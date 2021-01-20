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Мода идиотов: подвороты и голые щиколотки зимой

Мода идиотов: подвороты и голые щиколотки зимой (15 фото)

Автор:
20 января 2021 14:06
Метки: голые лодыжки   идиоты   мода   одежда   подвороты   подвороты на штанах   прикол   стиль   
857
15
А вы замечали людей, которые идут зимой с подворотами на штанах? Да еще и в коротких носках. При этом на шее у большинства намотан огромный шарф, а вот лодыжки открыты. Что не так с этой модой и людьми, они хотят отморозить ноги?
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Метки: голые лодыжки   идиоты   мода   одежда   подвороты   подвороты на штанах   прикол   стиль   
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8  комментариев
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3k
Убийца Прохиндеев Полчаса назад
А обсуждать пид*ров с их модой - это разве интересно?
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9k
Антон Семёныч 9 минут назад
Девчонкам хорошо. Месячные не приходят, экономия прокладок. Ну и ничего страшного, что кисту яичника потом удалят....подумаешь шовчик 8 см. ниже пупка.
А петушкам и того лучше....у них когда простату прихватит, им еще и пальчик в попу уролог засунет!
Девчонкам хорошо. Месячные не приходят, экономия прокладок. Ну и ничего страшного, что кисту яичника потом удалят....подумаешь шовчик 8 см. ниже пупка. А петушкам и того лучше....у них когда простату прихватит, им еще и пальчик в попу уролог засунет!
Девчонкам хорошо. Месячные не приходят, экономия прокладок. Ну и ничего страшного, что кисту яичника потом удалят....подумаешь шовчик 8 см. ниже пупка. А петушкам и того лучше....у них когда простату прихватит, им еще и пальчик в попу уролог засунет!
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20k
Батончик с маком 15 минут назад
лет через 5 будут на костылях ходить.
причём это будет новая мода - кто попроще те с тросточкой, середняки на костылях, ну а мажоры в инвалидных креслах тюнингованных
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26k
Snork Snorkoff 18 минут назад
Даже в наших провинциях мода на подвороты померла уже.
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26k
Snork Snorkoff 17 минут назад
А, ну да.. "сегодня 26 февраля". Свежак-с
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4k
Enfant terrible gloria mundi 21 минуту назад
А потом удивляются,откуда куколды берутся!
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4k
RomaXz 21 минуту назад
Бабушки с лавочек освоили интернет? Или автор заранее к пенсии готовится ?
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34k
dima423 23 минуты назад
епанаты))
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