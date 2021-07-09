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23 человека, которым изменила удача

23 человека, которым изменила удача (24 фото)

Автор:
09 июля 2021 08:00
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   неудачи   неудачники   плохой день   смешные фото   фейлы   
688
24

Иногда жизнь жестока, и шутки у нее соответствующие. Тем, кого решила разыграть судьба, остается только посочувствовать – ну и, конечно же, немного над ними посмеяться.

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Метки: Юмор   неудачи   неудачники   плохой день   смешные фото   фейлы   
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