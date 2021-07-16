Как бы на самом деле выглядели знаменитости, если бы старели по всем канонам

Сегодня есть множество приложений, в которых можно посмотреть, как мы будем выглядеть в старости, или как бы смотрелось наше лицо, будь мы снова молодыми. Мы решили выяснить, насколько качественно работают подобные редакторы: сейчас проверим работы состаривающих приложений на примере реальных людей. В ходе эксперимента мы взяли фото молодой звезды, состарили и сравнили с тем, как знаменитость выглядит в пожилом возрасте.

1. Алла Пугачева 0 Давайте выясним, насколько точны приложения в мастерстве состаривания. Надо учесть еще тот факт, что реальные фотографии могут отличаться от полученных после обработки потому, что звезды нередко прибегают к пластике, меняясь до неузнаваемости. Алгоритм же приложений соблюдает каноны естественного старения, делая волосы седыми, черты, потерявшими упругость, лицо в целом покрывает морщинами.

2. Григорий Лепс 0

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3. Николай Дроздов 0

4. Леонид Брежнев 0

5. Владимир Путин 0

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7. Владимир Познер 0

8. Елена Малышева 0

9. Лариса Гузеева 0

10. Александр Масляков 0

11. Александр Васильев 0

12. Валерий Леонтьев 0

13. Иосиф Сталин 0

14. Роза Сябитова 0

15. Марина Федункив 0