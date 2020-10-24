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Месть — блюдо, которое принято подавать холодным

Месть — блюдо, которое принято подавать холодным (2 фото)

Автор:
24 октября 2020 11:02
Сообщество : Истории
Метки: забавное   месть   отношения   переписка   свидание   свидания   скрин   
3436
2
Смешно вышло. Мальчик и девочка поменялись местами. Всего-то следовало подождать несколько годочков )))

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Метки: забавное   месть   отношения   переписка   свидание   свидания   скрин   
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13  комментариев
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8k
Антон Семёныч 44 минуты назад
А может дело не в этом....

А может дело не в этом....
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3k
tamin Минуту назад
А на самом деле дело было так. Ты прождал ее 2 часа. А она забила. Вот ты и представлаяшь себе, что отомстишь....зря, иди лучше передерни и успокойся
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5k
Валерий 3 минуты назад
Красавчик!
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2k
Дарвин и аморальная премия 18 минут назад
Иногда месть нужно подавать горячей
Иногда месть нужно подавать горячейПосмотреть
Иногда месть нужно подавать горячей
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2k
Margo 24 минуты назад
Месть — блюдо, которое принято подавать холодным
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904
Руслан Новак Полчаса назад
Опять эти детские разборки.
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769
Мистер Фикс Полчаса назад
Месть — блюдо, которое принято подавать холодным
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18k
pssst Полчаса назад
Лол, френдзонщики опять тешатся.
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2k
Max Lu Полчаса назад
через 6 лет мне либо уже на еловка по фиг было бы или уже простил бы. месть через 6 лет... ну это совсем скучно надо жить
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4k
RomaXz 45 минут назад
На троечку
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36k
doker 49 минут назад
Месть — блюдо, которое принято подавать холодным
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14k
Weddaan doker Полчаса назад
Я семь лет. Серьезно)
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41k
zloykoyot 50 минут назад
То есть что сейчас, что в 2014, написать во время ожидания было проблемой?
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