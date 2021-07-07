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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5027 постов • 678 подписчиков подписаться
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19 фактов о знаменитостях, которые заставят взглянуть на них иначе

19 фактов о знаменитостях, которые заставят взглянуть на них иначе (18 фото + 2 гиф)

Автор:
07 июля 2021 23:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голливуд   звезды   знаментости   интересное   факты   шоу бизнес   
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Неожиданные семейные связи, тайные братья-близнецы, богатое прошлое в фильмах для взрослых и бродячих цирках — эти и другие необычные факты и секреты из жизни любимых знаменитостей в сегодняшней подборке.

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Метки: голливуд   звезды   знаментости   интересное   факты   шоу бизнес   
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9k
Александр 2 часа назад
Кристофер Уокен смотрит с недоумением на "львицу"
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1k
vagon1 Час назад
Рассказал сейчас жене про Сталлоне и его первый порно-фильм.
Она "на автомате" кивнула и сказала, что в курсе. Потом глянула на меня, подумала и сказала, что она его не смотрела.
А ведь чуть не спалилась!;)
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10k
Nikita Час назад
Джереми Реннер раньше был гримером...
А ещё он поёт.
Ссылка m.youtube.com
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10
сергей 2 часа назад
Настоящее имя Вин Дизеля-Иван Соляра.
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4k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
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14k
Corvus Corax 2 часа назад
И чо тут нового? Все это известно ХЗ скока лет... И никому нах не интересно...
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