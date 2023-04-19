Самые шокирующие обломы на первом свидании. Женская версия

- Мы познакомились в «Тиндере», несколько недель болтали, потом решили наконец встретиться. В переписке у нас всё шло как надо, и эта «химия», к моей радости, никуда не делась и при личной встрече. Мы отлично погуляли и отправились в ресторан.

В ресторане нужно было назвать своё имя для внесения в список ожидания, но он назвал не то имя, что было в его онлайн-профиле. Я удивилась, а он сказал, что так веселее и он специально назвался иначе (ну это как люди в Starbucks дают разные имена своим заказам, что-то в этом духе). Пока мы ужинали, я подшучивала над ним — мол, не верю, что у него в профиле указано настоящее имя. Когда принесли счёт, он достал кредитку и я попросила показать мне её. Он показал, но закрыл пальцем свою фамилию и заявил: «Не хочу, чтобы ты искала информацию обо мне в интернете». Ага, вот и тревожный звоночек!

Слово за слово и он признался, что сейчас идёт судебный процесс, его обвиняют в сексуальных отношениях с несколькими несовершеннолетними (он был тренером по баскетболу в женской школьной команде). Начал уверять меня, что ничего не было, только смс-ки, и девушки сами начали, одна даже явилась к нему домой без приглашения... что его вины вообще нет. Я ни на секунду не поверила.

На самом деле это был удар под дых, потому что он мне нравился и до этого момента у нас всё шло хорошо. Больше я его никогда не видела. Его признали виновным, он отсидел три года, а когда вышел, написал мне. Я ответила категорическим отказом и с тех пор ничего о нём не слышала.



