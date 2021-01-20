Мода идиотов: подвороты и голые щиколотки зимой

А вы замечали людей, которые идут зимой с подворотами на штанах? Да еще и в коротких носках. При этом на шее у большинства намотан огромный шарф, а вот лодыжки открыты. Что не так с этой модой и людьми, они хотят отморозить ноги?

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1. Это сразу диагноз? 0 Источник:

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2. Стиль - ничто, подвороты - все 0 Источник:

3. Последствия 0 Источник:

4. Мини-юбки уже не в моде, голые лодыжки - да 0 Источник:

5. Они не знают о существовании длинных носков? 0 Источник:

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7. Мороз? Не, не слышал! 0 Источник:

8. Морозить лодыжки - не самая лучшая идея. Это грозит не только обморожением, но и обострением хронических заболеваний на фоне переохлаждения, снижением иммунитета 0 Источник:

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10. На улице минус 15 0 Источник:

11. Даже обморожение не страшно, когда хочешь быть на стиле 0 Источник:

12. Над людьми, которые ходят с подворотами даже зимой, постоянно смеются. Вот даже шарфики для лодыжек придумали специально для них 0 Источник:

13. Подвороты головного мозга 0 Источник: