Мода идиотов: подвороты и голые щиколотки зимой

А вы замечали людей, которые идут зимой с подворотами на штанах? Да еще и в коротких носках. При этом на шее у большинства намотан огромный шарф, а вот лодыжки открыты. Что не так с этой модой и людьми, они хотят отморозить ноги?
×
8. Морозить лодыжки - не самая лучшая идея. Это грозит не только обморожением, но и обострением хронических заболеваний на фоне переохлаждения, снижением иммунитета
12. Над людьми, которые ходят с подворотами даже зимой, постоянно смеются. Вот даже шарфики для лодыжек придумали специально для них
Источник:
Ссылки по теме:
- Новая мода для бородачей: как вам обезьяний хвост?
- Тату как мультики
- Простые решения сложных повседневных проблем
- 56-летней женщине с татуировками сказали, что она «слишком стара, чтобы одеваться как подросток»
- Прикольные рекламные билборды, которые вы точно запомните!
23
Понравилось23
Новости партнёров
Загрузка...
А петушкам и того лучше....у них когда простату прихватит, им еще и пальчик в попу уролог засунет!
причём это будет новая мода - кто попроще те с тросточкой, середняки на костылях, ну а мажоры в инвалидных креслах тюнингованных