50 интересных фактов о Венере

Венера – соседка Земли в космосе.
2. Венера находится к Земле ближе всех остальных планет нашей Солнечной системы.
3. Венеру можно легко увидеть с Земли невооружённым взглядом.
4. Венера обладает столь высоким альбедо, что в безлунную ночь может отбрасывать тень на Землю.
5.Венера — планета, которую астрофизики долго называли сестрой-близнецом нашей Земли. Но, когда были получены первые научные данные о ней, мнение это сильно изменилось.
3. Венеру можно легко увидеть с Земли невооружённым взглядом.
4. Венера обладает столь высоким альбедо, что в безлунную ночь может отбрасывать тень на Землю.
5.Венера — планета, которую астрофизики долго называли сестрой-близнецом нашей Земли. Но, когда были получены первые научные данные о ней, мнение это сильно изменилось.
6. Две планеты — сестры немного похожи между собой, но лишь внешними параметрами. Геофизическая обстановка двух планет различна. То, что недопустимо на Земле, на соседней планете в порядке вещей, это и есть противоположность многих геофизических условий.
7. У Венеры и Земли похожие размеры (диаметр Венеры на 650 километров меньше) и масса (она составляет 81 % от массы Земли).
7. У Венеры и Земли похожие размеры (диаметр Венеры на 650 километров меньше) и масса (она составляет 81 % от массы Земли).
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8. Маленький вес относительно Земли уменьшает соответственно силу тяжести. Весить на соседней планете мы будем меньше.
9. Давление на один квадратный сантиметр венерианской поверхности достигает 85 килограммов. Относительно Земли эта величина больше в 85 раз.
10. Атмосфера Венеры более чем на 90% состоит из углекислого газа, температура воздуха достигает 461 градусов по Цельсию, это выше температуры плавления свинца.
9. Давление на один квадратный сантиметр венерианской поверхности достигает 85 килограммов. Относительно Земли эта величина больше в 85 раз.
10. Атмосфера Венеры более чем на 90% состоит из углекислого газа, температура воздуха достигает 461 градусов по Цельсию, это выше температуры плавления свинца.
11. Венера имеет очень плотную атмосферу, ее масса в 93 раза больше земного воздуха.
12. Вершина гор Максвела (которые возвышаются на 11 километров) — самое холодное место на Венере, здесь температура воздуха около 380 градусов, атмосферное давление вдвое ниже, чем в среднем по планете, но все равно в 44 раза больше, чем на Земле.
12. Вершина гор Максвела (которые возвышаются на 11 километров) — самое холодное место на Венере, здесь температура воздуха около 380 градусов, атмосферное давление вдвое ниже, чем в среднем по планете, но все равно в 44 раза больше, чем на Земле.
13.Благодаря более низкой температуре и более низкому атмосферному давлению горы Максвела считаются благоприятным местом для посадки космических аппаратов.
14. Так как Венера одна из самых горячих планет Солнечной системы, к тому же обладающая сумасшедшей атмосферой, что не только затрудняет её исследования, но и исключает всякое наличие жизни на её поверхности.
15. Высокая температура поверхности Венеры вызвана мощным парниковым эффектом. Венерианский парниковый эффект обусловлен большим процентом углекислого газа.
14. Так как Венера одна из самых горячих планет Солнечной системы, к тому же обладающая сумасшедшей атмосферой, что не только затрудняет её исследования, но и исключает всякое наличие жизни на её поверхности.
15. Высокая температура поверхности Венеры вызвана мощным парниковым эффектом. Венерианский парниковый эффект обусловлен большим процентом углекислого газа.
16. Во всей Солнечной системе только Венера и Уран вращаются вокруг своей оси с востока на запад.
17.Поверхность Венеры скрыта столь плотными облаками, что сквозь них не проникают никакие лучи видимой части спектра.
18. Венера может похвастаться своей молодостью – всего 500 миллионов лет. Молодой возраст планеты помогли установить ядерные методы.
19. Ученые могут исследовать пространство около Венеры и ее поверхность с помощью радиосигналов.
20.Провести сейсмическое зондирование венерианских глубин не представляется возможным. Поэтому внутреннее строение Венеры известно не полностью.
21. Некоторые экспериментальные данные свидетельствуют, что венерианское ядро жидкое. Ядро Венеры планеты меньше земного.
17.Поверхность Венеры скрыта столь плотными облаками, что сквозь них не проникают никакие лучи видимой части спектра.
18. Венера может похвастаться своей молодостью – всего 500 миллионов лет. Молодой возраст планеты помогли установить ядерные методы.
19. Ученые могут исследовать пространство около Венеры и ее поверхность с помощью радиосигналов.
20.Провести сейсмическое зондирование венерианских глубин не представляется возможным. Поэтому внутреннее строение Венеры известно не полностью.
21. Некоторые экспериментальные данные свидетельствуют, что венерианское ядро жидкое. Ядро Венеры планеты меньше земного.
22. Типичный венерианский пейзаж — горы и скалистые пустыни, окутанные вечным мраком.
23. Удалось взять пробы венерианского грунта. Проведены соответствующие научные измерения проб в земных лабораториях. Земных аналогов не обнаружено, несмотря на определенное внешнее сходство Земли и Венеры.
24. Средняя плотность пород, слагающих эту поэтическую планету, меньше аналогичного параметра Земли.
25. Геологические объекты Венеры имеют протяженный вид и окружены равнинами.
26.На поверхности Венеры расположены три плоскогорья.
27.Исследователи обнаружили массивные плоскогорья Венеры и другие геологические образования с помощью радиолокаторов.
23. Удалось взять пробы венерианского грунта. Проведены соответствующие научные измерения проб в земных лабораториях. Земных аналогов не обнаружено, несмотря на определенное внешнее сходство Земли и Венеры.
24. Средняя плотность пород, слагающих эту поэтическую планету, меньше аналогичного параметра Земли.
25. Геологические объекты Венеры имеют протяженный вид и окружены равнинами.
26.На поверхности Венеры расположены три плоскогорья.
27.Исследователи обнаружили массивные плоскогорья Венеры и другие геологические образования с помощью радиолокаторов.
28 Венера, наряду с Меркурием, не имеет естественных спутников.
29. При химических реакциях в облаках Венеры образуются кислоты. Цинк, свинец и даже алмаз могут быть растворены в венерианской атмосфере.
30. Венера – это планета гроз. Грозовые «дожди» идут постоянно, только вместо воды выпадает серная кислота.
29. При химических реакциях в облаках Венеры образуются кислоты. Цинк, свинец и даже алмаз могут быть растворены в венерианской атмосфере.
30. Венера – это планета гроз. Грозовые «дожди» идут постоянно, только вместо воды выпадает серная кислота.
31. Из всех планет Солнечной системы только Венера вращается вокруг Солнца по часовой стрелке.
32. Поэты, когда воспевают Венеру, считают день за год. Лирики очень близки к истине. Обращение планеты вокруг собственной оси занимает 243 наших родных земных суток.
33.День на Венере длится дольше собственного года. Маршрут вокруг Солнца Венера совершает за 225 наших суток.
34. Малая скорость вращения планеты Венеры приводит к её постоянному сильному разогреву.
35.На Венере нет смен времен года и быть не может.
32. Поэты, когда воспевают Венеру, считают день за год. Лирики очень близки к истине. Обращение планеты вокруг собственной оси занимает 243 наших родных земных суток.
33.День на Венере длится дольше собственного года. Маршрут вокруг Солнца Венера совершает за 225 наших суток.
34. Малая скорость вращения планеты Венеры приводит к её постоянному сильному разогреву.
35.На Венере нет смен времен года и быть не может.
36. Венерианская поверхность буквально пестрит вулканами. Их на планете тысячи. Интенсивные вулканические процессы являются важной составляющей в формировании Венеры.
37. Вулканическая лава – основа основ на Венере. Из лавы состоят практически все геологические объекты планеты. Венерианская лава остывает очень медленно из-за высоких температур.
38.Как медленно застывают лавовые потоки? Миллионы наших геологических лет.
39.Трудно представить протяженность потока лавы в тысячу километров в условиях современной Земли. Дивные венерианские потоки лавы можно наблюдать с помощью радиолокаторов.
37. Вулканическая лава – основа основ на Венере. Из лавы состоят практически все геологические объекты планеты. Венерианская лава остывает очень медленно из-за высоких температур.
38.Как медленно застывают лавовые потоки? Миллионы наших геологических лет.
39.Трудно представить протяженность потока лавы в тысячу километров в условиях современной Земли. Дивные венерианские потоки лавы можно наблюдать с помощью радиолокаторов.
40. Климат Венеры характеризуется просто. Это абсолютная засуха и такая же максимальная жара.
41.Вода, возможно, когда-то была на Венере. Сейчас на соседней планете нет ни единой капли воды из-за высокой температуры. Специалисты по геологическим наукам предполагают, что вода на планете была около 300 миллионов лет назад.
42.Интенсивность солнечного излучения сильно увеличилась за геологическое время, и вода высохла.
43.Очень высокая температура в около венерианском пространстве исключает возможность существования жизни.
44.Если человек доверит свое решение монете и подбросит ее вверх на Венере, то она будет долго принимать решение, проходя атмосферу как толщу нашей обычной воды.
45. Ветры Венеры для человека и техники небезопасны. Даже легкий ветерок может оказаться бурей на Венере. Ветерок может унести человека, словно легкое перышко.
41.Вода, возможно, когда-то была на Венере. Сейчас на соседней планете нет ни единой капли воды из-за высокой температуры. Специалисты по геологическим наукам предполагают, что вода на планете была около 300 миллионов лет назад.
42.Интенсивность солнечного излучения сильно увеличилась за геологическое время, и вода высохла.
43.Очень высокая температура в около венерианском пространстве исключает возможность существования жизни.
44.Если человек доверит свое решение монете и подбросит ее вверх на Венере, то она будет долго принимать решение, проходя атмосферу как толщу нашей обычной воды.
45. Ветры Венеры для человека и техники небезопасны. Даже легкий ветерок может оказаться бурей на Венере. Ветерок может унести человека, словно легкое перышко.
46. В 1961 году мимо Венеры пролетел советский аппарат Венера-1. Это был первый в истории космический аппарат, который должен был исследовать планету Солнечной системы. Из-за того, что связь была потеряна, научная программа не была выполнена.
47.В 1965 году советский аппарат совершил посадку на поверхность планеты. Несмотря на то, что посадка была жесткой, удалось собрать научную информацию.
47.В 1965 году советский аппарат совершил посадку на поверхность планеты. Несмотря на то, что посадка была жесткой, удалось собрать научную информацию.
48.В 1967 году на поверхность приземлился советский аппарат Венера 4, спуск происходил с помощью парашютной системы. Аппарат был раздавлен атмосферным давлением, но ученые успели определить, что атмосфера в 100 раз плотнее, чем земная, что было учтено в проектировании следующих устройств для исследования планеты. До этого думали, что плотность атмосферы превышает плотность земного воздуха в 10 раз.
49.В 1970 году советским аппаратом Венера 7 впервые была совершена мягкая посадка на поверхность. Аппарат не был поврежден и смог провести научную работу. Вторая мягкая посадка была совершена роботом Венера 8, были взяты пробы грунта.
50. Космический корабль, работавший на Венере — Venus Express. Он вылетел в 2006 году, сначала изучал атмосферу и облака, а потом приземлился на поверхность. Космический аппарат прекратил свою работу в 2015 году.
49.В 1970 году советским аппаратом Венера 7 впервые была совершена мягкая посадка на поверхность. Аппарат не был поврежден и смог провести научную работу. Вторая мягкая посадка была совершена роботом Венера 8, были взяты пробы грунта.
50. Космический корабль, работавший на Венере — Venus Express. Он вылетел в 2006 году, сначала изучал атмосферу и облака, а потом приземлился на поверхность. Космический аппарат прекратил свою работу в 2015 году.
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