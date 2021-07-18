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В Кемеровской области медведь трижды напал на дрессировщиков

В Кемеровской области медведь трижды напал на дрессировщиков (1 фото + 2 видео)

Автор:
18 июля 2021 12:28
Сообщество : Животные
Метки: видео   дрессировщик   кемеровская область   медведь   нападение   цирк   
1270
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Во время летних каникул каждый родитель задумывается над тем, чем бы таким порадовать свое чадо. Поход в цирк – чем не отличный подарок. Но вот только выступление может быть не только эффектным, но и опасным.

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Метки: видео   дрессировщик   кемеровская область   медведь   нападение   цирк   
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17  комментариев
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5
КыСа 3 часа назад
Ну и правильно сделал, надо было вообще сожрать эту бабищу, может тогда бы задумались над тем, что не нужно мучить животных в цирке.
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2k
Виктор Час назад
Жаль не задрал их там всех на хер !
Мишке здоровья и долгих лет !
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109
Сергей Час назад
Молодец мишка
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2k
americos 2 часа назад
У медведя период спаривания , а у дрессировщицы вполне возможно критические дни. А мужик мешал медведю трахнуть бабу ну и попал под разборку как конкурент.
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536
manul74 2 часа назад
Ставлю на косолапого.
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6k
Летучий Мыш 2 часа назад
Зрители-огонь просто. Пацан на заднем плане хлопает медведю. Остальные с постными лицами сидят, будто каждый день у них на глазах дрессировщиков жрут.
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6k
SR 2 часа назад
Все правильно сделал. Это про медведя. Животные должны жить на воле, а не развлекать толпу.
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4k
Евгений Д 2 часа назад
запретить все это издевательство над животными на потеху публики. пусть люди на животных в открытых парках смотрят в естественной среде
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1k
zenon 3 часа назад
Медведи - дети чернозема Украины. За какие провинности его заслали в Сибирь. Он же не декабрист!
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−9
ann 3 часа назад
Меня просто поразили эти упыри. Медведь на них нападает, а они продолжают издевательства=(представление) .
Когда ужк всех этих рабовладельцев пересажают?
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1k
Vladimirs Orlovskis 3 часа назад
Все мировые цирки отказались от дрессировки диких зверей, кроме...
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298
korney 3 часа назад
Нажористая такая бабёнка, за раз не съешь.
В подобных шапито условия для животных и так "не очень", а тут, по заверениям, ещё и шпили-вили припёрло, вот миху снизу то и торкнуло. Медвежьи ласки, так сказать.
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2k
Илларион Забродов 3 часа назад
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115
Бритва 3 часа назад
Молодец косолапый
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3
Артем Петухов 3 часа назад
Правильно делают, зае$%^%лись медведы уже скакать на потеху. Пусть дрессировщики переквалифицируются в клоунов и сами на лисапедах ездят
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