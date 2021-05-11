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11 самых дорогих платьев знаменитостей

11 самых дорогих платьев знаменитостей (10 фото + 3 видео)

Автор:
11 мая 2021 18:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   красная ковровая дорожка   мода   платья   стиль   
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Знаменитости могут позволить себе выбирать лучшие в мире наряды от лучших дизайнеров, и ценник на такое удовольствие продолжает расти. Вот небольшая подборка самых дорогих платьев знаменитостей в истории: будь то обновки последних лет или культовые наряды, которые ушли с аукциона за бешеные деньги спустя много лет.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: звезды   знаменитости   красная ковровая дорожка   мода   платья   стиль   
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