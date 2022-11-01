17 финалистов конкурса комедийной фотографии дикой природы

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Конкурс комедийной фотографии дикой природы «Comedy Wildlife Photography Awards» вот уже который год радует зрителей милыми и забавными снимками представителей животного мира.
В конце октября жюри представили финалистов 2022 года, которых было действительно сложно выбрать из огромного числа претендентов. Победителей же объявят только 4 декабря. А пока мы можем посмотреть на тех, кто будет бороться за звание самого смешного. Наслаждайтесь!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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