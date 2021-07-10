"И навеки провожают всем двором": факты о передаче "Городок"

Актеры никогда не страдали звездной болезнью, в дуэте никогда не возникало вопроса первенства. Однажды только Олейников шутя возмутился, что в передаче, которую отсняли в Израиле, первой шла фамилия Стоянова. Олейников аргументировал, что карьера его на 10 лет дольше, чем у Юрия Николаевича, вот и в заставке она должна быть первой. Больше этот вопрос никогда не поднимался - команда была согласна.

В одном из интервью незадолго до смерти Илья Львович сказал, что каждый из актеров дуэта стоит дорого, но не так, когда они вместе.