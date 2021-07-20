26 примеров человеческой глупости на грани гениальности

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Кто-то назовет эти творения глупостью, а кто-то - чудом дизайнерской мысли. Одно известно точно: нам всем чертовски повезло, что кто-то додумался сфотографировать все это и выложить в сеть.
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18. "С Хэллоуином! Не волнуйтесь, Фиби всем довольна. Кстати, она чучело, так что не надо разбивать мне окно - она уже мертва. Зацените ее Инстаграм!"
22. Бургер Кинг: "Ввиду технических неполадок, в меню недоступны позиции с "бургерами". Приносим извинения за неудобства"
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Перевод - «Пожалуйста, не снимайте маску и не облизывайте пальцы чтоб открыть пакет».