45 бестолковых людей, которым нельзя доверять технику

В мире, где правят высокие технологии и социальные сети, многим становится все сложнее успевать за техническим прогрессом. Пока бабушки и дедушки просят помощи у «продвинутых» внуков, а мамы осваивают истории в Инстаграме, некоторые до сих пор не могут справиться с зарядными устройствами и электрическими чайниками. Не верите? Смотрите сами.
4. "У женщины стоял обогреватель рядом с компьютером, который то и дело отключался, а ей пару раз мерещился запах гари. Он же буквально кричит!"
5. "У мамы открыто столько вкладок в браузере, что он буквально показывает знак бесконечности вместо количества"
7. "Спросил отца, почему он читает через камеру на телефоне. Он сказал, что хотел проверить, каково будет читать с электронной книги"
8. "Разъяренная Карен ворвалась в магазин Apple и потребовала вернуть деньги за iPhone 5. Я не слышал весь разговор, но услышал, как менеджер спросил ее, заряжали ли она его, а она ответила, что нет".
9. "Отец такой: "Гугл опять размывает верхнюю левую часть результатов поиска. И Фейсбук тоже". Он расплавил верхний левый край экрана".
10. Студент заряжает портативную солнечную батарею фонариком с телефона, чтобы потом зарядить телефон
11. "На этой неделе я решил перейти на электрический чайник. Об этом я вспомнил, когда он воспламенился на плите"
13. "Пытался поймать с поличным дочь и поставил приложение, которое делает селфи, когда неправильно вводишь пароль. Пока застукал только самого себя по утрам"
17. "Не мог найти телефон, но его видел Bluetooth, так что я решил, что он где-то в машине... или на ней"
20. "Увидел мамин телефон, начал разбираться. Оказалось, она использовала упаковку с защитной пленки вместо самой защитной пленки"
22. "Мой препод заскучала на уроке и залезла на Фейсбук. Она не заметила, что ее ноутбук все еще подключен к проектору"
26. "Сорвал с нового монитора то, что принял за защитную пленку. Оказалось, это была поляризационная пленка"
28. "Клиент принес iPhone. У него треснуло стекло, и он думал, что может отковырять стекло целиком, чтобы не смотреть на трещину"
30. "Термостат плохо работал всю зиму. Друг посоветовал открыть его и поискать переключатель"
32. "Узнал, что мой тостер работает как таймер — даже когда не подключен к сети. Теперь мне еще двадцать минут ждать, чтобы попробовать эти рыбные палочки"
40. "Мама использует лупу, чтобы разглядеть, что там у меня в телефоне. Люблю ее до смерти, но с техникой у нее не очень".
42. "Девушка включила новый утюг, не осмотрев его со всех сторон, и превратила его в распределитель кипящего пластика"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Странный вы!!!, видимо лучше сидеть полдня за компом и искать проблему, чем блок питания включил, видюху или оперативку вставил, или вилку в розетку, или вылетевший шнур от монитора.
Головняков ноль, а зарплата идёт.
Была в молодости похожая ситуация. Пришла свиноматка а-ля бухгалтер продсклада, купила самый дорогой ноутбук, хотя он ей явно не нужен, а просто дорогой. А через 2 дня вернулась с истерикой, мол вы меня ноибали, говно подсунули. После выяснения причины претензии она заявила, мол я мобилу раз в 4 дня заряжаю, а ноут через 2 часа вырубается.