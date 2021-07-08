Парижане судятся с мэрией за Нотр-Дам

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Две парижских семьи подали в суд на мэрию французской столицы в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери, который произошел в2019 году. По их мнению, мэрияничего не сделала, чтобы защитить горожан от токсичных веществ, выделявшихся во время горения, и даже не предупредила о такой опасности, в то время как их здоровью был нанесен вред.
Парижане подают в суд на мэрию Парижа, считая, что после пожара в соборе Нотр-Дам в 2019 году их здоровье было подвергнуто опасности. Виной тому токсичные частицы свинца, которые наполнили воздух во время пожара в соборе Парижской Богоматери. Сотни тонн свинца содержались в конструкции крыши и шпиля, и во время горения они выбрасывали в воздух токсичные частицы, которые оседали в окрестностях.
Иск обвиняет власти в «грубой халатности», поскольку они позволили людям, живущим в городе, подвергнуться воздействию вредного вещества. Адвокаты двух местных семей, чьи дети якобы подвергались воздействию свинцовой пыли в своих домах и школах, а также представители ассоциации здравоохранения и профсоюза, говорят, что власти подвергли опасности жизни людей, поскольку никак не отреагировали на риск отравления свинцом.
Иск обвиняет власти в «грубой халатности», поскольку они позволили людям, живущим в городе, подвергнуться воздействию вредного вещества. Адвокаты двух местных семей, чьи дети якобы подвергались воздействию свинцовой пыли в своих домах и школах, а также представители ассоциации здравоохранения и профсоюза, говорят, что власти подвергли опасности жизни людей, поскольку никак не отреагировали на риск отравления свинцом.
«Несмотря на масштаб пожара и осведомленность о риске загрязнения... соответствующие меры не принимались властями в течение более чем трех месяцев после пожара», - говорится в иске. Там же утверждается, что во время пожара 15 апреля 2019 года над французской столицей было рассеяно в общей сложности 400 тонн свинца. «Дети в яслях и школах, местные жители и рабочие подвергались риску воздействия свинца, - говорится в иске. - Эти факты свидетельствуют о преступлении - сознательном оставлении челвека в опасной для жизни и здоровья ситуации». Также сообщается, что в ходе моделирования, проведенного в 2019 году, частицы разлетались на расстояние до 50 километров от собора.
Площадь перед собором, где сейчас проводится реконструкция, была снова закрыта для посещения в мае 2021 года после того, как испытания показали высокую концентрацию токсичных частиц свинца в
ее окрестностях. Через несколько месяцев после пожара городские власти приказали провести тщательную дезинфекцию и уборку школ в районах, прилегающих к собору, а живущим поблизости детям и беременным женщинам было предложено сдать кровь на анализ.
В иске говорится, что город, которым управляет мэр-социалист Энн Идальго, утаивал информацию от директоров школ и действовал недостаточно быстро. Помимо мэрии, авторы иска презэявляют претензии к управлению полиции города, министерству культуры и региональным органам здравоохранения. Это второй судебный иск против властей, связанный с превышением уровня свинца в атмосфере против пожара в Соборе.
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал полностью восстановить собор к 2024 году.
ее окрестностях. Через несколько месяцев после пожара городские власти приказали провести тщательную дезинфекцию и уборку школ в районах, прилегающих к собору, а живущим поблизости детям и беременным женщинам было предложено сдать кровь на анализ.
В иске говорится, что город, которым управляет мэр-социалист Энн Идальго, утаивал информацию от директоров школ и действовал недостаточно быстро. Помимо мэрии, авторы иска презэявляют претензии к управлению полиции города, министерству культуры и региональным органам здравоохранения. Это второй судебный иск против властей, связанный с превышением уровня свинца в атмосфере против пожара в Соборе.
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал полностью восстановить собор к 2024 году.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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