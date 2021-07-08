Путешествие Дэвида Боуи по стране Советов

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В 1973 году, после окончания своего "Тура Зигги Стардаста" по Японии, Дэвид Боуи вместе с другом детства, барабанщикм Джеффом МакКормаком, решил совершить ещеболее экзотическое путешествие - по Советскому Союзу на поезде. Рокеры проехали от Владивостока до Москвы, удивляясь советской экзотике почти так же, как все вокруг удивлялись им - пришельцам из другого мира. Зрелище было еще то!
Музыканты отправились в путь на корабле. По пути из Иокогамы в Находку на борту теплохода «Феликс Дзержинский» Боуи дал импровизированный концерт. МакКормак подыгрывал ему на кубинских барабанах - конгах.
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О недельном путешествии по советской железной дороге Боуи позже писал в молодежном журнале "Мирабель": «Я никогда не мог представить себе такие просторы нетронутой природы, пока не увидел их своими глазами. Этобыло похоже на окно в другую эпоху, другой мир, и это произвело на меня очень сильное впечатление. Было странно сидеть в поезде, который является продуктом технологии, изобретением человечества, и путешествовать по земле, столь нетронутой и неиспорченной человеком и его изобретениями... Я пел всем в поезде песни, часто поздно вечером, после окончания рабочего дня. Они не понимали ни слова по-английски, а это означало, что они не понимали ни слова из моих песен! Но, похоже, это их совсем не беспокоило. Они сидели с улыбками на лицах, иногда часами напролет, слушая мою музыку, и в конце каждой песни они аплодировали и подбадривали».
В Хабаровске к музыкантам присоединились репортер Роберт Мюзель и фотограф Ли Чайлдерс. Мюзель так описал выход Боуи на одной из станций:"Как только он появился, все вокруг замерли. Впрочем, так случалось почти на каждой из 91 станции, которые нам предстояло преодолеть до Москвы. Он был высоким, стройным, молодым, красивым какой-то хищной красотой, с ярко-красными окрашенными волосами и мертвенно-белой кожей. На нем были сапоги на платформе и блестящая металлической нитью рубашка под синим плащом. У него была гитара, но двум канадским девушкам этот опознавательный символ артиста не понадобился. «Дэвид Боуи!!!! - восторженно визжали они. - В нашем поезде!!!». От одной его улыбки они были в полуобмороке".
Боуи и МакКормак пробыли в Москве три дня. Они посмотрели на первомайскую демонстрацию, осмотрели ГУМ и посетили Кремль. МакКормак в своей книге «От станции к станции: Путешествие с Боуи 1973–1976» писал, что Боуи был «самым диким зрелищем в городе». Якобы для того, чтобы немного отвлечь внимание от своих огненных волос, он надел ослепительно-желтый жакет на молнии, ярко-желтый шарф, оранжевые брюки и туфли на трехдюймовом каблуке. А для визита в ГУМ он нарядился в Боуи «женскую большую мягкую шляпу». Неудивительно, что первый визит музыканта в СССР стал и последним. В советскую эстетику Боуи явно не вписывался.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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1976г Поездка из Цюриха в Хельсинки через Москву.
А тем временем Девид Боуи тоже не был натуралом
Это правда я бисексуален цитата дословная из википедии.