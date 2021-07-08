Путешествие Дэвида Боуи по стране Советов

О недельном путешествии по советской железной дороге Боуи позже писал в молодежном журнале "Мирабель": «Я никогда не мог представить себе такие просторы нетронутой природы, пока не увидел их своими глазами. Этобыло похоже на окно в другую эпоху, другой мир, и это произвело на меня очень сильное впечатление. Было странно сидеть в поезде, который является продуктом технологии, изобретением человечества, и путешествовать по земле, столь нетронутой и неиспорченной человеком и его изобретениями... Я пел всем в поезде песни, часто поздно вечером, после окончания рабочего дня. Они не понимали ни слова по-английски, а это означало, что они не понимали ни слова из моих песен! Но, похоже, это их совсем не беспокоило. Они сидели с улыбками на лицах, иногда часами напролет, слушая мою музыку, и в конце каждой песни они аплодировали и подбадривали».