23 человека, которым изменила удача

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Иногда жизнь жестока, и шутки у нее соответствующие. Тем, кого решила разыграть судьба, остается только посочувствовать – ну и, конечно же, немного над ними посмеяться.
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4. "Сын дразнил сестренку, и она швырнула геймпад Switch в 75-дюймовый телевизор в доме моих родителей"
8. "9 лет назад мама пошла на парикмахерские курсы, немного попрактиковалась и уговорила моего брата дать себя подстричь. Вот результат"
9. "Друг спрятал мои AirPods в коробке с наггетсами, которую я поставил в микроволновку, не заглянув предварительно внутрь"
15. "Дождевая вода скопилась на защитной пленке, которая закрывала разбитый люк, и получилось увеличительное стекло"
18. "Моя мама наехала на матрас по дороге домой, он застрял под задним колесом со стороны водителя и загорелся"
21. "Две бригады рабочих одновременно выкладывали велосипедную дорожку с правой стороны (Мариуполь)"
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