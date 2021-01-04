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Фотограф показал, как выглядит детство в разных уголках планеты

Фотограф показал, как выглядит детство в разных уголках планеты (36 фото)

Автор:
04 января 2021 20:26
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   дети   детство   люди   мир   планета   фото   фотограф   
1511
36
Итальянский фотограф Массимо Биетти (Massimo Bietti) путешествует по миру, делая захватывающие дух портреты людей из самых отдаленных уголков земного шара. В этой подборке - его удивительные портреты детей из России, Норвегии и Индии до Папуа-Новой Гвинеи, Эфиопии, Малайзии, Вануату и других стран. Вот как выглядит детство в разных частях мира!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в мире   дети   детство   люди   мир   планета   фото   фотограф   
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40k
6opbka 2 часа назад
в России одни чукчи живут
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9k
Schandmaul 6opbka 2 часа назад
ты уверен что на фото чукчи? при всей многонациональности России на фото в основном попадают светлые девочки с серо-голубыми глазами и я не припомню, чтоб нацменьшинства возмущались. Кстати на фото миленькие российские детки
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6k
Puans-on Полчаса назад
В продолжении темы "долларстрит". Занимательный сайт.
https://www.gapminder.org/dollar-streethttps://www.gapminder.org/dollar-street
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36k
Андрей Полчаса назад
Фотограф показал, как выглядит детство в разных уголках планеты
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2k
Иришка Поддубная 39 минут назад
Когда уже для человечества главной валютой станут не фантики, ресурсы или сила военной мощи, а настоящие и искренние детские улыбки?

Да, звучит глупо и наивно... но лишь от того, что все мы глубоко больны!
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14k
Сталкер 55 минут назад
Детство в России... Вот в частности из-за таких мудаков-фотографов и складывается впечатление о России: вся Россия, блдь, в снегу и в чумах... Медведь, сцуко, где? А балалайка?
Детство в России... Вот в частности из-за таких мудаков-фотографов и складывается впечатление о России: вся Россия, блдь, в снегу и в чумах... Медведь, сцуко, где? А балалайка?
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1k
Ослик Иа на позитиве Сталкер 12 минут назад
Да, это не вся Россия. Так же, как Москва - не вся Россия. Но это часть России и это правда. Нужно больше показывать вот такой не совсем типичной России, что бы у людей (не только за границей, но и внутри страны) формировалось правильное восприятие России.
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14k
Сталкер Ослик Иа на позитиве 4 секунды назад
Так в том и дело, что в большинстве случаев показываю именно ТАКУЮ Россию! Соответственно, и образ ТАКОЙ складывается – снег, мороз, чумы, медведи и т. п.!
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11k
Yasen_Perec Час назад
Фотограф показал, как выглядит детство в разных уголках планеты
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11k
Алекс 2 часа назад
Вот детство в России!
Вот детство в России!
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8k
Александр 2 часа назад
У одной Гретты украли детство
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9k
Schandmaul 2 часа назад
это он их на пасбище вывел или родители крокодила ловят на живца?
это он их на пасбище вывел или родители крокодила ловят на живца?
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1k
Herr Mannelig Schandmaul 2 часа назад
Неужели не понятно, пацан варит суп крокодиловый на всю деревню, не иначе свадьба намечается
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436
Alexander 2 часа назад
Дети везде прекрасны, это то, что есть прекрасное и единственное на Земле!
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6k
Перст Указующий Alexander 2 часа назад
ну ещё некоторые азиатки ничего так.
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