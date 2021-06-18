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Из-за сильных дождей власти Ялты ввели в городе режим ЧС и объявили эвакуацию

Из-за сильных дождей власти Ялты ввели в городе режим ЧС и объявили эвакуацию (3 фото + 4 видео)

Автор:
18 июня 2021 14:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Крым   видео   ливни   потоп   режим чс   ялта   
1984
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Мэр города не знает, что произойдет в ближайшие часы и попросила Черноморский флот оказать содействие в борьбе со стихией.

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Метки: Крым   видео   ливни   потоп   режим чс   ялта   
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16  комментариев
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273
Andiks 55 минут назад
Просили же воды много, а теперь опять недовольны.
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0
wago43 5 минут назад
1b2k.info - Крутяк
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3k
Алекс Таворотов 12 минут назад
никогда такого не было и вот опять, Ялте уже давно страховщики отказывают, а то они каждый год по страховке новые дома отстраивают.
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14k
vikklu 17 минут назад
Поделитесь с Калифорнией!
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118
Николай Ващенко 18 минут назад
природа забирает свое)....PS и цены тоже
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13k
Minos Полчаса назад
В Керчи днём ранее такая же беда была. Масштабы бедствия неприятно впечатляют.

Ссылка youtu.be
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9
циалковскЪий Полчаса назад
ну вот и проблема с водой сама собой решилась
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−66
vova old Полчаса назад
мэр города что-то видимо пьёт очень сильно или нездоровае как-то лучше бы кто-то по связям с общественностью ролик записал
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−12
VDVForever Полчаса назад
За исключением повреждений техники и надеюсь что люди не пострадали все таки это отлично, свидомые заткнутся уже про воду и туристы не поедут, не будут заразу разносить.
Хотя 2 года назад в сентябре также затопило, высохло за день.
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282
Сигизмунд Лазаревич 39 минут назад
Как минимум месяц нельзя купаться, да и убираться тоже месяц придётся.
А в целом наказаны справедливо. Нефиг было цены задирать до небес....
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9k
harlamov Час назад
Москвичи бы в гей-клубах прятались и в смузи барах от такой катастрофы
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881
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Да уж, у кого-то отдых удался. Экстрим бонусом пошёл.
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