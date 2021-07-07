19 фактов о знаменитостях, которые заставят взглянуть на них иначе

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Неожиданные семейные связи, тайные братья-близнецы, богатое прошлое в фильмах для взрослых и бродячих цирках — эти и другие необычные факты и секреты из жизни любимых знаменитостей в сегодняшней подборке.
1. Джейсон Стейтем был профессиональным атлетом и выступал за национальную сборную по прыжкам в воду
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2. Натали Портман получила степень бакалавра в Гарварде и публиковалась в двух научных журналах
4. Во время съемок "Путешествия на край Земли" в Южной Африке, Бенедикта Камбербэтча похитили вооруженные грабители.
Они в итоге отпустили его, но Камбербэтч сказал, что этот опыт изменил его и вдохновил на то, чтобы "проживать жизнь чуть более необычно".
5. Джоанн Роулинг уволили с должности секретаря, поскольку она постоянно витала в облаках и писала рассказы
7. Райана Гослинга позвали в "Дневник памяти" только потому, что не показался режиссеру красивым или крутым
17. Элвис Пресли был натуральным блондином. Он начал красить их в черный еще подростком.
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Она "на автомате" кивнула и сказала, что в курсе. Потом глянула на меня, подумала и сказала, что она его не смотрела.
А ведь чуть не спалилась!;)
А ещё он поёт.