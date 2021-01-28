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45 бестолковых людей, которым нельзя доверять технику

45 бестолковых людей, которым нельзя доверять технику (46 фото)

Автор:
28 января 2021 13:36
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   смешные фото   техника   фейлы   человеческая глупость   
5703
46

В мире, где правят высокие технологии и социальные сети, многим становится все сложнее успевать за техническим прогрессом. Пока бабушки и дедушки просят помощи у «продвинутых» внуков, а мамы осваивают истории в Инстаграме, некоторые до сих пор не могут справиться с зарядными устройствами и электрическими чайниками. Не верите? Смотрите сами.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   смешные фото   техника   фейлы   человеческая глупость   
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6k
AIRON_FIRST 3 часа назад
Их настоящее - вполне вероятное наше недалёкое будущее.
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16k
тов.Suhov 6 минут назад
Судя по фото, статью надо было назвать "45 бестолковых пиндостанцев, которым нельзя доверять технику."
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1k
Павел 13 минут назад
Некоторые просто досадные случайности, которые могут произойти с каждым, но большая часть это показатель деградированных тупых приматов. Таким вообще нужно держаться от техники подальше и чем сложнее техника, тем дальше держаться.
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1k
Владимир 58 минут назад
Так кстати на пленочные фотики наши родители снимали актеров и печатали потом как открытки. Да и мы на мобилки фоткали природу и тачки из журналов, на тот момент казалось что даже качественно получалось )) а еще записывали с динамиков на диктофон телефона любимую песню, формат amr трещал и шипел, но ты был на высоте.
Так кстати на пленочные фотики наши родители снимали актеров и печатали потом как открытки. Да и мы на мобилки фоткали природу и тачки из журналов, на тот момент казалось что даже качественно получалось )) а еще записывали с динамиков на диктофон телефона любимую песню, формат amr трещал и шипел, но ты был на высоте.
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22
Odessit.ca 59 минут назад
Номер 40 -я когда-то тоже смеялся на смотрящих на экран через лупу, а теперь ругаюсь матом на програмистов-пох..стов, которые делают приложения с неизменяемым размером шрифта. А шрифт высотой меньше миллиметра, а зрение уже не то.
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2k
Hazanoff Час назад
45 бестолковых людей, которым нельзя доверять технику
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1k
Владимир Час назад
Насчет №7 по моему это не так уж и глупо, даже гениально
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45k
noName 2 часа назад
...работал "эникейщиком" в одной конторе,хватило меня на месяц.Про не включенные в сеть,моники,принтеры,роутеры и системники просто молчу.Дабило другое:как обычно звонок "у нас все сломалось",прихожу и вижу как оперативка и видуха лежат отдельно от компа,само сабой никто ничего не трогал.Делать ничего не стал,пошел заявление "по собственному" написал...
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19k
Константин noName 10 минут назад
не работа, а сказка.

Странный вы!!!, видимо лучше сидеть полдня за компом и искать проблему, чем блок питания включил, видюху или оперативку вставил, или вилку в розетку, или вылетевший шнур от монитора.
Головняков ноль, а зарплата идёт.
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2k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
8. "Разъяренная Карен ворвалась в магазин Apple и потребовала вернуть деньги за iPhone 5. Я не слышал весь разговор, но услышал, как менеджер спросил ее, заряжали ли она его, а она ответила, что нет".

Была в молодости похожая ситуация. Пришла свиноматка а-ля бухгалтер продсклада, купила самый дорогой ноутбук, хотя он ей явно не нужен, а просто дорогой. А через 2 дня вернулась с истерикой, мол вы меня ноибали, говно подсунули. После выяснения причины претензии она заявила, мол я мобилу раз в 4 дня заряжаю, а ноут через 2 часа вырубается.
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1k
lekha-fil 3 часа назад
Надуманы подписи.
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39k
Raush 3 часа назад
А в ухе хорошо помещалось?
А в ухе хорошо помещалось?
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45k
noName Raush 2 часа назад
Да норм,ток зарядка быстро сажалась
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