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17 финалистов конкурса комедийной фотографии дикой природы

17 финалистов конкурса комедийной фотографии дикой природы

Автор:
01 ноября 2022 09:41
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   животные   забавно   конкурс   природа   умора   
296
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Конкурс комедийной фотографии дикой природы «Comedy Wildlife Photography Awards» вот уже который год радует зрителей милыми и забавными снимками представителей животного мира.

В конце октября жюри представили финалистов 2022 года, которых было действительно сложно выбрать из огромного числа претендентов. Победителей же объявят только 4 декабря. А пока мы можем посмотреть на тех, кто будет бороться за звание самого смешного. Наслаждайтесь!


Счастье материнства

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Девушка, часы, сумочки надо? Оригинал!

Раскрути, как будто каруселька

Напушение носопырки

Славные. Сушёные. Мухоморчики.

Привет, красавица! Маме зять не нужен?

Пегас, который болел в детстве

Змей Медведыч

Ухи, ухи, ухи, ухиии!

Поди прочь, охальник!

Кусь за жопку

Жена, 37,1! Зови священника!

Когда ждал маршрутку 40 минут, а она ушла, как только отошёл выкинуть фантик

Ах, Сарочка, держите меня!

Естественная красота

Этому городу нужен новый герой!

Буп!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   животные   забавно   конкурс   природа   умора   
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1  комментарий
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Corvus Corax 17 минут назад
Комментарий к фото
Косплеят известный клип.. )))

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