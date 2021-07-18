Что за 300-километровый металлический объект скрывается подо льдом Антарктиды?

Антарктида — загадочный континент. Чем больше люди его изучают, тем больше вопросов у них возникает.
Сегодня мы расскажем о гравитационной аномалии ледяного континента и о странном металлическом объекте, который скрывается под его ледяным щитом.
С момента открытия Антарктиды прошло уже два столетия, но этот ледяной континент по-прежнему считается самым загадочным на нашей планете. Антарктида надёжно хранит свои тайны под многокилометровым щитом льда и снега. Одной из таких тайн является гравитационная аномалия в районе Земли Уилкса.
Исследования аномалии
В 2002 году спутник NASA под названием GRACE зарегистрировал неожиданный гравитационный импульс, источник которого находился на глубине 2 км подо льдами Антарктиды. Примерный диаметр аномального участка составлял 500 км.
В 2006 году изучение аномалии продолжила научная группа под руководством профессора Ральфа фон Фрезе из Университета Огайо. В своей работе учёные опирались на замеры гравитационного поля Земли и данные, полученные со спутников NASA. Исследование показало, что под ледяным щитом Антарктиды находится плотная (предположительно металлическая) масса диаметром 300 км и глубиной 850 м. Вокруг неё с помощью радиолокации обнаружили большую кольцевую структуру, характерную для ударных кратеров.
Версия первая: астероид
Учёные предполагают, что подо льдом Антарктиды находятся останки гигантского астероида, столкнувшегося с нашей планетой примерно 250 млн лет назад. Его диаметр составлял примерно 48 км. Удивительно, что наша планета уцелела после столкновения с такой чудовищной глыбой.
Возраст объекта совпадает с массовым пермским вымиранием — крупнейшим в истории Земли, в результате которого погибло 73% всех наземных видов позвоночных и 96% морских животных. Вероятно падение огромного метеорита и вызвало это вымирание 250 млн лет назад, а также могло стать причиной откола Австралии от сверхконтинента Гондваны.
К сожалению, подобраться к астероиду пока невозможно, поскольку он залегает на глубине в 2 км. Для его изучения потребуется построить поблизости специальную станцию, завезти тонны оборудования и учёных, которым пришлось бы работать зимой при температуре минус 80 градусов. Организация экспедиции к астероиду обошлась бы примерно в такую же сумму, как пилотируемый полёт на Марс.
Версия вторая: секретная немецкая база
Американский блогер Тайлер Глокнер выдвинул более интригующую версию происхождения геомагнитной аномалии в Антарктиде. Он предположил, что под ледяным щитом может скрываться легендарная немецкая база, которую по неподтверждённым данным нацисты построили в годы Второй мировой войны.
Блогер напомнил, что в 1991 году были рассекречены документы об американском проекте Highjump. Из документов стало известно, что в 1940-е годы США отправляла в Антарктиду секретную миссию в составе 4700 человек. Члены экспедиции провели на ледяном континенте несколько лет. Конспирологи уверены: целью этого путешествия был поиск подземного хода в нацистскую базу. Вход якобы был найден и запечатан.
Существуют и другие, более интригующие гипотезы происхождения кратера в Антарктиде. Есть предположения, что под ледяной шапкой находится гигантский инопланетный корабль или там построили базу представители внеземных цивилизаций.
Источник:
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Да ладно! Планета уцелела даже после столкновения с астероидов диаметром 500км, правда температура на поверхности поднялась до 4-6000 градусов, как на поверхности солнца
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У каждой страны есть свой Мулдашев.
Исследовать, что находится на глубине 2 км невозможно, так, как понадобится много оборудования, работать при -80 градусах, стоимость этого мероприятия, как полет на Марс.
По другой версии – это секретная немецкая база. То есть немцы умудрились и оборудование завести, и при при -80 градусах закопать его на глубину 2 км.
Может, лучше про реактор?
Там, про любимый лунный трактор?
Ведь нельзя же! год подряд
То тарелками пугают
Дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают,
То руины говорят!
то не ошибка, то многое объясняет))) не смотри никогда больше такое...