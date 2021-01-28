45 бестолковых людей, которым нельзя доверять технику

В мире, где правят высокие технологии и социальные сети, многим становится все сложнее успевать за техническим прогрессом. Пока бабушки и дедушки просят помощи у «продвинутых» внуков, а мамы осваивают истории в Инстаграме, некоторые до сих пор не могут справиться с зарядными устройствами и электрическими чайниками. Не верите? Смотрите сами.