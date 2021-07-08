Парижане судятся с мэрией за Нотр-Дам

Площадь перед собором, где сейчас проводится реконструкция, была снова закрыта для посещения в мае 2021 года после того, как испытания показали высокую концентрацию токсичных частиц свинца в

ее окрестностях. Через несколько месяцев после пожара городские власти приказали провести тщательную дезинфекцию и уборку школ в районах, прилегающих к собору, а живущим поблизости детям и беременным женщинам было предложено сдать кровь на анализ.

В иске говорится, что город, которым управляет мэр-социалист Энн Идальго, утаивал информацию от директоров школ и действовал недостаточно быстро. Помимо мэрии, авторы иска презэявляют претензии к управлению полиции города, министерству культуры и региональным органам здравоохранения. Это второй судебный иск против властей, связанный с превышением уровня свинца в атмосфере против пожара в Соборе.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал полностью восстановить собор к 2024 году.