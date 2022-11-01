17 финалистов конкурса комедийной фотографии дикой природы

В конце октября жюри представили финалистов 2022 года, которых было действительно сложно выбрать из огромного числа претендентов. Победителей же объявят только 4 декабря. А пока мы можем посмотреть на тех, кто будет бороться за звание самого смешного. Наслаждайтесь!

Счастье материнства