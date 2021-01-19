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Ностальгии пост: 30 фотографий о зиме в СССР

Ностальгии пост: 30 фотографий о зиме в СССР (31 фото)

Автор:
19 января 2021 18:42
Сообщество : СССР
Метки: СССР   Советские фотографии   дети   зима   ностальгия   фото   
1249
31
Мы всегда ожидаем зимой мороза, скрипящего под ногами снега и катания, например, на лыжах. Однако, последние года зима, особенно в больших городах, не очень радует нас морозом, а больше грязью пополам с солью.
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Метки: СССР   Советские фотографии   дети   зима   ностальгия   фото   
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14  комментариев
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2k
александр Час назад
фото в бассейне- не моржевание, это открытый бассейн, там вода теплая. Это видно по поднимающемуся пару
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28
Племянник Путина 55 секунд назад
Комментарий к фото
ну какое это моржевание? это бассейн Москва, там было только тёплая вода. и там и в Чайке. Всё детство провёл в этих бассейнах
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23k
Григорий 9 минут назад
Все в СССР были равны, но москвичи сильно равнее.
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22k
Dobry vojak Svejk 13 минут назад
Пломбир вообще всегда вне сезона был ))
Пломбир вообще всегда вне сезона был ))
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893
ah3007 16 минут назад
Последняя фотка для аватарки годная
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655
Alexander Час назад
Ссылка youtu.be
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19k
Альберт Alexander 7 минут назад
Мальчик слева уже большой.
В его возрасте я ширинку-то уже застёгивал...
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4k
Fishki_surfer Час назад
Это фотоподборка "Зима в Москве".
А СССР большой был. В моих краях, бывало, постоянного снежного покрова за всю зиму не наблюдалось.
Чаще сильный ветер с минусовой температурой при голой земле - отвратное сочетание, доложу я вам...
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12k
Пук Час назад
Ностальгии пост: 30 фотографий о зиме в СССР
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655
Alexander Час назад
И зима была другая, и люди были другие, добрее и здоровее(
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13k
Ligov Час назад
На счет новаций то таких не видел. А вот что клюшки меняли ежемесячно прекрасно помню. Хотя чего только с ними не делали. И изолентой черт знает в сколько слоев обматывали и под нее металлические пластины пихали, но клюшки кололись как орехи. И просьба родителей купить новую сродни известной картине "Опять двойка", где вместо двойки была клюшка, а настроение всех участников точно такое же...)
На счет новаций то таких не видел. А вот что клюшки меняли ежемесячно прекрасно помню. Хотя чего только с ними не делали. И изолентой черт знает в сколько слоев обматывали и под нее металлические пластины пихали, но клюшки кололись как орехи. И просьба родителей купить новую сродни известной картине "Опять двойка", где вместо двойки была клюшка, а настроение всех участников точно такое же...)
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25k
Франц Лефорт Час назад
А кто ещё купался зимой в бассейне Москва зимой? Воспоминания непередаваемые!!!
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2k
kirka72 Франц Лефорт 18 минут назад
Для меня страшно было поднырнуть из прохода на воду из душевых, что бы оказаться в открытой воде на свежем воздухе! Там надо было поднырнуть под барьер!
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25k
Франц Лефорт kirka72 5 секунд назад
Аналогично! Но только первый раз.
Самое тяжелое было перебегать из сектора вв сектор. Потому что брали билеты на 2 сеанса подряд, но получалось тольво в разные сектора!
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