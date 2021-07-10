"И навеки провожают всем двором": факты о передаче "Городок"

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Эта передача была по-настоящему уникальной. Она вышла на экраны 10 мая 1993 года и шла на протяжении 19 лет, до смерти Ильи Олейникова. Нельзя не отметить, что магия Стоянова и Олейникова была, наверное, предопределена: они оба родились 10 июля, с разницей ровно в 10 лет.
В ноябре 2012 года, после смерти Олейникова, коллектив прекратил работу над "Городком", так и не отпраздновав 20-летний юбилей.
Это был некоммерческий дуэт
Стоянов всегда говорил, что Олейников ему больше чем друг. У них было все идеально: Юрий Николаевич главный на съемочной площадке, а Илья Львович - в жизни. Все решения они принимали сообща, не без рабочих конфликтов, конечно же, которые ограничивались съемочной площадкой.
Идея
Изначально, выпуски передачи "Городок" были запланированы как экранизация анекдотов. Потом стали создаваться тематические выпуски. Бюджет у передачи был маленьким, актеры гримировались и переодевались самостоятельно, что было визитной карточкой программы.
"Городок" стал первой телепередачей, где использовался формат скрытой камеры. Эмоции прохожих были настолько искренними и непосредственными, что добавляло проекту "народной" любви.
"Городок" стал первой телепередачей, где использовался формат скрытой камеры. Эмоции прохожих были настолько искренними и непосредственными, что добавляло проекту "народной" любви.
С чего все началось
Ходили слухи, что идею проекта подкинул Юлий Гусман, вдохновившись шоу "Немного Фрая и Лори". Но как вспоминал Илья Олейников, все началось, когда отмечался Новый год в актерской компании, где как раз был и Юрий Стоянов. Гости стали валять дурака и импровизировать на камеру. А оттуда и пошла идея о создании собственного проекта.
Сюжеты
Не все было идиллично. Взгляды актеров нередко расходились, они признавались, что во время создания и ругались, и матерились друг на друга. И первое время Стоянов отдавал первенство более опытному Олейникову, но для того было принципиально, чтобы дуэт был равноценным, чтобы всем было комфортно.
Они работали в "Городке" вместе, а отдыхали друг от друга в других проектах.
Они работали в "Городке" вместе, а отдыхали друг от друга в других проектах.
Помощь зрителей
Как-то раз в передаче настал момент, когда локации начали бы повторяться. И создатели обратились к зрителям на форуме, где просили помочь с местами для съемок. Жители Санкт-Петербурга отозвались и стали предлагать офисы, рестораны, квартиры и магазины. Все были довольны.
Главенство
Актеры никогда не страдали звездной болезнью, в дуэте никогда не возникало вопроса первенства. Однажды только Олейников шутя возмутился, что в передаче, которую отсняли в Израиле, первой шла фамилия Стоянова. Олейников аргументировал, что карьера его на 10 лет дольше, чем у Юрия Николаевича, вот и в заставке она должна быть первой. Больше этот вопрос никогда не поднимался - команда была согласна.
В одном из интервью незадолго до смерти Илья Львович сказал, что каждый из актеров дуэта стоит дорого, но не так, когда они вместе.
В одном из интервью незадолго до смерти Илья Львович сказал, что каждый из актеров дуэта стоит дорого, но не так, когда они вместе.
Без "Городка"
Илья Львович снимался в передаче будучи уже тяжело больным. Актер не срывал ни одного дня съемок. С 275 по 284 выпуски его озвучивал Геннадий Богачев, потому что у Олейникова из-за болезни пропал голос.
О закрытии передачи объявил Юрий Стоянов, который подчеркнул, что без Ильи Олейникова "Городка" быть не может.
Смело можно говорить, что после ухода Ильи Олейникова Юрий Стоянов в каком-то смысле осиротел. Он говорит о нем всегда только с огромным уважением и любовью: "Ну как пережить? Невыносимо тяжело! Боль притупляется, но масштаб потери, наоборот, только увеличивается."
О закрытии передачи объявил Юрий Стоянов, который подчеркнул, что без Ильи Олейникова "Городка" быть не может.
Смело можно говорить, что после ухода Ильи Олейникова Юрий Стоянов в каком-то смысле осиротел. Он говорит о нем всегда только с огромным уважением и любовью: "Ну как пережить? Невыносимо тяжело! Боль притупляется, но масштаб потери, наоборот, только увеличивается."
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