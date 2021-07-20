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26 примеров человеческой глупости на грани гениальности

26 примеров человеческой глупости на грани гениальности (27 фото)

Автор:
20 июля 2021 22:46
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дизайн   кривые руки   смешные надписи   смешные фото   фейлы   
1730
27

Кто-то назовет эти творения глупостью, а кто-то - чудом дизайнерской мысли. Одно известно точно: нам всем чертовски повезло, что кто-то додумался сфотографировать все это и выложить в сеть.

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Метки: Юмор   дизайн   кривые руки   смешные надписи   смешные фото   фейлы   
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newegg 9 минут назад
"Пожалуйста, не снимайте маску, чтобы облизать пальцы и открыть пакет"

Учи английский и не пиши глупости.
Перевод - «Пожалуйста, не снимайте маску и не облизывайте пальцы чтоб открыть пакет».
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