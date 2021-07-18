Каждый альпинист знает, что горы не прощают ошибок. Двигаться по скалам приходится очень медленно, с кучей предосторожностей, чтобы, не дай боже, не загреметь в пропасть, расплескав мозги по камням. Только вот горным козлам и баранам об этом, видимо, никто не сказал, поэтому они скачут по отвесным утёсам как по ровной земле, словно гравитация на них вообще не действует.
Парнокопытные, гуляющие по дамбе Гувера на высоте 200 метров, уже стали известным мемом. Их африканские родственники тоже своим товарищам не уступают.
Правда, скал там не так много, поэтому чудеса альпинизма им приходится демонстрировать иным образом — лазая по деревьям в поисках самых вкусных и нежных листочков. Иной раз едешь по саванне, глядишь на деревья, а на них целое стадо коз растёт.
У людей, которые своими пальцами-сосисками так делать не умеют, сразу возникает вопрос: как? Не, ну реально, вот как? Не могли же эти рогатые твари хакнуть законы физики! Разумеется, нет. Просто они эту вашу физику научились использовать.
Животины отрастили особые раздвоенные копыта для скалолазания. Их фишка в том, что они не цельные. Крепкий кератиновый каркас облегает ножку только снаружи, чтобы избежать повреждений. А внутри него находятся мягкие шершавые подушечки. Когда животное опускает ногу, его стопа принимает форму той поверхности, на которую она встала. Так козлы и бараны словно приклеивается к горам.
В качестве бонуса идёт нереально сильное чувство равновесия и накачанные мышцы. Они позволяют чётко удерживать необходимую позу. А если коза понимает, что не может удержаться, то мгновенно отталкивается, прыгая на другой уступ. И так до тех пор, пока её конечности не найдут твёрдую точку опоры.
Поэтому никогда не пытайтесь повторить то, что творят эти животные. Ваши ручки-культяпки с пальцами-сосисками для этого просто не приспособлены, а наши ноги, по сравнению с прокаченными конечностями копытных — вовсе жалкое зрелище. Даже самое современное альпинистское снаряжение не может компенсировать нашу неполноценность: на скалу, которую альпинист будет покорять час, горный баран взлетит за минуту.
Источник:
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Потому что наши "обезьяньи" пальцы хорошо умеют хватать. Хоть ветку, на которой висеть надо, хоть палку, которой можно это самое парнокопытное протянуть.
А по поводу коз на деревьях уже давно доказано, что это изначальный фейк и аттракцион для туристов. Ушлые туареги с утра их там рассаживают, вечером снимают. И дают фотографировать их за денюжку наивным туристам
Паркур искусство свободно перемещаться сквозь окружающее пространство в любых обстоятельствах и на любом рельефе. Главной идеей паркура является принцип "нет границ, есть лишь препятствия, и любое препятствие можно преодолеть".