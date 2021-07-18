В Кемеровской области медведь трижды напал на дрессировщиков

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Во время летних каникул каждый родитель задумывается над тем, чем бы таким порадовать свое чадо. Поход в цирк – чем не отличный подарок. Но вот только выступление может быть не только эффектным, но и опасным.
Так, в Кемеровской области в городе Берёзовский во время выступления медведь несколько раз нападал на дрессировщиков.
Во время номера «Ехали медведи» животное два раза хватало циркачку лапами. Но этот инцидент не смутил ни зрителей, ни самих артистов. Выступление прекратили только после того, как агрессивно настроенный медведь набросился на дрессировщика.
Во время номера «Ехали медведи» животное два раза хватало циркачку лапами. Но этот инцидент не смутил ни зрителей, ни самих артистов. Выступление прекратили только после того, как агрессивно настроенный медведь набросился на дрессировщика.
Сотрудники цирка объяснили произошедшее тем, что сейчас у медведя наступило время спаривания и животное ведет себя более агрессивно.
Но вот у Следственного комитета возник ряд вопросов к администрации цирка. В частности, почему отсутствовали ограждения между манежем и зрителем и так ли безопасны представления в этом шапито.
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Мишке здоровья и долгих лет !
Когда ужк всех этих рабовладельцев пересажают?
В подобных шапито условия для животных и так "не очень", а тут, по заверениям, ещё и шпили-вили припёрло, вот миху снизу то и торкнуло. Медвежьи ласки, так сказать.