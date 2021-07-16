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45 фото, запечатлевших мужскую моду 1930-х годов

45 фото, запечатлевших мужскую моду 1930-х годов (46 фото)

Автор:
16 июля 2021 21:11
Сообщество : ФотоМир
Метки: 1930-е   исторические фото   мода   мужская мода   старые фото   стиль   
139
46

1930-е годы были бурным десятилетием: на смену свободолюбивым и безрассудным юнцам из ревущих двадцатых пришли серьезные, мужественные представители рабочего класса с чувством долга перед домом и страной. В 1930-х годах атлетические тела боксеров, пловцов и Супермена стали идеалом мужской фигурой. Это отобразилось в новом модном силуэте: очень широкие плечи, тонкая талия и широкие штаны, зауженные книзу.

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Метки: 1930-е   исторические фото   мода   мужская мода   старые фото   стиль   
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4  комментария
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145
allexx 2 часа назад
Ну если убрать из подборки галифе, бриджи и гамаши, то получается, что за последние почти сто лет, мало что у нас, мужиков, изменилось в одежде.
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Алекс Полчаса назад
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110
Сыроед 2 часа назад
Во все времена, следуя моде, можно выглядеть очень достойно, или как полное убоище. Все зависит от вкуса и немного от кошелька.
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