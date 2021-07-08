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Парижане судятся с мэрией за Нотр-Дам

Парижане судятся с мэрией за Нотр-Дам (4 фото)

Автор:
08 июля 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   новости   париж   пожар   собор парижской богоматери   суд   ущерб здоровью   франция   
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Две парижских семьи подали в суд на мэрию французской столицы в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери, который произошел в2019 году. По их мнению, мэрияничего не сделала, чтобы защитить горожан от токсичных веществ, выделявшихся во время горения, и даже не предупредила о такой опасности, в то время как их здоровью был нанесен вред.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   новости   париж   пожар   собор парижской богоматери   суд   ущерб здоровью   франция   
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☣️Месть печенегов☣️ 21 минуту назад
Ну а хули?!
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