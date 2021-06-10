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18 человек, которым катастрофически не повезло

18 человек, которым катастрофически не повезло (19 фото)

Автор:
10 июня 2021 15:40
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   невезение   неудачи   неудачные моменты   смешные фото   фейлы   
806
19

Даже если у вас сегодня плохой день, есть повод порадоваться: по крайней мере, вы не попали в одну подборку с этими бедолагами! Жестоко, конечно, но что же еще делать с неудачами, если не смеяться над ними?

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   невезение   неудачи   неудачные моменты   смешные фото   фейлы   
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3  комментария
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3k
Mimik Час назад
Катастрофически не повезло - это когда ты инвалид (или труп)! А эта хня просто по кошельку бьет и то на некоторых фото слабенько!
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lekha-fil 48 минут назад
О незамерзайке какая-то фантастика, фигня короче. так не бывает.
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12k
Андрей Ватрушкин Час назад
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