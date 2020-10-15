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50 интересных фактов о Венере

50 интересных фактов о Венере (14 фото)

Автор:
15 октября 2020 09:19
Сообщество : Факты
Метки: венера   интересно   планета   познавательно   удивительно   факты   фото   
448
14
Венера – соседка Земли в космосе.
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Метки: венера   интересно   планета   познавательно   удивительно   факты   фото   
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3  комментария
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2k
Оль́гъ, Ѡль́гъ 13 минут назад
Это все происки коренных жителей Венеры, которые с ужасом смотрят в сторону земли и думают, что случится если земляне узнают что на Венере не ад кромешный а рай не земной
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979
Сергей 18 минут назад
Повторов много, а так - мне даже не представить, что за аппараты могли находиться на поверхности и передавать сигналы при такой температуре. Интересно узнать, как инженеры решили эти задачи.
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1k
EvgeniySAN Час назад
Там наверное ад находиться.
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