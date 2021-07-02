Написание объявлений — отдельный вид искусства. Казалось бы, всё просто, но нет! Иногда случайные ошибки превращают обычную бумажку на стене в шедевр, а некоторые авторы специально подключают свой юмор и креатив, чтобы их творения не остались незамеченными. Мы собрали для вас смешные и забавные объявления, замеченные пользователями сети.

Не для чужих