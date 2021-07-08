Мастер фотошопа помещает героев известных мемов на балкон дома

«Я начал этот проект 2 года назад, мне просто захотелось создать страницу, имеющую другой вид. Когда я увидел сетку Instagram, у меня возникла идея квартиры. После этого я решил, что было бы неплохо в ней разместить самые известные мемы», — рассказал Беркель.



