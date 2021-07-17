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За что на самом деле страну назвали Гондурасом

За что на самом деле страну назвали Гондурасом (4 фото)

Автор:
17 июля 2021 08:54
Сообщество : Факты
Метки: гондурас   интересно   познавательно   страна   факты   фото   
121
4

На самом же деле, истоки значения этого слова берут свое начало еще от самого Колумба, когда тот оказался у берегов этой страны еще много лет назад.

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Метки: гондурас   интересно   познавательно   страна   факты   фото   
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Улыбака 40 минут назад
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