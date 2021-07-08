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Мастер фотошопа помещает героев известных мемов на балкон дома

Мастер фотошопа помещает героев известных мемов на балкон дома (23 фото)

Автор:
08 июля 2021 08:54
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Юмор   балкон   забавно   мем   прикол   умора   фото   фотошоп   
448
23

Голландский художник Морис Ван Беркель, придумал проект, в котором он разместил мемы в одном многоквартирном доме, где они в некоторых случаях даже взаимодействуют друг с другом.

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Метки: Юмор   балкон   забавно   мем   прикол   умора   фото   фотошоп   
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5  комментариев
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5k
Robin Час назад
Без свидетеля из Фрязино (ну, или, на худой конец, Паттинсона) картина неполная.
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4k
Свирепый Бамбр 37 минут назад
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27k
Игорь 52 минуты назад
О! У меня тоже есть по поводу сего шедевра герой мема на балконе

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62k
Viktor Час назад
А чё Ын два раза?
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