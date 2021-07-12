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Как бы выглядели отечественные звезды-мужчины, если бы родились женщинами

Как бы выглядели отечественные звезды-мужчины, если бы родились женщинами (15 фото)

Автор:
12 июля 2021 09:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Face App   звезды   знаменитости   мужчины и женщины   обмен телами   приложение   редактор   шоу бизнес   
1257
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А вы когда-нибудь задумывались, как бы вы выглядели, если бы родились человеком другого пола? Представлялись свои черты? Благодаря различным приложениям сегодня даже воображать не нужно, а можно воочию убедиться, добавив свое фото и применив парочку фильтров. Мы решили посмотреть на примерах отечественных звезд-мужчин, идет ли им женский образ. Некоторые - словно должны были родиться женщинами!
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Метки: Face App   звезды   знаменитости   мужчины и женщины   обмен телами   приложение   редактор   шоу бизнес   
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15k
Теуш Алексей 56 минут назад
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Перст Указующий Полчаса назад
элджей натурально получился. я думаю, это его истинная натура.
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6k
Кружок Полчаса назад
Что писал бы автор, если бы у него были мозги?
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8k
Павел 41 минуту назад
Короче, Басков бы только побрился, а Воля растрепал прическу.
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34k
Лесли 🥰 44 минуты назад
Из Воли получилась Мордвинова)))
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11k
Михалыч 50 минут назад
Хорош гомосятину пропагандировать!
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