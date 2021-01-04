Фотограф показал, как выглядит детство в разных уголках планеты

Во время своих путешествий итальянский фотограф Массимо Биетти делает удивительные портреты людей из самых отдаленных уголков земного шара - и каждый портрет рассказывает маленькую историю вместо тысячи слов. Фотограф собрал коллекцию портретов детей из разных стран - от России, Норвегии и Индии до Папуа-Новой Гвинеи, Эфиопии, Малайзии, Вануату и других.