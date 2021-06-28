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9 игрушек, о которых мечтали дети 1990-х во всем мире

9 игрушек, о которых мечтали дети 1990-х во всем мире (11 фото)

Автор:
28 июня 2021 09:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   дети   детство   забавно   игрушки   поколение   фото   
378
11
У каждого поколения детей есть свои игрушки, которые были актуальны в их время, а сейчас вызывают чувство приятной ностальгии.

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Метки: в мире   дети   детство   забавно   игрушки   поколение   фото   
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4  комментария
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46k
noName 2 часа назад
Ну хз,я лично о мопеде мечтал...
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426
liveevil Минуту назад
Ну не знаю. Лично у меня из этого было всё, кроме Фёрби и пони, о которых я и не мечтал.
И не было никаких проблем с их поиском или покупкой.
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504
Сергей Ковалев 2 часа назад
Нынешнее время запомнится спиннером
и Pop it
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771
Kruma 2 часа назад
это были абсолютно доступные игрушки, кто о них мечтал то ?
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