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Такие яркие и креативные послания могли сочинить только наши люди!
Написание объявлений — отдельный вид искусства. Казалось бы, всё просто, но нет! Иногда случайные ошибки превращают обычную бумажку на стене в шедевр, а некоторые авторы специально подключают свой юмор и креатив, чтобы их творения не остались незамеченными. Мы собрали для вас смешные и забавные объявления, замеченные пользователями сети.
Не для чужих
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Чем дольше смотришь, тем больше странных ассоциаций
Всё по букве закона
Фитнес для бедных
Покупатели, извиняйтесь!
Внезапно.)))
Сразу видно, кем охраняется
Тайна пропавшей пчелы
Шёл сегодня (1 апреля 2021 года) по своему городу и вдруг увидел это… Ну что ж, надеюсь, они найдут эту пчелу.
Накипело
ГАВбезНО
На заборе тоже написано…
Помогал другу с переездом, у него очень миролюбивые соседи
Отличное предложение работы
Заботушка
Объявления в Египте как отдельный вид искусства
В одном из пунктов СДЭК
Время больше не продаётся
Одну из баз отдыха Краснодарского края охраняет
Закрыт, но не сломлен
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