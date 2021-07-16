Как бы на самом деле выглядели знаменитости, если бы старели по всем канонам

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Сегодня есть множество приложений, в которых можно посмотреть, как мы будем выглядеть в старости, или как бы смотрелось наше лицо, будь мы снова молодыми. Мы решили выяснить, насколько качественно работают подобные редакторы: сейчас проверим работы состаривающих приложений на примере реальных людей. В ходе эксперимента мы взяли фото молодой звезды, состарили и сравнили с тем, как знаменитость выглядит в пожилом возрасте.
1. Алла Пугачева
Давайте выясним, насколько точны приложения в мастерстве состаривания. Надо учесть еще тот факт, что реальные фотографии могут отличаться от полученных после обработки потому, что звезды нередко прибегают к пластике, меняясь до неузнаваемости. Алгоритм же приложений соблюдает каноны естественного старения, делая волосы седыми, черты, потерявшими упругость, лицо в целом покрывает морщинами.
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Какой вариант из приложения максимально близок к реальности? Надо учесть, что звезды часто меняют свое лицо, прибегая к помощи специалистов!
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