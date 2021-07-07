От тюрьмы до кино: любопытные факты из жизни Дэнни Трехо

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Сейчас всем известному "Мачете", или актеру Дэнни Трехо, уже 77 лет, но его фильмы любят и с удовольствием пересматривают до сих пор. Многие не знают, что в свое время он прошел путь от тюремных камер до крупных киностудий. Узнаем несколько любопытных фактов из жизни актера!
У Трехо криминальное прошлое
Трехо родился в Лос-Анджелесе в семье американцев мексиканского происхождения, его отец был строителем. Семья пыталась направить сына на правильный путь, следуя канонам католического воспитания, но Дэнни пошел по другому пути. С подросткового возраста он вместе с приятелями совершил серию угонов автомобилей, вооруженных ограблений и преступлений, связанных с торговлей наркотиками. Он в общей сложности провел 11 лет в местах лишения свободы.
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В тюрьме он был узнаваемым парнем
Молодой Трехо впервые оказался за решеткой в 1962 году. В тюрьмах он стал своего рода знаменитостью благодаря своим впечатляющим боксерским навыкам. Будучи в тюрьме Трехо стал чемпионом по боксу штата Пенсильвания в лёгком и среднем весе. Он также был заключенным известной калифорнийской тюрьмы Сан-Квентин, где после одного бунта он ранил охранника камнем. После этого Трехо поместили в одиночную камеру, где он многое переосмыслил.
После тюрьмы он помогал людям избавиться от наркотической зависимости
В 1968 году, отбывая очередной срок, Трехо прошёл реабилитацию по программе "12 шагов Анонимных наркоманов". Это помогло ему самому избавиться от зависимости, и начать помогать другим. Выйдя из тюрьмы в 1969 году, Трехо стал консультантом по избавлению от наркотической зависимости. По иронии судьбы, благодаря этому он оказался на съемочной площадке. В середине 1980-х годов один парень обратился к нему за помощью, и он приехал к нему на место съемок фильма "Поезд-беглец". В итоге его пригласили в команду в качестве тренера по боксу, а затем предложили сыграть заключенного. Так и началась карьера Трехо в кино.
Трехо играл в основном плохих парней
Сначала он играл мелкие, а затем и полноценные роли - преимущественно это были разные злодеи и гангстеры. Он даже стал рекордсменом по количеству смертей на экране (65). Фильм "За кровь платят кровью" (1993) стал ключевым для Трехо - к тому же, его съемки проходили в знакомой ему тюрьме Сан-Квентин.
Трехо оказался родственником Роберта Родригеса
В середине 1990-х Трехо начал работать с режиссером Робертом Родригесом. Их первой совместной работой стал боевик "Отчаянный" 1995 года. Тогда Трехо и Родригес обнаружили, что оказывается, они двоюродные братья. Далее режиссер снял своего родственника в нескольких своих фильмах. Известными работами стали его роли Мачете, и неожиданная положительная роль в серии фильмов "Дети шпионов".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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