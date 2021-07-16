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Как бы на самом деле выглядели знаменитости, если бы старели по всем канонам

Как бы на самом деле выглядели знаменитости, если бы старели по всем канонам (15 фото)

Автор:
16 июля 2021 10:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Face App   звезды   политик   прикол   приложение   состарили   шоу бизнес   
1627
15
Сегодня есть множество приложений, в которых можно посмотреть, как мы будем выглядеть в старости, или как бы смотрелось наше лицо, будь мы снова молодыми. Мы решили выяснить, насколько качественно работают подобные редакторы: сейчас проверим работы состаривающих приложений на примере реальных людей. В ходе эксперимента мы взяли фото молодой звезды, состарили и сравнили с тем, как знаменитость выглядит в пожилом возрасте.
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Метки: Face App   звезды   политик   прикол   приложение   состарили   шоу бизнес   
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8  комментариев
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1k
sedoisever Час назад
"По всем канонам", это взять фото в молодости и прогнать через приложение? Вон оно как...
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9k
Antique computer 24 минуты назад
Все эти алгоритмы берут лицо молодого человека и делают из него урода, не учитывая, что с возврастом может поменяться многое.
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8k
Lev Asriev Полчаса назад
Меня удивляет популярность, которой пользуются вот такие "предсказывающие" посты. Невозможно учесть все факторы, чтобы более-менее точно предсказать подобное. А пипл хавает.
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5k
Ruk Час назад
херь полная
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47k
parallax Час назад
Бред какой-то.
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2k
Spanki Час назад
По мнению автора, если бы эти люди старели "по всем канонам" то Лепс выглядел сегодня значительно моложе, а Леонтьев стал бы усатой женщиной
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9k
MakDag 2 часа назад
По-моему старый Сталин выглядит моложе молодого.
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