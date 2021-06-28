9 игрушек, о которых мечтали дети 1990-х во всем мире

К примеру, в 1990-х на русский рынок стали поступать различные иностранные товары, и игрушки не исключение. Некоторые завоевали популярность у детей всей страны. А были ли такие игрушки в 90-х, которые покорили не только Россию, но и весь мир? Конечно да, и мы расскажем о 10 из них!





Йо-йо

Это игрушка просто олицетворение физики в чистом виде. Простая конструкция из двух дисков и длинной привязанной веревки позволяет понять, как работают такие физические понятия, как механическая инерционность, вращение катушек и их взаимодействие. Первые йо-йо возникли еще в Древней Греции, а филиппинские воины использовали их как оружие. Тогда игрушку делали из глины или дерева. Сейчас же можно найти металлические, пластиковые и даже хрустальные йо-йо для заядлых игроков, ведь вещь популярна до сих пор, и даже проводятся соревнования между игроками, которые осваивают различные трюки.





Тамагочи

Эта игрушка была создана в Японии и представляет собой гаджет с виртуальным питомцем. Маленькое создание вылупляется из яйца, и о нем надо заботится: кормить, поить, мыть, убирать, укладывать спать. Так дети должны были учиться заботится о ком-то. Но все пошло не по плану: программа была такова, что виртуальный зверек погибал без должного и своевременного ухода. Это было психологической травмой для восприимчивых детей, поэтому тамагочи стали запрещать. Однако и сейчас можно купить этот гаджет, хотя он давно отошел на задний план, уступив место более продвинутым девайсам.





Фёрби

Сейчас этот малыш с огромными ушами и глазами навыкате кажется комичным и бесполезным, но в 90-х фёрби просто взорвал игрушечный рынок. Это была первая игрушка, которая могла отвечать ребенку. Первые фёрби обладали маленьким набором фраз, но и это детям было в диковинку. Сейчас этих говорунов тоже можно найти в магазинах, и они отличаются большим набором текстов, а также умением общаться друг с другом.





Тролль

Эти забавные куклы появились еще в 1960-х годах в Америке, но по всему миру они стали набирать популярность лишь в 90-х. Тогда выпускалось огромное количество троллей, которые различались по размеру, цвету волос, тематике. Легенда, которая гласит, что тролли — это существа, живущие в пнях, под мостами и в лесах, так понравилась детям, что кукол скупали как горячие пирожки. Сейчас найти такую игрушку проблематично, но все еще есть коллекционеры, которые обладают сотнями кукол.





Попрыгунчик

Американский химик работал с разными видами резины и проводил небольшие эксперименты. Одним из его внезапных творений стал каучуковый материал, который был очень плотным и прекрасно отскакивал от пола. Кто бы мог подумать, что этим материалом заинтересуется игрушечная компания, которая стала лишь верхушкой айсберга по изготовлению попрыгунчиков. В 90-х они были настолько доступны, что продавались в каждом магазине, на рынке и даже в школьных киосках по низким ценам. Почти у каждого ребенка был хотя бы один попрыгунчик.





Лизун

Сейчас слаймы переживают второе рождение, и родители тоннами скупают тянущиеся и трясущиеся субстанции для своих чад. Но в 90-х лизуны были не менее популярны, хоть и не было огромного выбора размеров и цветов игрушки. Почти все они были зеленые в честь киношного полтергейста Лизуна из культового фильма «Охотники за приведениями». Кстати, взрослым эта игрушка нравится не меньше, ведь это прекрасный антистресс, столь необходимый при современном темпе жизни.





Пружинка

Ее создали в США в 1943 году. Это была прочная стальная пружина, которая занимала всех людей тем, что самостоятельно «спускалась» по лестнице. Но это был лишь один трюк пружинки из многих. В Россию же она пришла в виде пластиковой игрушки с радужным окрасом, который надолго сохранился в памяти.





Твистер

Интересно, что эта игра называется настольной, хотя она скорее напольная. На большом полотне нарисованы круги разных цветов. Люди вращают стрелки на цветном диске, которые указывают, на какой круг надо поставить руку или ногу. Самое интересное — играть небольшой компанией и умудряться занять свой круг. В отличие от предыдущих игрушек в статье твистет полюбился не детям, а подросткам и молодежи.





Пони

Мания на пони и единорогов появилась еще в 80-х годах. Тогда сразу несколько компаний выпустили мультсериалы, комиксы и журналы с забавными разноцветными лошадками. Девочки смотрели мультики, читали комиксы и мечтали о собственных пони, с которыми можно играть. Тогда компания Hasbro удовлетворила интерес миллионов девочек и выпустила большую коллекцию цветных лошадок с длинными гривами и хвостами. За 10 лет эта мания переросла в настоящую субкультуру, которая объединила миллионы детей.





Тетрис

Эта игрушка была создана в СССР и так понравилась детям и взрослым, что ее выпустили на мировой рынок. Тогда тетрис пришелся по нраву людям во многих странах и быстро разошелся огромными тиражами. Впоследствии Китай и США стали производить свои виды подобных игр, но лишь русский тетрис напоминает о беззаботном детстве. И это не единственная вещь, которой могут похвастаться русские.