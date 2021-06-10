18 человек, которым катастрофически не повезло

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Даже если у вас сегодня плохой день, есть повод порадоваться: по крайней мере, вы не попали в одну подборку с этими бедолагами! Жестоко, конечно, но что же еще делать с неудачами, если не смеяться над ними?
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11. Когда собирала манго с дерева и узнала, что сок мангового дерева очень ядовит и оставляет ожоги на коже
Источник: — переведено специально для fishki.net
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