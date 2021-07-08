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Путешествие Дэвида Боуи по стране Советов

Путешествие Дэвида Боуи по стране Советов (15 фото)

Автор:
08 июля 2021 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: дэвид боуи   звезды   знаменитости   музыканты   поезда   путешествие   шоу бизнес   
1678
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В 1973 году, после окончания своего "Тура Зигги Стардаста" по Японии, Дэвид Боуи вместе с другом детства, барабанщикм Джеффом МакКормаком, решил совершить ещеболее экзотическое путешествие - по Советскому Союзу на поезде. Рокеры проехали от Владивостока до Москвы, удивляясь советской экзотике почти так же, как все вокруг удивлялись им - пришельцам из другого мира. Зрелище было еще то!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дэвид боуи   звезды   знаменитости   музыканты   поезда   путешествие   шоу бизнес   
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13k
seller-k Полчаса назад
"...что первый визит музыканта в СССР стал и последним."

1976г Поездка из Цюриха в Хельсинки через Москву.

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−107
Dmitry Dmitry 11 минут назад
в соседней теме один мудвин необразованный орал что все геи это мусор который ничего хорошего миру не принес, я говорит не вижу геев кто бы принес пользу обществу, собрал более 20 лайков таких же дегенератов.
А тем временем Девид Боуи тоже не был натуралом
Это правда я бисексуален цитата дословная из википедии.
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633
ezh28 Полчаса назад
Офигенный был чувак!
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