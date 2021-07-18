Что за 300-километровый металлический объект скрывается подо льдом Антарктиды?

Сегодня мы расскажем о гравитационной аномалии ледяного континента и о странном металлическом объекте, который скрывается под его ледяным щитом.

С момента открытия Антарктиды прошло уже два столетия, но этот ледяной континент по-прежнему считается самым загадочным на нашей планете. Антарктида надёжно хранит свои тайны под многокилометровым щитом льда и снега. Одной из таких тайн является гравитационная аномалия в районе Земли Уилкса.