В Кемеровской области медведь трижды напал на дрессировщиков

Так, в Кемеровской области в городе Берёзовский во время выступления медведь несколько раз нападал на дрессировщиков.

Во время номера «Ехали медведи» животное два раза хватало циркачку лапами. Но этот инцидент не смутил ни зрителей, ни самих артистов. Выступление прекратили только после того, как агрессивно настроенный медведь набросился на дрессировщика.