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"И навеки провожают всем двором": факты о передаче "Городок"

"И навеки провожают всем двором": факты о передаче "Городок" (7 фото + 1 видео)

Автор:
10 июля 2021 13:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   городок   звезды   знаменитости   телевидение   телепередача   шоу бизнес   
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Эта передача была по-настоящему уникальной. Она вышла на экраны 10 мая 1993 года и шла на протяжении 19 лет, до смерти Ильи Олейникова. Нельзя не отметить, что магия Стоянова и Олейникова была, наверное, предопределена: они оба родились 10 июля, с разницей ровно в 10 лет.

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Метки: актеры   городок   звезды   знаменитости   телевидение   телепередача   шоу бизнес   
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6  комментариев
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27k
Антон 2 часа назад
Юрий Стоянов недавно был на шоу "Я себя знаю" с Азаматом Мусагалиевым. Посмотрите, в интернете есть. Очень весёлая получилась программа. Там, кстати, и про "Городок" вспоминали.
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8k
Uron Полчаса назад
В 70х года прошлого века мой отец служил военврачом в одном из гарнизонов за Полярным кругом. Из развлечений только газеты и редкие выступления концертных бригад. В одной из них был Олейников. После выступления он попросил отца проконсультировать его по какой-то своей болячьке и в благодарность написал отцу в блокноте свой номер телефона (я так понимаю ленинградский) чтобы обращался если что и тп. А подписался своей настоящей фамилией, что было необычно. Тот блокнот отец хранит до сих пор.
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0
Анна Михельская Полчаса назад
Отличная была передача! Отражение времени
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3k
Запускайте Берлагу! 37 минут назад
Ссылка m.youtube.com
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3k
Запускайте Берлагу! 42 минуты назад
Таких программ теперь не делают.
Сплошь камедиклабщина, стендапёрщина, тотальные пошлятина и мат, да бесталанное передирание американского контента.
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