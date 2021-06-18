Мэр города не знает, что произойдет в ближайшие часы и попросила Черноморский флот оказать содействие в борьбе со стихией.
Вслед за Керчью на Ялту обрушились ливневые дожди. За ночь в городе выпало две месячных нормы осадков (87 миллиметров). Из-за непрекращающегося дождя из берегов вышли две речки, вода залила все переходы, подтопила несколько многоквартирных домов и хозяйственную зону «Крымэнерго». Из-за этого пришлось отключить 80 трансформаторных подстанций. Без электричества остались 2,7 тысячи местных жителей. Власти также временно отключили подачу воды. Людей эвакуируют из подтопленных районов (в основном это центр города). Въезд в город полностью закрыт.
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«В настоящий момент полностью закрыт въезд в город, поскольку неконтролируемый поток воды просто сносит машины, людей. Слава богу, нет жертв. Я прошу всех оставаться дома, не выходить на улицу... Мы не знаем, что будет в ближайшие часы, и можем только надеяться на лучшее», - заявила в в своем обращении к жителям и гостям курорта мэр города Янина Павленко.
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Также Павленко сообщила, что обратилась за помощью к командующему Черноморским флотом адмиралу Игорю Осипову. В настоящий момент формируются подразделения ЧФ для оказания помощи городу. В Ялту отправится тяжелая техника и автомобили повышенной проходимости. В первую очередь военные займутся развозом по домам детей из школ и детских садов.
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А пока дождь в Ялте продолжается...
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В Ялте жесть — за шесть часов выпала месячная норма осадков. pic.twitter.com/DKCMEXsUIz— Рустем Адагамов (@adagamov) June 18, 2021
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Хотя 2 года назад в сентябре также затопило, высохло за день.
А в целом наказаны справедливо. Нефиг было цены задирать до небес....