Месть — блюдо, которое принято подавать холодным

Смешно вышло. Мальчик и девочка поменялись местами. Всего-то следовало подождать несколько годочков )))
Источник:
Ссылки по теме:
- Попробуй не засмеяться! 15+ убойных скринов переписок
- Месть моя страшна: девушка отомстила бывшему парню, отправив ему домой тонну лука
- Почему так сложно оставаться романтиком в XXI веке
- Секс на первом свидании: женские откровения и опасения на щекотливую тему
- Истории неудачных свиданий. Опыт этих людей стоит взять на заметку
89
Понравилось89
Новости партнёров
Загрузка...