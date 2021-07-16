45 фото, запечатлевших мужскую моду 1930-х годов

1930-е годы были бурным десятилетием: на смену свободолюбивым и безрассудным юнцам из ревущих двадцатых пришли серьезные, мужественные представители рабочего класса с чувством долга перед домом и страной. В 1930-х годах атлетические тела боксеров, пловцов и Супермена стали идеалом мужской фигурой. Это отобразилось в новом модном силуэте: очень широкие плечи, тонкая талия и широкие штаны, зауженные книзу.