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Самые шокирующие обломы на первом свидании. Женская версия

Самые шокирующие обломы на первом свидании. Женская версия

Автор:
19 апреля 2023 16:07
Сообщество : Истории из жизни
Метки: женские истории   мужчина и женщина   обломы   отношения   очень женские истории   первое свидание   свидание   худшее свидание   
2224
8

Что вас больше всего поразило в поведении человека, с которым у вас было первое свидание?

Отвечают пользовательницы Reddit. Как обычно — честно, ярко, эмоционально и не стесняясь в выражениях.


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- Я сказала: «Наверное, я возьму картошку фри». А он почему-то решил, что это нормально — поучить меня жизни, и прочёл целую лекцию о том, что мне нужно быть более уверенной в себе и своём выборе. Свидание закончилось в ту же секунду, он просто ещё не знал об этом.


- Однажды я пошла на свидание с парнем, который работал в супермаркете в моём районе. Он казался слегка неуклюжим в общении, но очень милым. И вот, когда мы переходили от закусок к ужину, он спросил, что я изучала в колледже — я ответила, что биологию. Он начал разглагольствовать о том, что «не верит в медицину». Я подумала — наверное, он против «большой фармы» или что-то в этом роде. Нет! Оказалось, он искренне полагал, что у врачей нет специальных знаний и навыков, больницы — это просто массовые крематории, а если какое-то лекарство вдруг работает, то это эффект плацебо. У него были и более бредовые высказывания, но мне и этого хватило с лихвой! Стало понятно, что продолжения не будет.

Поэтому после свидания я со спокойной совестью перестала с ним общаться. Спустя несколько недель от него пришло сообщение: он извинялся, что долго не выходил на связь, сказал, что попал в аварию и лежал в больнице. Я ответила что-то вроде: «Ух ты, должно быть, ты там так натерпелся! Ты же не веришь в медицину».

- Когда мне был 21 год, я пошла на свидание с парнем старше меня на 10 лет. Мы почти неделю сначала переписывались и вроде всё было в порядке. Когда он остановился, чтобы подобрать меня (такой ошибки я больше не сделаю!), на заднем сиденье у него было два автокресла. Он тут же сообщил, что у него двое детей от двух бывших, и недавно ему сделали вазэктомию, потому что он «не хочет платить ещё больше алиментов». Я заметила, что он ни разу не упомянул в нашей переписке о том, что у него есть дети. А он такой: «Ну, многие женщины ищут бездетных парней, и я знал, что ты не согласишься на свидание, если я признаюсь».

Чем всё закончилось? Он начал настаивать на том, чтобы я осталась у него на ночь и утром познакомилась с его детьми. После этого я очень быстро сбежала.

- Однажды я пошла на свидание с парнем, который казался очень милым, но с наступлением вечера в нём проснулась агрессия и он начал конфликтовать со всеми, кто попадался нам на пути, кричал на людей, нарывался на драку.


- А мой, по всей видимости, был поджигателем. Его арестовали, когда мы шли в паб на первое свидание.


- Мы познакомились в «Тиндере», несколько недель болтали, потом решили наконец встретиться. В переписке у нас всё шло как надо, и эта «химия», к моей радости, никуда не делась и при личной встрече. Мы отлично погуляли и отправились в ресторан.

В ресторане нужно было назвать своё имя для внесения в список ожидания, но он назвал не то имя, что было в его онлайн-профиле. Я удивилась, а он сказал, что так веселее и он специально назвался иначе (ну это как люди в Starbucks дают разные имена своим заказам, что-то в этом духе). Пока мы ужинали, я подшучивала над ним — мол, не верю, что у него в профиле указано настоящее имя. Когда принесли счёт, он достал кредитку и я попросила показать мне её. Он показал, но закрыл пальцем свою фамилию и заявил: «Не хочу, чтобы ты искала информацию обо мне в интернете». Ага, вот и тревожный звоночек!

Слово за слово и он признался, что сейчас идёт судебный процесс, его обвиняют в сексуальных отношениях с несколькими несовершеннолетними (он был тренером по баскетболу в женской школьной команде). Начал уверять меня, что ничего не было, только смс-ки, и девушки сами начали, одна даже явилась к нему домой без приглашения... что его вины вообще нет. Я ни на секунду не поверила.

На самом деле это был удар под дых, потому что он мне нравился и до этого момента у нас всё шло хорошо. Больше я его никогда не видела. Его признали виновным, он отсидел три года, а когда вышел, написал мне. Я ответила категорическим отказом и с тех пор ничего о нём не слышала.


- На свидании я упомянула о том, что очень люблю животных, но терпеть не могу енотов. Их язык тела трудно прочитать, они кажутся мне коварными и злыми. К тому же у моей тёти был енот, которого она взяла домой ещё малышом и вырастила, и однажды он на неё набросился.

И тут этот парень начинает долго, подробно и красочно описывать мне, как он убивал или причинял вред енотам, буквально тонне енотов. Что-то вроде того, что нашёл кучу енотов в мусорном баке и творил с ними какую-то дичь... даже вспоминать не хочу. Потом рассказывает ещё одну историю — как к его маме в солярий забрался енот, а он погнался за ним, загнал в угол и избил полицейской дубинкой.

После свидания я включила режим игнора, но этот чувак всё доставал и доставал меня. Писал и спрашивал, что случилось, что он такого сделал... В конце концов я ему популярно объяснила, что причинять боль енотам — это не круто. Только после этого он отстал.

- Общалась с парнем в «Тиндере» и мы неплохо поладили. Он казался джентльменом, был милым и привлекательным. Как-то вечером мы решили наконец встретиться, пропустить по бокальчику и поиграть в бильярд. Он был само очарование, мы проговорили всю ночь, отлично провели время. Всё было очень естественно, никакой неловкости... и он мне действительно начал нравиться. Ближе к концу свидания он сказал, что ему со мной комфортно и он хочет пойти дальше, но должен кое в чём признаться.

А дальше, с нарочитой небрежностью, поведал о том, что только что вышел из тюрьмы за похищение своей дочери и покушение на убийство двух человек (попытку сбить мать ребёнка внедорожником и попытку нанести ножевое ранение отчиму). По его утверждению, это была самозащита. А, и ещё он был членом банды сторонников превосходства белых! И если я хотела быть его девушкой, то я должна была следовать определённому своду правил, прикладывать массу усилий, чтобы быть с ним, и смириться с тем, что он «трахает всех, кого хочет трахнуть».

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Метки: женские истории   мужчина и женщина   обломы   отношения   очень женские истории   первое свидание   свидание   худшее свидание   
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14  комментариев
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12k
Shtoppi Час назад
и кому только подобное дерьмо может быть интересно?
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1k
Матвей 3 минуты назад
"На свидании я упомянула о том, что очень люблю животных, но терпеть не могу енотов. Их язык тела трудно прочитать, они кажутся мне коварными и злыми. "
Если бы мне девушка на первом свидании такое заявила, я бы сам бежал бы от туда сверкая пятками. Еноты, бл%дь!!! Коварные и злые! С непонятным языком тела!
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1k
WithU 7 минут назад
Подобное притягивает подобное ,- в этом убедилась на собственном, не всегда положительном и позитивном опыте . Бывали и у меня в прошлом истории из серии « есть что вспомнить , но нечего детям рассказать» . Сейчас анализирую ,- и понимаю , что это было то , чего я в тот момент заслуживала .
И хорошо , если наш отрицательный опыт заканчивается лишь свиданиями , а не совместно проведенными многими годами / совместным бытом/ детьми , и тд .
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7k
Компьютер DELL монитором 9 минут назад
Очередной америкосовский высер !
Автор - тварь , пост говно !
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1k
SoulSeeker 11 минут назад
А я вот скажу, что наблюдаемое иногда совсем не то чем кажется. Вот если мне на свидании человек не нравится и решение с ним оборвать всякую связь принято - то просто начинаю ему всякую чушь рассказывать в которую якобы "верю" - про плоскую землю (спасибо Лозе!), про рептилоидов с Нибиру, про то как лечусь мочой по завету прабабки, про астрологию и знаки зодиаки, про то что люблю торговать криптой с плечами, про величие США и мощь демократии, теории Фоменко и Носовского о "новой хронологии". Действует практически безотказно. В редких случаях когда попался какой-то идиот, сам верящий в такое - наоборот, включаю режим "слава Величию Науки именем Ньютона" ну и так далее. Люди моментально и без последствий отчаливают из твоей жизни навсегда. Наверное потом про меня тоже какие-то подобные "случаи" рассказывают - ну и пусть, не жалко, пусть хоть динозавриком считают лишь бы жить не мешали.
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884
max20 12 минут назад
Да был же эксперимент: собрали супер-положительных мужиков - не сидевших, образованных, не алкоголиков, с хорошей работой и т.п. + 1 безработного мудака с тремя разводами, алиментами, мордобоем баб и детей. Через 30 минут общения делали опрос, кто вам понравился - 100% баб безошибочно выбирали самый нескушный вариант.
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14k
a_komolow 16 минут назад
Ипанутых с обеих сторон хватает
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311
Вася Васильев Полчаса назад
Вот единственно правильный вариант первого свидания.
Ссылка youtu.be
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2k
· · Полчаса назад
Заметьте, все истории о знакомствах или на сайтах знакомств, или о знакомствах в соц. сетях .
Отсюда и огромный процент разочарований .
Я абсолютно не какой-то старпёр, противник интернета или чувак, общающийся с массой людей ежедневно и только лично .
Нет - сижу в офисе, и в отделе, и в подчинении почти одни мужики .
Но за 26 лет серьёзных отношений с тремя дамами, на одной из них был был женат, все знакомства с ними были случайными (не искал себе пару) :
- с одной познакомился в стоматологии - лечила меня зуб .
- с другой познакомились на площадке по выгулу собак .
- ещё одна работала в конторе, которая была оптовым покупателем у моей фирмы, общение с ней было только по телефону и по сети, затем произошла случайная встреча на семинаре в нашей отрасли .
Реальные и случайные знакомства почти сразу скажут - твоя это вторая половина или нет .
И мозг не построит ошибочных иллюзий о человеке, как это всегда бывает, если общаешься с собеседником не видя и не слыша его вживую .

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10k
Игорь 51 минуту назад
в мое время все было как то проще :)
ну- про енотов по крайней мере не говорили
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
867
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
12k
356
Knives22 Час назад
"Отвечают пользовательницы Reddit. "
А как отвечают пользовательницы ответов mail.ru на эту тему можете написать, уж больно сильно интересно.
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