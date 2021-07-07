От тюрьмы до кино: любопытные факты из жизни Дэнни Трехо

В 1968 году, отбывая очередной срок, Трехо прошёл реабилитацию по программе "12 шагов Анонимных наркоманов". Это помогло ему самому избавиться от зависимости, и начать помогать другим. Выйдя из тюрьмы в 1969 году, Трехо стал консультантом по избавлению от наркотической зависимости. По иронии судьбы, благодаря этому он оказался на съемочной площадке. В середине 1980-х годов один парень обратился к нему за помощью, и он приехал к нему на место съемок фильма "Поезд-беглец". В итоге его пригласили в команду в качестве тренера по боксу, а затем предложили сыграть заключенного. Так и началась карьера Трехо в кино.