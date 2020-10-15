50 интересных фактов о Венере

40. Климат Венеры характеризуется просто. Это абсолютная засуха и такая же максимальная жара.



41.Вода, возможно, когда-то была на Венере. Сейчас на соседней планете нет ни единой капли воды из-за высокой температуры. Специалисты по геологическим наукам предполагают, что вода на планете была около 300 миллионов лет назад.



42.Интенсивность солнечного излучения сильно увеличилась за геологическое время, и вода высохла.



43.Очень высокая температура в около венерианском пространстве исключает возможность существования жизни.



44.Если человек доверит свое решение монете и подбросит ее вверх на Венере, то она будет долго принимать решение, проходя атмосферу как толщу нашей обычной воды.



45. Ветры Венеры для человека и техники небезопасны. Даже легкий ветерок может оказаться бурей на Венере. Ветерок может унести человека, словно легкое перышко.