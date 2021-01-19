Ностальгии пост: 30 фотографий о зиме в СССР

Мы всегда ожидаем зимой мороза, скрипящего под ногами снега и катания, например, на лыжах. Однако, последние года зима, особенно в больших городах, не очень радует нас морозом, а больше грязью пополам с солью.
Но так было не всегда. Давайте вспомним, что такое настоящие русские морозы и посмотрим на фото, которые прекрасно иллюстрируют те времена и как тогда жили люди.
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Метки: СССР Советские фотографии дети зима ностальгия фото
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В его возрасте я ширинку-то уже застёгивал...
А СССР большой был. В моих краях, бывало, постоянного снежного покрова за всю зиму не наблюдалось.
Чаще сильный ветер с минусовой температурой при голой земле - отвратное сочетание, доложу я вам...
Самое тяжелое было перебегать из сектора вв сектор. Потому что брали билеты на 2 сеанса подряд, но получалось тольво в разные сектора!