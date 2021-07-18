Знаменитые "козы на деревьях" в Марокко оказались подделкойИзвестное марокканское чудо - козы на деревьях, - очень популярны у туристов. Люди едут сюда толпами, чтобы лицезреть это удивительное явление "природы". Когда в дело решил вмешаться неравнодушный...