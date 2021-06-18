«В настоящий момент полностью закрыт въезд в город, поскольку неконтролируемый поток воды просто сносит машины, людей. Слава богу, нет жертв. Я прошу всех оставаться дома, не выходить на улицу... Мы не знаем, что будет в ближайшие часы, и можем только надеяться на лучшее», - заявила в в своем обращении к жителям и гостям курорта мэр города Янина Павленко.