Каждый альпинист знает, что горы не прощают ошибок. Двигаться по скалам приходится очень медленно, с кучей предосторожностей, чтобы, не дай боже, не загреметь в пропасть, расплескав мозги по камням. Только вот горным козлам и баранам об этом, видимо, никто не сказал, поэтому они скачут по отвесным утёсам как по ровной земле, словно гравитация на них вообще не действует.