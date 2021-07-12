Как бы выглядели отечественные звезды-мужчины, если бы родились женщинами

А вы когда-нибудь задумывались, как бы вы выглядели, если бы родились человеком другого пола? Представлялись свои черты? Благодаря различным приложениям сегодня даже воображать не нужно, а можно воочию убедиться, добавив свое фото и применив парочку фильтров. Мы решили посмотреть на примерах отечественных звезд-мужчин, идет ли им женский образ. Некоторые - словно должны были родиться женщинами!

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