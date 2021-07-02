FISHKINET
Сообщество Юмор 12509 постов • 2667 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Объявления, которые могли придумать только люди из&nbsp;России

Объявления, которые могли придумать только люди из России (20 фото)

Автор:
02 июля 2021 08:14
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вывесик   забавно   объявления   подборка   фото   
4008
20

Такие яркие и креативные послания могли сочинить только наши люди!

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   вывесик   забавно   объявления   подборка   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Corvus Corax Полчаса назад
По поводу пчелы. Два крыла, нет жала - это муха. Варианты на фото ниже. У пчелы 4 крыла и жало.

Фото мои. Кликабельны. Полный размер - 1024 по длинной стороне.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ivan 10 минут назад
У меня в офисе, сейчас не на месте, фотки не ждите, плакат на А3 на кухне: "Пожрал? Убери за собой, ублюдок!" от бывших арендаторов. Закрывает дырку в стене :) Сделали пару лет назад ремонт, но плакат вернули! Без него аппетит не тот. Привыкли к нему очень :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как мою бабулю на миллион по телефону развели Как мою бабулю на миллион по телефону развели Инструкции от которых можно впасть в гнев и истерику Инструкции от которых можно впасть в гнев и истерику 16 снимков, которые доказывают, что доктора — это люди с отменным чувством юмора! 16 снимков, которые доказывают, что доктора — это люди с отменным чувством юмора! 17 людей, которых сразил острый приступ лени 17 людей, которых сразил острый приступ лени 12 фото транспортных перевозок, которые противоречат законам физики и здравому смыслу 12 фото транспортных перевозок, которые противоречат законам физики и здравому смыслу Смешные и причудливые балконы Смешные и причудливые балконы
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

821312



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Чем ворон отличается от вороны
10
86
Чем ворон отличается от вороны
"Государству нужно начать с себя!": предприниматель предложил обязательную вакцинацию депутатов
1
275
"Государству нужно начать с себя!": предприниматель предложил обязательную вакцинацию...
﻿
Как мою бабулю на миллион по телефону развели
Как мою бабулю на миллион по телефону развели
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Снег по версии netflix
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#автомобили#в мире#прикол#соцсети#Разное#петербург#эстетика
#Юмор#Россия#СССР#люди#подборка#аварии#сша#комментарии#приколы#прикольные
#история#интересное#картинки#автомир#дтп#кино#фотографии#мемы#шоу бизнес#почемучка

На что жалуетесь?

Вернуться