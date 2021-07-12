Как бы выглядели отечественные звезды-мужчины, если бы родились женщинами

1257
15
А вы когда-нибудь задумывались, как бы вы выглядели, если бы родились человеком другого пола? Представлялись свои черты? Благодаря различным приложениям сегодня даже воображать не нужно, а можно воочию убедиться, добавив свое фото и применив парочку фильтров. Мы решили посмотреть на примерах отечественных звезд-мужчин, идет ли им женский образ. Некоторые - словно должны были родиться женщинами!
×
Кому идет больше?
Источник:
Ссылки по теме:
- "Дождались третьей волны, идиоты?": что российские звезды и антипрививочники говорят о вакцине
- Крутой парень: любопытные факты о жизни Дольфа Лундгрена
- Понеслась: Максим Галкин сыграет в спектакле МХАТа
- Модельный дебют Джонни Деппа: просто красавчик!
- 30 людей, которые случайно встретили знаменитостей
20
Понравилось20
Новости партнёров