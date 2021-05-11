11 самых дорогих платьев знаменитостей

Знаменитости могут позволить себе выбирать лучшие в мире наряды от лучших дизайнеров, и ценник на такое удовольствие продолжает расти. Вот небольшая подборка самых дорогих платьев знаменитостей в истории: будь то обновки последних лет или культовые наряды, которые ушли с аукциона за бешеные деньги спустя много лет.
В этом платье от Valentino актриса выступила ведущей церемонии вручения премии Оскар в 2011 года. Красное платье без рукавов эффектно смотрелось на красной ковровой дорожке и, согласно Fame 10, если считать бриллиантовое ожерелье от Tiffany & Co, то целиком наряд Хэтэуэй стоит почти 10 миллионов долларов.
В 2015 году звезда «Черной пантеры» появилась на вручении «Оскара» в длинном белоснежном платье от Calvin Klein, украшенном 6 000 жемчужин. После церемонии прекрасный наряд украли из ее номера в отеле. Кельвин Кляйн предпочел не выдвигать обвинения, а платье нашли спрятанным под стойкой в отеле за мусорной корзиной.
Знаменитая актриса попадает в этот список дважды благодаря своему уникальному стилю и партнерству с Givenchy. На церемонии вручения «Оскара» 1954 года она появилась в платье мили от Givenchy, которое позже продали на аукционе за 131 300 долларов. Хепберн также навсегда изменила мир моды в 1960 году, когда снялась в «Завтраке у Тиффани» в знаменитом «маленьком черном платье» (тоже от Givenchy). Платье купили на аукционе в 2006 году почти за миллион долларов.
На Каннский кинофестиваль 1997 года принцесса пришла в нежно-голубом платье от Catherine Walker из шелкового шифона. Согласно Town and Country, ранее Диана надевала это платье дважды: один раз для портрета от фотографа Теренса Донована, и на премьере оперы в 1989 году.
Еще один культовый наряд принцессы, бархатное платье от Victor Edelstein, известен как «платье Траволты». В этом платье Диана танцевала с актером Джоном Траволтой на мероприятии в 1985 году, а в 2011 оно ушло с аукциона за 340 000 долларовю
Актриса славилась своим эксцентричным стилем и на церемонии вручения премии "Оскар" 1970 года появилась в лиловом платье из шифона, которое позже продали за 167 500 долларов. Платье создала знаменитый голливудский дизайнер Эдит Хэд.
Звезда «Загадочной истории Бенджамина Баттона» тоже достойна появиться в этом списке дважды. На церемонии вручения «Оскара» 2007 года Бланшетт была одета в серебряное одноплечное платье от Armani, покрытое кристаллами Сваровски, стоимостью примерно 200 000 долларов. А на «Оскаре» 2014 года, согласно Finances Online, Бланшетт появилась в платье телесного цвета от Armani Prive, тоже покрытое кристаллами Сваровски. Само платье стоило 100 000 долларов, но вместе с украшениями наряд оценивают в 18,1 миллиона долларов.
Светская львица, привыкшая к роскошным нарядам, однажды засветилась в платье от August Getty, украшенном более чем 500 000 кристаллов Сваровски.
Первое платье было создано специально для выступления самой известной в мире блондинки на праздновании 45-летия президента Джона Ф. Кеннеди в 1961 году. Покрытое розовыми пайетками платье, позданное Жаном-Луи Бертаулто, стало удачным дополнением к выступлению Монро «С днем рождения, господин президент».
И, конечно же, нельзя не упомянуть знаменитое белое платье, которое Монро носила во время съемок фильма «Зуд седьмого года» в 1955 году. Наряд от Уильяма Травиллы много лет принадлежал актрисе Дэбби Рейнольдс, но в 2011 году она продала его с аукциона за 5,6 миллиона долларов.
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Помните знаменитую сцену из начальной сцены мюзикла «Звуки музыки», в которой Джули Эндрюс в простом сарафане с длинными рукавами появляется на фоне Альпийских гор? И фильм, и сама актриса так полюбилось зрителям, что знаменитое платье позже продали на аукционе аж за 1,56 миллиона долларов.
2. Николь Кидман: 2 миллиона долларов
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На церемонии вручения «Оскара» 1997 года звезда появилось в потрясающем платье с вышивкой от Christian Dior Haute Couture. Уникальный зелено-золотой оттенок и украшения на шее выгодно подчеркнули безупречную кожу актрисы, и наряд сразил критиков наповал.
1. Дженнифер Лоуренс: 4 миллиона долларов
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В 2013 году актриса выиграла «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» за роль в фильме «Мой парень – псих» и драматично споткнулась на лестнице, когда поднималась на сцену — незабываемый момент, во многом благодаря светло-розовому платью с длинным шлейфом от Dior Couture. Лоуренс повезло заполучить роскошный наряд, поскольку тогда актриса была лицом бренда Dior.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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