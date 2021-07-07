FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5026 постов • 678 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
От тюрьмы до кино: любопытные факты из жизни Дэнни Трехо

От тюрьмы до кино: любопытные факты из жизни Дэнни Трехо (7 фото)

Автор:
07 июля 2021 12:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Трехо   дэнни трехо   звезды   знаменитости   знаменитые актеры   факты   фото   шоу бизнес   
505
7
Сейчас всем известному "Мачете", или актеру Дэнни Трехо, уже 77 лет, но его фильмы любят и с удовольствием пересматривают до сих пор. Многие не знают, что в свое время он прошел путь от тюремных камер до крупных киностудий. Узнаем несколько любопытных фактов из жизни актера!
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Трехо   дэнни трехо   звезды   знаменитости   знаменитые актеры   факты   фото   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
Vazari 47 минут назад
Чуваку 77лет, 300 фильмов в послужном списке и даже участие в "вечернем Урганте")). Куча браков, 5 детей, сеть ресторанов-такерий "Трехо Такос", в которых он кормит в пандемию врачей бесплатно. Автор кулинарной книги и документального фильма о себе....А ты фактов на пост накопал-как с.п.и.з.д.и.л
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Кархародон 14 минут назад
А как же фильм «Воздушная тюрьма»? Какие там актёры! Две номинации на Оскар.
На съемочной площадке Трехо двал советы Николасу Кейджу как себя вести среди настоящих зеков и остальным актерам по всяким зековским фишкам, чтобы они органичнее смотрелись в роли заключённых.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) 19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) Как выглядела Мелания до того, как стать миссис Трамп Как выглядела Мелания до того, как стать миссис Трамп Чем занимались знаменитости до того, как их имена стали известны Чем занимались знаменитости до того, как их имена стали известны Крутой парень: любопытные факты о жизни Дольфа Лундгрена Крутой парень: любопытные факты о жизни Дольфа Лундгрена "Маленький воробушек": 30 фактов из биографии Эдит Пиаф "Маленький воробушек": 30 фактов из биографии Эдит Пиаф Как отечественные звезды выглядели в лихие 90-е Как отечественные звезды выглядели в лихие 90-е
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

368692



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Юрий Никулин: прошёл две войны, любил только одну женщину, а в кино дебютировал в 37 лет
2
25
Юрий Никулин: прошёл две войны, любил только одну женщину, а в кино дебютировал в 37 лет
Чем сейчас заняты звезды боевиков 1980-х?
4
106
Чем сейчас заняты звезды боевиков 1980-х?
﻿
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Дружба народов длится, пока есть общий ресурс
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#ynews#подборка#дтп#СССР#картинки#авто аварии#природа#приколы
#Юмор#история#автомобили#Россия#аварии#фотографии#истории#познавательно#в мире#звезды
#интересно#люди#автомир#интересное#животные#прикол#позитив#спорт#кино#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться