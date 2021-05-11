11 самых дорогих платьев знаменитостей

На Каннский кинофестиваль 1997 года принцесса пришла в нежно-голубом платье от Catherine Walker из шелкового шифона. Согласно Town and Country, ранее Диана надевала это платье дважды: один раз для портрета от фотографа Теренса Донована, и на премьере оперы в 1989 году.

Еще один культовый наряд принцессы, бархатное платье от Victor Edelstein, известен как «платье Траволты». В этом платье Диана танцевала с актером Джоном Траволтой на мероприятии в 1985 году, а в 2011 оно ушло с аукциона за 340 000 долларовю