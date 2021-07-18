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Что за 300-километровый металлический объект скрывается подо льдом Антарктиды?

Что за 300-километровый металлический объект скрывается подо льдом Антарктиды? (6 фото)

Автор:
18 июля 2021 08:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: Антаркдита   интересно   металлический объект   удивительно   факты   фото   
3731
6

Антарктида — загадочный континент. Чем больше люди его изучают, тем больше вопросов у них возникает.

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Метки: Антаркдита   интересно   металлический объект   удивительно   факты   фото   
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25  комментариев
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12k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Видел я один фильм, когда во льдах нашли корабль, там все хреново кончилось)) Может не надо?
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633
alex 2 минуты назад
Странно. Неужели никто " Звездные врата" не смотрел ? Все ведь давно знают, что за база там в Антарктиде.
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121
Улыбака 3 минуты назад
Его диаметр составлял примерно 48 км. Удивительно, что наша планета уцелела после столкновения с такой чудовищной глыбой.йог

Да ладно! Планета уцелела даже после столкновения с астероидов диаметром 500км, правда температура на поверхности поднялась до 4-6000 градусов, как на поверхности солнца
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6k
Sterling Malory Archer 4 минуты назад
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кратер_Земли_Уилксаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Кратер_Земли_Уилкса
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4k
paxan-paxan 14 минут назад
Закопайте обратно. Как не откапывали? Значит не копаем. И не надо ничем просвечивать. Отстаньте уже. И Закопайте обратно.
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317
Гера 19 минут назад
Да, на Рен тв много интересных научно-просветительных передач показывают
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1k
Megalomaniax 24 минуты назад
Весной прочитал "Хребты безумия" Лавкрафта. Из этой повести тоже можно взять версию...
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2k
Красаучег) 24 минуты назад
Харош лазить по всяким гробницам и летающим тарелкам, учёные.. носимся потом с масками на морде..
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52
Юденич Полчаса назад
Пока не докопаемся не узнаем. Остальное просто предположения.
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3k
Meri Poppins Ufa 39 минут назад
В результате найдут аналог курской магнитной аномалии: концентр залежи железной руды.
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121
Улыбака alex Минуту назад
Железо тяжелее обычных пород, поэтому и аномалия. Такмх аномалий вообще на земле много.
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2k
Sergius SPb 42 минуты назад
Американский блогер Тайлер Глокнер выдвинул более интригующую версию происхождения геомагнитной аномалии в Антарктиде.
=========================================================
У каждой страны есть свой Мулдашев.
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4k
Петрович 55 минут назад
РЕНтивишникам не говорите, а то прибегут и лопатами раскопают
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4k
Татьяна Юсова Час назад
Очень противоречивые версии!
Исследовать, что находится на глубине 2 км невозможно, так, как понадобится много оборудования, работать при -80 градусах, стоимость этого мероприятия, как полет на Марс.
По другой версии – это секретная немецкая база. То есть немцы умудрились и оборудование завести, и при при -80 градусах закопать его на глубину 2 км.
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3k
Запускайте Берлагу! Час назад
Уважаемый редактор!
Может, лучше про реактор?
Там, про любимый лунный трактор?
Ведь нельзя же! год подряд
То тарелками пугают
Дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают,
То руины говорят!
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284
jeka Час назад
В сереале "звёздные врата: Атлантида", всё доступно изложено
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5k
Сергей Час назад
База пришельцев, прилетевших на метеорите, захваченная немцами во времена второй мировой войны. Версия которая помирит всех.
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−34
andycpp Час назад
The tomorrow war: beginning :)
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