Фотограф показал, как выглядит детство в разных уголках планеты

Итальянский фотограф Массимо Биетти (Massimo Bietti) путешествует по миру, делая захватывающие дух портреты людей из самых отдаленных уголков земного шара. В этой подборке - его удивительные портреты детей из России, Норвегии и Индии до Папуа-Новой Гвинеи, Эфиопии, Малайзии, Вануату и других стран. Вот как выглядит детство в разных частях мира!
Во время своих путешествий итальянский фотограф Массимо Биетти делает удивительные портреты людей из самых отдаленных уголков земного шара - и каждый портрет рассказывает маленькую историю вместо тысячи слов. Фотограф собрал коллекцию портретов детей из разных стран - от России, Норвегии и Индии до Папуа-Новой Гвинеи, Эфиопии, Малайзии, Вануату и других.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Да, звучит глупо и наивно... но лишь от того, что все мы глубоко больны!