Мастер фотошопа помещает героев известных мемов на балкон дома

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Голландский художник Морис Ван Беркель, придумал проект, в котором он разместил мемы в одном многоквартирном доме, где они в некоторых случаях даже взаимодействуют друг с другом.
«Я начал этот проект 2 года назад, мне просто захотелось создать страницу, имеющую другой вид. Когда я увидел сетку Instagram, у меня возникла идея квартиры. После этого я решил, что было бы неплохо в ней разместить самые известные мемы», — рассказал Беркель.
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