это, в стране уж слишком развита преступная деятельность, однако не развита образовательная система, так как большинство учеников даже не заканчивают девяти классов.